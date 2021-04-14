 全球新冠死亡人数破300万大关 | 科技环境 | DW | 17.04.2021

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科技环境

全球新冠死亡人数破300万大关

自新冠疫情爆发以来，全球已有超过1.4亿人染疫，死亡逾300万人。目前确诊人数最多的国家为印度、美国、巴西、土耳其和法国。若以人口比例计算，欧洲一些国家的死亡率比美国更高。

Portugal | Coronavirus | Todesopfer

（德国之声中文网）根据美国约翰霍普金斯大学截至周六的统计，自新冠疫情爆发以来，全球新冠死亡人数已经突破300万大关，感染病例超过1.4亿例。这也意味着在过去短短3个月内，死亡人数从200万激增至300万人。由于统计数字建立在各国政府通报的感染案例上，专家认为死亡及感染的黑色地带数字比统计数字高出更多。

新冠疫情仍在许多国家持续蔓延。世界卫生组织周二的疫情报告指出，全球的新增确诊数字七周以来不断上生。新增确诊人数最多的国家分别是印度、美国、巴西、土耳其和法国。而以色列、英国、智利和美国的疫苗接种行动已有良好进展。

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迄今美国通报的死亡病例居全球之冠，其次是巴西。美国自去年初以来已有56.6万人病亡；南美洲国家巴西的死亡人数约为36.9万，三个月内增加了近17万死亡病例。墨西哥通报的死亡总数是21.1万人，印度约有17.5万人病亡。欧洲国家中，新冠死亡人数最多的是英国的近12.7万人，其次分别是意大利（11.6万）、法国（10万）和德国（8万）。

人口总数约为3.3亿人的美国，其新冠感染数字绝对是全球最高。但以人口数及死亡比例计算，一些欧洲国家的死亡率甚至更高。根据约翰霍普金斯大学数据，美国每10万人约有172人死于新冠肺炎，巴西与墨西哥相去不远。捷克每10万人中则有265人死亡，比利时有206人，英国则为191人。德国每10万人中有96人死亡。

张筠青/任琛（德新社）

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