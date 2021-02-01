 全球新冠疫苗接种数量超亿 | 科技环境 | DW | 02.02.2021

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科技环境

全球新冠疫苗接种数量超亿

根据法新社2月2日基于官方数据所作的计算结果，全球目前已施打Covid-19新冠疫苗一亿剂以上。

Israel Jerusalem | Coronavirusimpfung

以色列一马当先，公民中的疫苗首次施打率为37％，二次接种的比例超过五分之一

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全球施打的各种新冠疫苗中，以美国辉瑞和莫德纳、英国阿斯利康、俄罗斯卫星五号以及中国的国药和科兴疫苗为主。德国之声访问两位生医专家了解其中的差异。

辉瑞和阿斯利康今年第一季度将延迟交付疫苗的消息让欧盟很焦急。不过，本周一（2月1日），辉瑞合作伙伴、德国BioNTech表示，第二季度他们将向欧盟增加供应7500万剂疫苗。德国化学及制药公司拜耳也宣布从明年起生产新冠疫苗。

（德国之声中文网）相关数据还显示，29个最贫困国家尚未能启动接种工作，最富有国家的接种数量占总数的三分之二。

以色列一马当先，公民中的疫苗首次施打率为37％，二次接种的比例超过五分之一。全球总人口中有35％生活在尚未启动接种的国家。以色列之后，全球接种数量最多的国家分别位于北美、欧洲以及波斯湾。英国人口的接种比例为13％，高于美国（3200万剂，占7.9％）。在欧盟，施打疫苗数量仅1200万剂，占人口比例2.3％。围绕疫苗供应不足问题，欧盟与疫苗生产商阿斯利康之间的争议尚未解决。

中国已施打2400万剂；疫苗生产大国印度仅400万剂，占总人口的1％。

欧盟各国中，接种比例最高的国家分别是马耳他（5.4 ％）、丹麦（3.2％）、波兰（3.1％）。欧洲大陆上，最接近英国的竞争者是塞尔维亚。该国允许施打中国国药集团疫苗和俄罗斯的卫星五号疫苗，接种率达6.2 ％。

法新社的计算结果显示，至周二早晨发稿时为止，77个富裕国家和地区的接种疫苗数量超过1亿剂（101317005）。世卫组织抱怨说，富国在接种疫苗方面遥遥领先，穷国只能旁观、等待。不过，日本、韩国和澳大利亚等国尚未启动全民接种疫苗。这些国家经由严格边控、隔离等措施，有效阻遏了疫情发展。

世卫组织制定的更公平分配疫苗方案Covax本月起实施。到目前为止，几内亚是该方案的唯一受惠国，在一项示范项目中，施打了数十剂疫苗。

China | Impfstoff gegen das Coronavirus

根据法新社报道对相关数据的统计，中国已施打2400万剂新冠疫苗

迄今为止，全球共上市７款新冠疫苗，根据其设计，均须施打两次。美德联合开发的辉瑞／生物新技术（Pfizer-BioNTech）疫苗和美国莫德纳（Moderna ）公司开发的疫苗目前主导北美、欧洲、以色列和海湾地区。英国的阿斯利康／牛津（AstraZeneca-Oxford）疫苗眼下主要在英国和印度、缅甸、斯里兰卡以及摩洛哥应用。印度也施打本国巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）研发的疫苗。 “卫星五号”疫苗除在俄罗斯本国外，还分别在阿根廷、阿尔及利亚、白俄罗斯和塞尔维亚上市。

除本国外，中国国药集团研制的疫苗还在阿联酋、巴林、塞尔维亚、塞舌尔以及约旦上市。印度尼西亚和土耳其目前施打中国科兴疫苗。

中、俄卫生当局都尚未公布两国疫苗临床试验的完整数据。

凝炼/李鱼（法新社）

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