全球新冠疫苗接种超10亿

就在五个月前，第一批新冠疫苗接种计划才开始实施。现在，已经有超过10亿人接种针对这个病毒的疫苗。
（德国之声中文网）法新社援引官方数据报道，截至周六晚间，全球已经注射了10.02亿剂新冠疫苗。美国、中国和印度这三个国家占了其中的一半以上。
就接种人口比例而言，法新社的统计显示，以色列处于领先地位，《世界报》报道称以色列80%以上的人已经打了两针疫苗。其次是阿拉伯联合酋长国，占51%，英国占49%，美国占42%。
欧盟到目前为止已经接种了1.28亿剂疫苗，整个欧盟的疫苗接种率为21%。欧盟疫苗接种的领跑者是马耳他，那里47%的居民已经接种了疫苗。其次是匈牙利，有37%。在德国，根据罗伯特-科赫研究所的数据，目前疫苗接种率为22.8%。
按照和贫困国家分享疫苗的Covax倡议——尽管疫苗接种行动现在也已经在大多数贫穷国家开始，但迄今为止，疫苗接种主要是富国的特权。
那些被世界银行定义为高收入国家的人口共占世界人口的16%，但却注射了47%的疫苗剂量。在12个国家，新冠疫苗接种仍未开始。
目前接种最广泛的是由英国-瑞典公司阿斯利康制造的疫苗。在接种覆盖的207个国家和地区中，有三分之二的国家和地区已经接种了这个疫苗。到目前为止，BioNTech/辉瑞公司的疫苗已经在44%的国家使用。
最近从伦敦传出了另一个成功的故事：英国总人口的一半以上现在已经接受了第一次新冠肺炎的疫苗接种。根据政府的数字，截至周五，约有3350万英国人接受了他们的第一次注射--超过1200万人已经接受了第二次注射。据估计，总共有6680万人生活在英国。那里已经有超过15万人死于该病毒。
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中国驻美大使馆放宽了申请健康码的群体，表示在美国接种了辉瑞、摩德纳和强生新冠疫苗的人也可申请健康码。不过赴华旅行依然存在多种申请限制，海外华人回国路依旧艰难漫长。
世卫组织本周四表示会在下周一审查中国国药集团疫苗，以决定是否为疫苗批准紧急使用，科兴疫苗也将随后受到审查。与此同时，一名在上海的韩国女性接种中国疫苗后身亡，消息引发了当地侨民的不安情绪。
萨克森州州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）表示，德国计划购买三千万剂俄罗斯的“卫星五号”新冠疫苗。当然前提是该款疫苗获得欧盟药检机构的批准。与此同时，德国卫生部长斯潘宣布，六月底前，德国将在自愿基础上向所有人开放疫苗接种。