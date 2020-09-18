全球新冠死亡将破百万 WHO:两百万也有可能

（德国之声中文网）去年12月底，中国武汉市报告了首例因该病毒引起的肺炎病例。到了今年的1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在对最初的神秘肺部疾病进行了首次报道9个月后，世界即将跨越新冠病毒死亡案例超过100万的界限。

第一个月死亡1000人

新型冠状病毒Sars-CoV-2在中国迅速传播。在短短一个月内，报告的死亡人数就达1000人，超过了2002-2003年亚洲呼吸道疾病即"非典"期间记录的774人。最初中国以外的国家几乎没有受到任何影响。但是2月2日，菲律宾报告了首例病例，两天后，香港报告了首例病例，2月13日，日本报告了首例病例，一天后，法国报告了首例感染病例。

欧洲和美国的 "黑色四月"

2月份，感染人数迅速增加。3月11日世界卫生组织将病毒扩散宣布为疫情大流行时，全世界30个国家已经总共有4 500人死亡。其中三分之二在中国，但意大利和伊朗的感染数字也急剧上升，很快那里就报告了第一例死亡案例。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



到4月中旬，欧美国家每天报告的感染人数已上升到4000多人，死亡人数平均每天2700人。

截至4月19日，全球范围内的死亡人数上升至近17万人，是3月底的两倍。

南美洲成为新的疫情中心

6月，新冠疫情的中心转移到南美洲和加勒比地区。7月中旬至8月中旬，该地区每天平均死亡人数至少达到2500人。巴西成为仅次于美国感染人数第二多的国家。就人口数量与死亡人数的比例而言，秘鲁、玻利维亚、巴西、智利和厄瓜多尔迄今一直是世界上受影响最严重的国家之一。

第二波感染浪潮 ?

自4月中旬以来，此前平均每日死亡人数不足100人的亚洲地区，死亡人数开始直线上升。当下平均每天死亡1500人。印度是受疫情影响最严重的国家。

欧洲的感染数字也再次上升，引起了人们对第二波疫情的担忧。本周新增感染人数比上周增加约20%，死亡人数上升28%，达到614人。

非洲和大洋洲受影响不大

根据官方统计，到目前为止，非洲受灾的程度远远低于其他大洲。 8月初出现每天大约有400人死亡之后，至9月中旬降至每天不足200人。 自新冠疫情开始以来，在大洋洲，每天平均记录的死亡人数从未超过24人。

世卫组织：两百万人病亡“并非不可能”

世卫组织突发事件规划执行主任瑞恩（Michael Ryan）表示，新冠疫情的死亡案例超过200万“并非不可能”，如果没有国际共同行动，这甚至“非常可能”。

同时瑞恩也表示，继续大幅上涨并非不可逆转，但是为此，必须在全球范围内严格执行防疫、抗役措施：注意卫生、戴口罩、保持安全距离、进行检测、追踪接触、隔离等。

李京慧/李鱼 （法新社，路透社）

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