 全球新冠疫情死亡数字知多少 | 科技环境 | DW | 25.01.2023

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科技环境

全球新冠疫情死亡数字知多少

世界卫生组织12月中旬发布了一组有关2020年与2021年各国超额死亡率的数据，估测全球在新冠疫情头两年超额死亡了1480万人。该报告也揭示了一个严重问题：约半数国家没能实现对死亡率的有效监测。

2021年1月，一名英国新冠病患被送往医院

2021年1月，一名英国新冠病患被送往医院

（德国之声中文网）总部设在伦敦的Airfinity健康研究机构周三（1月25日）报告说，根据其预测模型，中国最新一波新冠疫情已经达到峰值，估计每天有420万感染病例。

Airfinity估计，周四死于新冠病毒的人数将达到峰值3.6万人。根据其模型，12月初以来，中国已有约84.8万人死于新冠病毒感染。这远高于中国官方通报的数字。根据中国官方一月中旬通报，自去年12月至1月中旬近一个月里，中国统计到有6万人死亡

各方数据差异巨大

世卫组织12月中旬发布了一份报告，揭示了一个严重问题：约半数国家没能实现对死亡率的有效监测。根据世卫组织这份报告，2021年，新冠病毒感染成为了头号死因，超越了冠心病。而且 ，和2020年、2021年正式报告的总共542万起新冠死亡病例相比，同期的超额死亡率几乎是其三倍。

而且，与其他机构对疫情期间超额死亡率的估测相比，世卫组织的这份报告明显更为保守。早在2021年3月，美国华盛顿州立大学医学院的学者就曾在专业期刊《柳叶刀》上撰文指出，全球疫情期间超额死亡人数近1800万。《经济学人》杂志则估算出1600万。

之所以各方数据有着如此大的差异，一大原因就是半数国家没能提交官方超额死亡统计数据

何为超额死亡率？

在疫情的最早期，各国都只统计直接死于新冠病毒感染的病例。但是统计专家很快就发现，这一数字只不过是冰山一角。而且，不同国家对死亡率的统计水准也参差不齐。在许多国家，疫情早期缺少足够的病毒检测能力，导致许多病人在去世时仍然没能被确诊感染了新冠病毒。即便死者已被确诊，也难以确定究竟是死于新冠感染还是原有的基础疾病。

此外，疫情期间的次生灾害也不容小觑。比如，新冠疫情造成的医疗挤兑现象，是否导致了其他疾病患者的病情遭到延误？连续的封控、遭受重创的经济，是否抬高了抑郁症的发病与死亡率？

世界卫生组织的报告援引的是全球各国的每月全因死亡率数字（ACM 即所有死因的死亡率）。在统计了疫情前"正常年份"的全因死亡率后，研究者再对比疫情期间的全因死亡率，得出两者之间的差额。扣除老龄化等人口结构因素后，该数字就是超额死亡率。

在公共卫生监测体系健全的西方国家，超额死亡率是一个非常有效的观察疫情对全社会影响程度的指标。然而，全球仅有一半国家能够提供有效的月度全因死亡数字。还有一些国家仅提供每季度（比如中国）、甚至只有年度全因死亡数字。完全不发布全因死亡数字的国家也并不少见。

南非的死亡率数字被用于推算许多其他非洲国家

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半数国家需要推算

比如，只有13%的非洲国家统计月度全因死亡数。这就造成了在疫情早期的一个假象：新冠病毒似乎并没有怎么侵袭这些缺乏数据的国家。但是，赞比亚科学家开展的一项研究显示，该国首都卢萨卡的各殡仪馆中，32%的遗体被检测出新冠病毒。

因此，对于这部分统计数据不全的国家，研究人员只能推算全因死亡数字。具体方法包括：将年度或季度数字分摊到每月、将部分地区数字拓展到全国、套用其他国家的数字，并且根据当地的社会、经济、政治状况进行相应的修订。

西班牙人口研究中心的学者阿科斯塔(Enrique Acosta)在点评世卫组织报告时指出，这种推算固然有其问题，但仍不失为全面了解疫情冲击程度的必要手段。"这些推算数字绝大多数情况下比官方通报的新冠死亡病例数更加接近真实情况。要是只参照正式确认的新冠致死病例数，就会得出疫情避开了低收入以及中低收入国家的错误结论。后者是缺乏检测手段与防疫应对手段的弱势国家。因此，这样的错误假设是非常不可靠、甚至是不负责任的。"

在接受德国之声采访时，德国马普研究院人口学研究所的专家薛利(Jonas Schöley)指出，许多国家不统计全因死亡数，但这并不意味着公共卫生专家就对当地的死亡率一无所知。健康调查同样能够反映出死亡率的趋势。"可以在特定地区抽取具有代表性的家庭样本，对家庭成员进行访谈，了解其生育状况、家庭成员死亡状况、疾病史等等。这样就可以估算出儿童死亡率、艾滋病感染率、生育率等指标。"

薛利承认，与全面的统计数据不同，抽样调查的结果更加不确定，而且可能存在统计偏差。

西班牙学者阿科斯塔认为，最好的方法依然是在全球中低收入国家构建集中的实时死亡率监测系统。但这也是最难的方法，"因为这需要相当大的全球性努力。而一旦建成，则将成为未来流行病以及公共卫生危机的重要早期预警。"

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  • Justise McGowan, 13,lehnt sich an ihre Adoptivmutter, Dr. Sandra McGowan-Watts,Zuhause in Matteson, Illinois, U.S. March 16, 2022.

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  • Justise McGowan, 13, zieht ein Blech mit Keksen aus dem Ofen, Illinois, U.S. March 15, 2022. REUTERS/Callaghan O'Hare

    美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在

    一个共同的传统

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  • Brothers Aidan, 12, (L) and Julius, 14, (R)gehen in die Judson Mittelschule in Converse, Texas, REUTERS/Callaghan O'Hare

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    成千上万儿童至少失去父母一方

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  • Aidan Garza umarmt den Familienhund, während er TV schaut. REUTERS/Callaghan O'Hare

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    “就像触摸一朵云”

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  • Aidan Garza, 12, (L) Julius Garza, 14, (R) and Margaret Garza (C) beten vor der Urne ihres Vaters. REUTERS/Callaghan O'Hare

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    永远回不去了

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    作者: Kevin Mertens


 

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