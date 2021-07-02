全球新冠病逝破400万人 世卫批疫苗分配不均

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）表示，感染新冠肺炎死亡的人数在周三(7月7日)突破了400万大关，写下「悲惨的里程碑」，而且实际病逝总数可能更高。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦世卫组织总部的记者会上宣布了这个数字，自2019年12月中国出现新冠肺炎疫情以来，这场疫情已持续超过18个月。

他说：「世界正处于危险的时刻，我们刚写下了400万人病逝的『悲惨里程碑』，但总体死亡人数可能被低估了。」

谭德塞也指出，疫苗接种率较高的国家已经开始放宽防疫措施，并计划推出加强型疫苗，「彷佛疫情已经结束了」。不過，与此同时，由於变种病毒株传播速度快，以及全球疫苗分配不均，很多国家仍面临病例急剧上升，住院病患人数激增的严峻情况。

他说：「这使医用氧气严重短缺及治疗不足，在非洲丶亚洲和拉丁美洲部分地区导致大批人死亡。」并指出「少数国家占据大部分的疫苗，在道德上是站不住脚的」。

「现阶段，仍有数以百万的医疗人员仍未接种疫苗，是令人憎恶的事，」他强调。

谭德塞表示，变种病毒的传播同时也将威胁全球经济复苏，因此，无论站在“道德丶流行病学还是经济”角度，现在都是全球必须团结一致的关键时刻。

他为此呼吁，「无论是站在道德丶流行病学或经济的角度来看，现在是全球必须团结，共同应对疫情的关键时刻。」并对20国集团（G20）的财政部长喊话，呼吁立即采取措施减缓疫情传播，提供必要资金以扩大疫情应对工具的公平生产及分配。

（法新社丶路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

