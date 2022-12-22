全球新冠死亡知多少：实际数字或高三倍

（德国之声中文网）根据世卫组织的数字，自2019年12月首次在中国发现新冠病毒以来，全球官方通报的死亡人数已超过665万。然而，各国统计新冠死亡人数的方法不同，而且在疫情大流行的三年里，方法也有所改变。

到明年，官方数字和实际数字之间的差异可能会进一步加大。根据模型预测，在放弃“动态清零”后，中国的死亡人数将超过一百万，而中国最近修改了新冠死亡的定义，这样统计出来的新冠死亡人数会大大减少。

日内瓦大学全球健康研究所所长弗拉霍（Antoine Flahault）对法新社表示，判定新冠感染为死亡原因，有时是一件非常困难的事。

他举例说，在发达国家的医院里，一个已经被确诊感染新冠的病人死亡，可能是一件一目了然的事。但实际情况往往不是这样，医生们 "通常没有很多信息"来指导他们。

因此，研究人员试图将2020年以来记录的所有原因导致的死亡总数与没有大流行病情况下的预期数字进行比较。

在此基础上，世卫组织的研究人员本月早些时候在《自然》杂志上发表文章说，2020年和2021年，全球有1483万人因感染新冠而超额死亡。这比各国官方发布的同期死亡数字（540万）高出3倍。

北京殡仪馆压力山大

根据总部设在美国的健康指标与评估研究所（IHME）的研究在今年3月份的估计，这个数字甚至更高，为1820万。 而日内瓦大学的弗拉霍说，即使是上述数字还是可能 "被低估了"。

今年以来，全球新冠死亡人数上升更趋放慢。《经济学人》杂志定期更新的一项统计推测，自疫情开始以来，全球已经有2100万例超额死亡 -- 比官方数字高3.1倍。

超额死亡哪里最多?

根据世卫组织的数字，在2020和2021两年间，印度与新冠相关联的超额死亡有474万人，是目前为止最多的。印度政府对这一数字提出了尖锐的质疑。

俄罗斯紧随其后，略高于100万。然而，预期死亡人数和实际数字之间的最大差距出现在南美洲。例如，秘鲁在2020-2021年记录的死亡总人数约为正常时期的两倍。

不过，奥地利因斯布鲁克医科大学的乌尔默（Hanno Ulmer）指出，新冠在秘鲁流行的几年里，也爆发过严重的登革热疫情，这可能使超额死亡的数量增加，但与新冠无关。

另一个问题是，很多国家数据非常之少或根本没有。世卫组织的研究人员在本月的研究报告中写道："对于世界上几乎一半的国家来说，利用现有的数据不可能跟踪超额死亡率，对于这些国家，我们必须依靠统计模型。”

在非洲，47个国家中只有6个国家有每月的死亡数据。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

等待中国数据

值得注意的是，鉴于中国放弃了“清零”政策，可能导致更多的超额死亡。严格的防疫措施放松之际，中国14亿人口中很少有人已从自然感染中获得了免疫力，而且疫苗接种率已经滞后，特别是在高风险的老年人中。

IHME的模型预测，到明年4月初，中国的累计新冠死亡将超过30万，2023年全年将有超过100万人死亡。

上周，中国官方证实已对新冠死亡的界定做出修改，现在只有因呼吸衰竭致死的病例才被归入新冠死亡，分析人士称此举将大幅减少官方定义的新冠死亡人数。

最近几周中国出现了感染爆炸性增长，各地的医院、殡葬机构已在超负荷运作。但是本周四（12月29日）国家疾控中心公布的统计中，新增的新冠死亡病例只有一个。

中国国家卫健委新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年当天在北京接受媒体采访时表示，在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死亡率，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友同时表示，2020年新冠疫情发生后，中国疾控中心团队很快对新冠流行可能造成的“超额死亡”进行了分析，并公开发表结果。关于这一波疫情可能引起的“超额死亡”，该团队已经在做相关工作，之后会陆续公布。

（法新社、中新社）

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