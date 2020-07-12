 全球新冠疫苗研发或已入冲刺阶段 | 科技环境 | DW | 20.07.2020

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科技环境

全球新冠疫苗研发或已入冲刺阶段

世界各地多个科学团队都在加紧研发新冠疫苗，最终谁能拔得头筹，现在还无法定论。至少有3支研发队伍已经进入了最后的冲刺阶段。

China Corona-Pandemie | Sinopharm (picture-alliance/Photoshot)

（德国之声中文网）世界卫生组织的疫苗项目目录变得越来越长，仍旧不断有新的疫苗项目被收录在内。这项目录显示，目前全球范围内正在开始的新冠疫苗已经超过160种，其中大多数仍出于实验室或动物试验阶段。不过，大约23种疫苗则已经进入人体试验阶段。那么，哪一种疫苗会率先投入使用呢？

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于贝拉（Klaus Überla）是艾尔朗根大学的病毒学家，同时也是德国疫苗委员会成员。他表示，哪一种疫苗最终将胜出，目前尚无法预言。但可喜的是，正如慕尼黑技术大学的普罗策教授（Ulrike Protzer)所言，目前已经有3种疫苗进入了第三阶段。她说："第三阶段就是最后一阶段的临床试验。"但该阶段也是疫苗试验中最复杂和最昂贵的环节。普罗策教授说，这一阶段通常会持续两年。现在因疫情紧迫，各方正在努力加快进度，比如让尽可能多的志愿者同时参与试验。

牛津团队目前领先

全球范围内，率先于今年五月进入第三阶段的疫苗是由牛津大学团队和制药公司AstraZeneca共同研发的。目前正在英国、南非和巴西对数千名志愿者开展人体试验，测试其抵抗新冠病毒的功效。下一步还将在美国等国对大约3万人开展接种试验。 AstraZeneca公司一名女发言人对北德电台表示："我们希望，今年秋季就能获得大规模人体试验的结果。"

北京科兴生物制品有限公司（Sinovac)也在目前疫情肆虐的巴西开始了第三阶段试验。为了尽快掌握这款疫苗是否能有效抵御新冠病毒，参与试验的都是最易感染病毒的人群：来自12家医院的大约9000名医护人员接种了这种疫苗，他们都是奋战在抗疫第一线的医护人员，因而被感染的风险最大。

进入最后阶段的第三个候选疫苗来自中国国有企业"国药集团"（Sinopharm)。该公司已于七月中旬在阿联酋开始了针对15000名志愿者的接种试验。

Tübingen | Pharmaunternehmen CureVac AG (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Schmiegelt)

德国CureVac公司将在秋季开始第二阶段疫苗试验

德国紧追

德国已经有两种疫苗进入了临床试验阶段。图宾根CureVac公司前不久已开始了第一阶段试验，共有168名自愿者在图宾根、慕尼黑、汉诺威以及比利时的根特等地接受了疫苗注射。今年秋季，该公司将开启第二阶段试验。

美因茨的BioNTech公司进展则更快。该公司今年四月就获得了主管机构保罗艾里希研究所（ Paul-Ehrlich-Institut）在德国开展疫苗试验的许可。此外，该公司还同美国的制药巨头辉瑞计划有8000人参与的疫苗试验。此后，还将开展下一步涉及3万人的试验。BioNTech公司称，大规模疫苗试验七月底就有望在欧美开始进行。7月20日，有媒体报道称，英国方面已经向Bio Ntech 和法国一家公司预定了9000万剂新冠疫苗。

相比之下，另一家德国传染病研究中心的研发进度就慢了很多。该机构计划于今年球季开始人体疫苗试验，比其他竞争对手晚了大约半年。参与该研发项目的汉堡大学医学院传染病专家阿多（ Marylyn Addo）称，疫苗何时能投放市场，目前还很难说。

她表示，总体上，英国牛津大学团队和美国Moderna公司进展很快，七月份就可能开始最后阶段的临床试验；德国企业CureVac和BioNTech进度也很好。

至于中国和俄罗斯的疫苗研发进度，阿多教授认为很难评估，因为，"它们缺乏透明度"。

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