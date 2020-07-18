全球新冠病例创纪录增长 乌鲁木齐何时解封？

（德国之声中文网）世界卫生组织周五报告称，全球新冠病例出现创纪录增长，24小时内总病例增加284196例。路透社援引该组织的每日报告指出，增幅最大的国家是美国、巴西、印度和南非。死亡人数增加了9753人，这是自4月30日创下9797人死亡的纪录以来的最大单日增幅。此前世界卫生组织的新增病例纪录是7月18日创下的259848例。7月平均每天死亡5000人，高于6月的平均每天4600人。

中国大陆疫情重点关注地区

据中国国家卫生健康委员会周六通报，7月24日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例34例，其中境外输入病例5例（上海2例，广东2例，内蒙古1例），本土病例29例（新疆20例，辽宁9例）；无新增死亡病例。此前一天，中国新增确诊21例，其中15例本土本例也是来自新疆和辽宁，分别是13例和2例。

上周开始，新疆成为继北京之后的中国大陆疫情重点关注地区。另据新疆维吾尔自治区卫生健康委周六通报，7月24日0时至24时，新疆新增无症状感染者38例，均在乌鲁木齐市。目前，乌鲁木齐市仍处于疫情防控"战时状态"，停办各类聚集性活动，对社区实行封闭式管理。

据当地媒体报道，中国国务院专家组成员、华中科技大学同济医学院附属同济医院教授赵建平本周表示："从目前来看的话，新疆的疫情还是和湖北武汉或者是北京来比，疫情应该说是比较轻的，之所以采取这么多措施，很重要是要早期把疫情扑灭。"

乌市居民：请给个盼头

经历封城超过一周的当地居民最关心的问题自然是何时解封。但是目前官方尚未宣布具体解封时间。地址标注为乌鲁木齐的微博用户SilverZoe怒声质问："为什么一句话都没有？难道人民就活该跟囚犯一样待在家里盼着遥遥无期的那一天？ 官方要干什么！操作到哪一步了也不和老百姓讲！ 多少人在家等着复工，之前个别病例都等了三个月，不干活就没有饭吃！还有像我独居的人什么都不好买到，有多痛苦，ZF体会了嘛？"

网民"草莓和我你只能选一个"也询问道："乌鲁木齐什么时候解封啊？之前不是说7天？这怎么没动静了？有没有知道的小伙伴？有点干着急，有没有人给个大概的时间也好有点盼头"。

网上一篇"乌鲁木齐这次何时能解封？预计封城多久？答案终于被说出"的文章被广为阅读和转载，文章以北京为例估计，乌鲁木齐的疫情估计将在一个月后结束。

乌鲁木齐16日紧急"封城"后，上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上18日表示："从目前北京、乌鲁木齐市的经验来看，我们目前所采取的快速反应、精准防控与动态清零的防控措施，已经能够保证当地在3-4周后基本恢复正常生活。而这，肯定是目前对于我国最优的解法。"

另据香港电台报道，香港新增133例新冠确诊病例，本地案例为126例，两项数字都是连续第4日新高，初步确诊案例超过100例。新增案例包括消防人员、酒吧职员。此外，多家老人院的疫情持续。

新加坡总理：或因疫情推迟卸任计划

新加披本月早些时候举行了国会选举

现年68岁的新加披总理李显龙周六表示，由于目前不能够确定新冠疫情如何发展，他可能需要推迟原定在70岁卸任的计划，他将在疫情缓和后将新加坡完整的交接给新的领导集体。

李显龙领导的执政党--人民行动党在本月初赢得大选。李显龙周六宣布新任政府内阁成员名单。被视为总理候选人、副总理兼财政部长王瑞杰将在现有职务之外，额外受委为经济政策统筹部长。据《联合早报》报道，因疫情带来不确定因素，新加披第四代领导班子现阶段不打算重新检讨正式指定王瑞杰为总理接班人的抉择。

李显龙强调，政府职责的延续性在应对新冠肺炎疫情挑战中发挥着重要作用，因此大多数重要部长留任原职。他期望新班子能够平衡政府施政上的连贯与创新，带领新加坡走过当前公共卫生与经济危机。

韩国：境外输入病例大增

根据韩国中央防疫对策本部周六（6月25日）公布的数据，截至当天0时，韩国较前一天0时新增113例新冠确诊病例，其中境外输入病例86例，本土病例27例，这是自3月31日以来病例增加最多的一天。当天无新增死亡病例。

韩联社就此指出，受境外输入病例大幅增加影响，单日新增病例时隔115天来再次超过百例。这也是自疫情在韩国爆发以来单日新增第二高记录，是1月20日韩国报告出现首例确诊病例以来，新增境外输入病例单日最高。3、4月欧美地区入境者中频频出现确诊病例时，单日境外输入为30至50例水平，此前报告单日最高的一次是3月29日的67例。韩国目前累计确诊14092例，累计死亡病例298例。

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