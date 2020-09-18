 全球新冠死亡将破百万 WHO:两百万也有可能 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2020

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全球新冠死亡将破百万 WHO:两百万也有可能

1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在新冠疫情首次爆发9个月后，全球死亡病例即将突破一百万大关。而世卫组织还对病亡人数继续大幅上升提出警告。

USA New York | Coronavirus | Passanten (picture-alliance/Photoshot)

纽约曼哈顿街头戴着口罩的行人

（德国之声中文网）去年12月底，中国武汉市报告了首例因该病毒引起的肺炎病例。到了今年的1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在对最初的神秘肺部疾病进行了首次报道9个月后，世界即将跨越新冠病毒死亡案例超过100万的界限。

第一个月死亡1000人

新型冠状病毒Sars-CoV-2在中国迅速传播。在短短一个月内，报告的死亡人数就达1000人，超过了2002-2003年亚洲呼吸道疾病即"非典"期间记录的774人。最初中国以外的国家几乎没有受到任何影响。但是2月2日，菲律宾报告了首例病例，两天后，香港报告了首例病例，2月13日，日本报告了首例病例，一天后，法国报告了首例感染病例。

欧洲和美国的 "黑色四月"

2月份，感染人数迅速增加。3月11日世界卫生组织将病毒扩散宣布为疫情大流行时，全世界30个国家已经总共有4 500人死亡。其中三分之二在中国，但意大利和伊朗的感染数字也急剧上升，很快那里就报告了第一例死亡案例。

  • 68. Internationale Filmfestspiele Berlin Robert Pattinson (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    罗伯·派丁森

    34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

  • Dwayne Johnson (picture-alliance/AP Photo/R. Shotwell)

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    巨石强森

    美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

  • Japan Ken Shimura ist verstorben (Noriaki Sasaki/Yomiuri Shimbun/AP Image/picture-alliance)

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    “喜剧之王”志村健

    日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

  • Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    巴西球星内马尔

    根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

  • Ex-Italian premier Silvio Berlusconi

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    意大利前总理贝卢斯科尼

    现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

  • Usain Bolt at the World Athletics Championships 2017

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    短跑名将博尔特

    牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

  • Antonio Banderas

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    西班牙影帝班德拉斯

    西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

  • Bollywood superstar Amitabh Bachchan

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    宝莱坞巨星阿米塔巴昌

    印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

  • Brazilian President Jair Bolsonaro

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    巴西总统博索尔纳罗

    疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

  • Tom Hanks

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    美国影星汤姆·汉克斯

    美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

  • Justin and Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    加拿大第一夫人

    加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

  • British Prime Minister Boris Johnson

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    英国首相约翰逊

    今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

  • Michel Barnier stands at a podium wearing a dark blue suit and with his right hand slightly raised

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    欧盟首席谈判代表巴尼耶

    欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

  • A close up of Lukashenko's face next to a Belarus flag. He has a small mustache and is wearing a blue jacket, light blue shirt and a spotted blue tie.

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    白俄罗斯总统卢卡申科

    白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

  • Bolivien Jeanine Anez wears a dark suit and white shirt with long blonde hair

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    玻利维亚临时总统阿涅斯

    玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

  • A close-up of Honduras Juan Orlando Hernandez's face. He is speaking into a microphone.

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    洪都拉斯总统埃尔南德斯

    洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

  • Alejandro Giammattei wears a black face mask and stands in front of a large chandelier

    那些“中招”确诊新冠病毒的名人们

    瓜地马拉总统贾马太

    瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。

    作者: Rebecca Staudenmaier


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全球新冠病毒感染总人数已超过3000万。面对疫情的蔓延，法国和英国都实施了新的防疫措施。美国依然是受疫情影响最严重的国家。柏林权威病毒学家德罗斯滕接受德国之声采访时敦促民众遵守防疫规则并指出，抗疫将迎来一个艰难的冬天。

欧洲新冠染疫人数近期大增，迫使多国再度强化保护措施。法国新增染疫病例和死亡人数甚至创下新纪录。

据联合国儿童基金会（UNICEF）和人权组织--救助儿童会（Save the Children）报告，世界上最贫困儿童正更贫困。这两个组织警告说，未来数月，局势还将恶化。

本周一（9月21日），联合国成立75周年。今年的庆祝宗旨是："多边主义不是一种选项，而是一种必须。"然而，新冠危机正彰显出，国际合作时下何其脆弱。

到4月中旬，欧美国家每天报告的感染人数已上升到4000多人，死亡人数平均每天2700人。

截至4月19日，全球范围内的死亡人数上升至近17万人，是3月底的两倍。

南美洲成为新的疫情中心

6月，新冠疫情的中心转移到南美洲和加勒比地区。7月中旬至8月中旬，该地区每天平均死亡人数至少达到2500人。巴西成为仅次于美国感染人数第二多的国家。就人口数量与死亡人数的比例而言，秘鲁、玻利维亚、巴西、智利和厄瓜多尔迄今一直是世界上受影响最严重的国家之一。

第二波感染浪潮 ?

自4月中旬以来，此前平均每日死亡人数不足100人的亚洲地区，死亡人数开始直线上升。当下平均每天死亡1500人。印度是受疫情影响最严重的国家。

欧洲的感染数字也再次上升，引起了人们对第二波疫情的担忧。本周新增感染人数比上周增加约20%，死亡人数上升28%，达到614人。

非洲和大洋洲受影响不大

根据官方统计，到目前为止，非洲受灾的程度远远低于其他大洲。 8月初出现每天大约有400人死亡之后，至9月中旬降至每天不足200人。 自新冠疫情开始以来，在大洋洲，每天平均记录的死亡人数从未超过24人。

世卫组织：两百万人病亡“并非不可能”

世卫组织突发事件规划执行主任瑞恩（Michael Ryan）表示，新冠疫情的死亡案例超过200万“并非不可能”，如果没有国际共同行动，这甚至“非常可能”。

同时瑞恩也表示，继续大幅上涨并非不可逆转，但是为此，必须在全球范围内严格执行防疫、抗役措施：注意卫生、戴口罩、保持安全距离、进行检测、追踪接触、隔离等。

李京慧/李鱼 （法新社，路透社）

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  • 'When the World Stood Still' Award-winning photographer Wei Jian Chan has captured the surreality of locked-down London. Most of the works in his series are collages of two photos, showing for example contrasting graffiti, such as Hope and Hoax. In this shot, cyclists wearing masks pass in front of posters created by artist Mark Titchner, stating Please Believe These Days Will Pass.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “当全世界都停下脚步”

    获奖摄影师Wei Jian Chan以黑白照片的形式，捕捉了伦敦在封城措施之下的超现实场景。这张照片展示了人们骑车从“请相信这样的日子终会过去”的标语旁边经过。而这些标语正是Mark Titchner的作品，用文字来传递情感是这位英国艺术家的标志性风格。

  • 'Key Workers' Not all heroes wear capes! points out photographer George Coppock. His portraits celebrate the people from the Leeds area who kept the community functioning during the lockdown: the NHS medical staff, postal and supermarket workers, police teachers, farmers, officers and community volunteers. Portrayed above is Natalie, a maternity ward nurse.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    特殊时期坚守岗位的人们

    “并非所有的英雄都披着超人斗篷”——这就是摄影师George Coppock想要通过作品传达的信号。在疫情期间，经济活动陷入停摆，但是仍有不少人坚持工作，才维持了这个社会的运转：医护人员、邮递员、超市员工、警察、农户还有社工等等。这张照片的主人公名叫娜塔莉，她是一名接生护士。

  • In her series, photographer Flora Luna explores the idea that There was already a filter between people and this world that now is so strong and so much thicker. The pandemic has not only added new physical filters in our interactions with others — such as computer screens, face masks or plexiglass separators — but has also reinforced boundaries with the real world, says the photographer.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “隔绝一切”

    女摄影师Flora Luna认为，人们和这个世界之间本来就有一个过滤层，而疫情则使得这层隔膜更坚硬更厚实了。人与人之间的互动增加了物理上的隔绝，比如口罩、护目镜，或者是以网络对话取代面对面的交流，而且也加剧了人与现实世界之间的精神隔绝。

  • Many families had to combine work and school from home amid the uncertainty of an unprecedented crisis: a nightmare. Claire Armitage's feeling of failure was intensified through social media posts featuring the amazing projects that enthusiastic parents were doing with their children. Through this series, the photographer found a way to develop a humorous bond with her teens during the lockdown.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    去哪都不如宅在家里

    在这样一个前所未有的危机之下，很多家庭不得不把工作和学习都搬到了家里。现实情况的确是很多父母都被工作、家务还有孩子的学业搞得焦头烂额。摄影师Claire Armitage也是以这种夸张的形式，与那些被困在家中不能外出的青少年建立了某种情感共鸣。

  • When the virus outbreak put a stop to the work of landscape photographer Scott Stevens, he decided to work on photos from his own house, transmitting visually his emotive response to the current crisis. The series Under Pressure combines a daily photo of a barometer with the sky as seen from Stevens' home.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “压力爆表”

    疫情的爆发使得很多原本以风景拍摄为主业的摄影师工作受限。Scott Stevens就是其中一员。被困在家不能出门的日子里，他决定“就地取材”。比如“压力之下”这个系列的作品就是他利用身边的素材创作：比如气压表，和窗外阴云密布的天空。

  • During lockdown, street photographer Chris Silk decided to experiment with recreating the cityscape in his home, using figures from his father's model railway collection and various household objects set in strong shafts of natural light. I don't think there's any such thing as a boring place to photograph, he said of the unusual working circumstances.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “假造街景”

    另一位被困在家里的街拍摄影师Chris Silk则另辟蹊径，决定尝试在家里重现城市街景。他从父亲那里借来了珍藏的火车轨道模型，还找来了一些家中的小物件，并且利用光与影进行创作。他说：“从摄影角度来讲，我认为没有任何一个地方是太无聊的。”

  • Documentary photographer Justine Desmond got in touch with complete strangers during a period otherwise associated with isolation: One sunny day during the lockdown I went for a walk with my camera and approached people who caught my eye, and asked them if I could take their portrait and hear about their lockdown experiences, she explained of her series of photos taken from a two-meter distance.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “偶遇的路人”

    纪录片摄影师Justine Desmond则选择在居家隔离期间到街上去偶遇陌生人：“有一天阳光很好，我就带着照相机走出家门，遇到吸引我目光的人我就会去问问他们，是否愿意让我给拍张照片，然后聊一聊在疫情期间的生活感受。”就这样，一系列从两米安全距离以外拍摄的作品诞生了。

  • As much as we are scared of what the virus will bring, we are craving for connection and missing someone more than ever, believes documentary photographer Akiko DuPont. This inspired her to ask people within walking distance of her home in South London to write a letter to someone they've been thinking of during the COVID-19 lockdown. Seven-year-old Sofia wrote to her grandmother in Canada.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “不能隔绝亲情”

    “尽管我们都对病毒感到恐惧，但同时我们也十分思念亲友，比任何时候都更渴望和他们联系”，摄影师Akiko DuPont讲述道。正是这种情感激发了她的创作灵感，居住在伦敦南城的她请求附近的邻居，给居家隔离期间特别思念的人写一封信。7岁的索菲娅就用稚嫩的文字表达了远在加拿大的祖母的想念。

  • Photographer Gemma Griffith's 11-year-old son is a ballet dancer. His training was halted by the lockdown, so he had to practice from home with his gorgeous long hair flying around, she wrote. Griffith decided she should capture his sessions, to remember this strange time and to show the stunning beauty of his movements in the ordinary setting of a family home.

    当一切静止：图片纪录疫情下英国人的生活

    “仍然要起舞”

    摄影师Gemma Griffith11岁的儿子是一名芭蕾舞者。由于疫情的原因，舞蹈团的训练无法正常进行，所以他就在家里练舞，把那一头“潇洒的长发甩来甩去”。作为摄影师的母亲决定把这美好的瞬间定格下来，“以记住这个特殊时期，记住他在日常居家环境中展示的绝美舞姿”。

    作者: Elizabeth Grenier


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新冠疫情给大多数航空公司造成严重损失。 出行限制给航空行带来尤其沉重的打击，波及了数以万计的工作岗位。  

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