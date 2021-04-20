全球新冠疫苗接种超10亿

（德国之声中文网）法新社援引官方数据报道，截至周六晚间，全球已经注射了10.02亿剂新冠疫苗。美国、中国和印度这三个国家占了其中的一半以上。

就接种人口比例而言，法新社的统计显示，以色列处于领先地位，《世界报》报道称以色列80%以上的人已经打了两针疫苗。其次是阿拉伯联合酋长国，占51%，英国占49%，美国占42%。

欧盟到目前为止已经接种了1.28亿剂疫苗，整个欧盟的疫苗接种率为21%。欧盟疫苗接种的领跑者是马耳他，那里47%的居民已经接种了疫苗。其次是匈牙利，有37%。在德国，根据罗伯特-科赫研究所的数据，目前疫苗接种率为22.8%。

12个国家没有接种任何疫苗

按照和贫困国家分享疫苗的Covax倡议——尽管疫苗接种行动现在也已经在大多数贫穷国家开始，但迄今为止，疫苗接种主要是富国的特权。

那些被世界银行定义为高收入国家的人口共占世界人口的16%，但却注射了47%的疫苗剂量。在12个国家，新冠疫苗接种仍未开始。

目前接种最广泛的是由英国-瑞典公司阿斯利康制造的疫苗。在接种覆盖的207个国家和地区中，有三分之二的国家和地区已经接种了这个疫苗。到目前为止，BioNTech/辉瑞公司的疫苗已经在44%的国家使用。

每两个英国人中就有一个已经接种了疫苗

最近从伦敦传出了另一个成功的故事：英国总人口的一半以上现在已经接受了第一次新冠肺炎的疫苗接种。根据政府的数字，截至周五，约有3350万英国人接受了他们的第一次注射--超过1200万人已经接受了第二次注射。据估计，总共有6680万人生活在英国。那里已经有超过15万人死于该病毒。

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