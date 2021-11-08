 全球新冠死亡人数破500万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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全球新冠死亡人数破500万

截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。

Symbolbild Illustration | Angriff auf Erde mit Coronaviren

全球感染新冠病毒后死亡的人数11月1日突破500万

（德国之声中文网）根据美国约翰·霍普金斯大学的最新统计，截至11月1日，全球有超过500万人在感染新冠病毒后死亡。

数据显示，全球死亡病例增至250万用了一年多时间，而从250万增至500万则只用了8个月。

哪些国家受影响最严重？

超过一半的死亡病例发生在美国、俄罗斯、巴西、墨西哥和印度。

截至目前，美国已经记录了近4600万例新冠感染和近75万与之有关的死亡病例。根据美国疾控中心（CDC）的数据，超过66%的美国人已经完全接种了疫苗。然而也仍有部分人拒绝接种疫苗，对新冠疫苗持怀疑或者犹豫的态度。

USA Memorial im St. Louis Hospital | Gedenken an Corona-Tote

美国已记录了75万与新冠有关的死亡病例

俄罗斯目前正与新冠感染数量激增作斗争。该国目前只有不到35%的人口接种了疫苗。总统普京最近批评了俄罗斯人对疫苗的犹豫不决，他说："每个人只有两个选择--要么生病，要么接种疫苗。"

所有死亡病例的21%发生在南美洲，是比例最高的地区，其中巴西受影响最严重。

Brasilien | Protest gegen Präsident Jair Bolsonaro

巴西是受疫情影响最严重的国家之一

在印度，过去几个月里死亡病例大幅下降，部分原因是该国疫苗接种的推进。在2021年春季因为疫苗接种迟缓出现病亡人数激增的情况后，印度加快了施打的速度，目前已注射了超过10亿疫苗。

发现至今已近两年

2020年1月，中国方面发现了一种以前未知的肺炎感染，在武汉造成数千人丧生。这是一种新病毒，与2002年-2004年间爆发的SARS（非典）病毒有许多相似之处。根据官方数字通报，非典肺炎造成了700多人死亡。

尽管与当今的新冠疫情相比，SARS的感染病例数量少的多。但它当时就显示了一种高度传染性疾病的传播速度是多么可怕。

从新冠疫情2020年爆发至今，全球已有近2.5亿人感染。目前，多国正在与传染性更强的新冠德尔塔变种病毒作斗争。

疫情分配不平等

新冠疫苗被看作是阻止新冠病毒传播的主要策略。全球如今已经注射了近70亿剂疫苗。然而，富国和穷国在疫苗接种率方面存在巨大差异。

一方面，一些西方国家正面临疫苗推进出现瓶颈、人们对疫苗持犹豫或怀疑态度的问题。另一方面，一些发展中国家缺乏疫苗，民众打不上疫苗。

Coronavirus I Impfung I West Afrika I Senegal

全球尚有一半以上人口没有接种新冠疫苗

目前，世界上还有一半以上的人口完全没有进行新冠疫苗接种。与此同时，一些富裕国家已经开始为其民众提供加强针。

（德新社，路透社，法新社，美联社）

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