全球新冠病亡数破百万 传染率恐再升

(德国之声中文网) 根据路透社统计，全球新冠病亡人数於9月29日正式超过100万。随着全球数个国家的感染率持续升高，这些国家的病亡人数也持续升高。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 在一项声明中表示：「这个世界达成了一个惨痛的里程碑，这是个令人麻木的数字。然而，我们必须继续为保卫每个活着的生命奋斗。」

数据显示，全球的新冠病亡人数从50万增加至100万只花了3个月，平均每24小时，便有超过5400人死於新冠病毒。这代表，全球每个小时约有226人，或是每16秒有一人因此丧生。

世界卫生组织的发言人哈里斯 (Margaret Harris) 29日在联合国会议上表示：「无数人在这场疫情中失去生命中重要的人，而他们都没机会道别。许多人是在接受医疗救治的过程中病逝。」

惠康信托基金会的总监法勒 (Jeremy Farrar) 认为，全球恐有不少未被记录到的新冠病亡案例，所以新冠总病亡数应该远高於100万。他向路透社表示：「我们不能忘记这场疫情仍在加速扩散，我们必须尽快抑制这场疫情的破坏力。」

全球传染率再次上升

不少专家担忧，由於部分国家缺乏试剂，且部分政府可能隐瞒真实疫情，所以官方统计的病亡数可能不足以代表实际情况。由於疫情持续扩散，各国必须采取不同的策略来试图抑制病毒传播。

美国丶巴西与印度的新冠病亡数约占全球总病亡数的45%，这三个国家在过去几周都逐步取消了保持社交距离的措施。美国副总统彭斯 (Mike Pence) 28日警告：「美国人必须预期新冠感染数在未来几天会持续上升。」

印度29日通报了87,500起确诊案例，这是9月以来全球最高的单日确诊数。数据显示，印度将在今年底取代美国，成为全球新冠确诊数最高的国家。尽管如此，印度总理莫迪 (Narenda Modi) 仍坚持逐步解除全国各处的防疫措施。

不过，虽然印度的确诊率急速上升，但是印度的新冠病亡率却比美国丶英国与巴西还低。印度29日通报了8月3日以来最低的单日病亡数，目前印度的总病亡数是96,318。

世卫示警欧美提防新一波疫情

另一方面，欧洲的新冠病亡数占全球总病亡数的25%，不过世卫本周警告，西欧国家的新冠传染率有升高的趋势。随着拉丁美洲多国开始逐渐恢复正常生活步调，世卫也提醒拉美各国仍需要严格控制疫情。而与其他地区相比，亚洲的第二波新冠疫情相对没那麽严重。

为了应付大量的新冠病亡案例，全球各国被迫开辟新的墓地，美国丶印尼丶玻利维亚丶南非与也门都遇到病亡人数超过现有墓地能负荷的状况，许多放置死者的太平间与殡葬业者也难以应付超量的需求。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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