全球新冠感染人数创新高

（德国之声中文网）联合国卫生组织上周日公布了迄今一天内人数最多的新增感染病例，被感染人数超过23万人。如今这一纪录已被打破。世界卫生组织称，新增感染案例主要发生在美国、巴西、印度和南非。不过死亡人数目前相对稳定，平均每天大约5000人。

根据世界卫生组织公布的数据，迄今为止，全球已有130万医生和护士感染新冠病毒。世卫组织负责人阿达诺姆（Tedros Adhanom）说，感染病毒的医护人员约占全世界所有感染者的百分之十。根据美国约翰·霍普金斯大学（JHU）提供的统计数据，截至周五（7月17日 ），全球新冠病毒感染人数总计1380万人。

美国的新冠危机

美国再创新冠感染纪录，新感染案例连续第三天上升。根据约翰·霍普金斯大学的最新统计数据，24小时内记录的新感染案例达到77638例。

就在前一天，美国已经创下一天内有68400多人感染的最高纪录。截至周五，又有927人因受到感染死亡。目前新冠病毒导致的死亡人数已经接近14万。

电子显微镜下的冠状病毒 全球超过130万医生和护士被感染

新冠疫情令德克萨斯州的联邦监狱受到严重影响。 据美国全国广播公司NBC报道说，该州北部西戈维尔监狱的1798名囚犯中，有1072人受到感染，其中一人死亡。据媒体报道，该监狱是美国受疫情影响最严重的联邦监狱，看守人员中也有10人测试结果为阳性。

几周来，新冠病毒在美国迅速传播。南部和西部的联邦州疫情尤其严重。约翰·霍普金斯大学公布的数据显示，目前美国总共有364万人被感染。

美国疫情最严重

无论是从感染还是死亡人数来看，迄今美国疫情之严重远远超过其它国家。最近，美国新感染人数再次创记录。

在拉丁美洲，疫情导致的死亡人数目前已超过15万，其中巴西的感染人数占据了一半以上。

巴拿马城托库门机场国际航班继续停飞

巴拿马试图通过继续采取封锁措施控制疫情。民航局宣布国际航班停飞再次延长一个月。该规定自三月份开始实施。迄今为止，在这个人口400万的中美洲国家，已有51408人被感染。

印度是仅次于美国和巴西感染案例排名第三的国家。官方公布的感染人数超过一百万。据印度卫生部称，该国已经有25万多人死于新冠病毒。最近，24小时内又增加了3万多个感染病例。

德国的感染率略有上升

德国疫情在经历了一段时间的稳定之后，现在新感染案例也再次增加，但相比之下增加幅度不大。据柏林罗伯特·科赫研究所提供的数据，德国新增感染案例529例。此外，德国的再生传染数值R值现在重新高于1，升至1.25。这意味着被感染者再次传染其他人的平均概率超过1人。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新冠病例全球激增 新冠肺炎的全球感染数字在6月28日突破1000万例，截至6月29日全球已有超过50万人死于新冠肺炎，而美国则是受影响最严重国家，死亡人数逾12.5万人，相当于全世界的死亡病例中，每四人有一人来自美国。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 美国疫情持续肆虐 美国1月底确诊首例新冠病毒患者，疫情此后在全国各地蔓延，3月底时累计确诊人数超越中国和意大利通报的数字。6月下旬，美国多州的新确诊人数再次呈现直线上升，而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。在非裔美国人因警察暴力丧生后，各地爆发的大规模反种族主义抗议活动也导致新冠病毒感染者数量上升。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 拉美疫情失控 5月底，拉美国家成为新冠疫情的另一个重灾区，确诊案例不断增加。巴西、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔、智利的死亡人数持续上升。而大部分拉丁美洲的新增案例都来自巴西。截至6月底，巴西的新冠病毒死亡总数超过5.7万人，仅次于美国。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 北京疫情死灰复燃？三文鱼成背锅侠 6月11日、12日两天内，北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌，迅速封闭了6座大型菜市场，实行严格管理。疾控人员在其中一座市场切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒后，全北京多家连锁超市纷纷暂时将三文鱼下架。此前，北京市已经超过50天没有出现本地传播病例，仅有零散的境外输入病例。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 各国逐步放松防疫措施 欧美国家、俄罗斯、新西兰等国从6月开始逐步解封。欧洲国家开放边境，企业也重新复工，亚洲和非洲多国慢慢回复正常生活。欧盟考虑在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等国则在持续出现新增病例的情况下准备重新开放公共场所，恢复商店营业。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 到底戴不戴口罩？ 欧美国家一度对佩戴口罩的防护作用存疑，并担心会加剧医护人员的口罩紧缺现象，因此，不建议一般民众戴口罩。但在4月初，欧美国家纷纷转变态度，开始强调，即便是简易的棉布口罩，也能防止无症状感染者的飞沫扩散给他人。捷克、奥地利、德国、英国等国家陆续出台规定，要求民众在公共场合戴口罩。世界卫生组织也在6月更新建议，强力建议戴口罩。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 东京奥运宣布延期 3月底，国际奥委会正式宣布，2020年东京奥运会将推迟一年，最迟在2021年夏季举行。东京奥运会原定于2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后，日本面对的国际压力越来越大，包括加拿大、澳大利亚等多国都表示不会在今年派运动员参赛。在与国际奥委会主席沟通后，日本首相安倍晋三3月24日宣布推迟东京奥运会。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 “全球性大流行” 鉴于新冠病毒已在全球115国扩散，世界卫生组织于3月11日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行”。与此同时，由于疫情大规模爆发，全球许多国家3月宣布进入紧急状态或实行封锁限制，甚至关闭边境以避免疫情进一步扩散。受到防疫措施影响，各国的经济受到重创。国际货币基金组织4月预测，新冠疫情将引发带萧条以来最严重的经济衰退。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 意大利沦陷 德国爆发疫情 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染。他与妻子在确诊前曾频繁参与社交活动和狂欢节集会，当地随后出现大量感染者。此后德国各地陆续传出了意大利度假归来者被确诊感染的消息，短短一周内德国的病例总数就新增数百人，至3月9日，德国感染人数破千。意大利疫情在3月失控，确诊案例和死亡人数攀升，成为中国以外疫情最严重国家。该国随即宣布全国进入封锁，禁止公开活动即体育赛事，关闭学校及多数商店。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新冠病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。这名男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。这条传染链总共传染了14人。一名英国商人在新加坡参加会议后感染新冠肺炎，随后在度假时又传染给其它度假者。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 亚洲各国受疫情冲击 新冠疫情迅速从中国蔓延至亚洲多个国家，印度、印尼、日本、新加坡和韩国陆续出现大量确诊病例。中韩疫情在2月逐渐达到峰值，而欧洲国家的疫情才刚刚开始爆发。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 武汉封城 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停公共交通，以试图遏制该病毒传播。多国政府陆续派机撤侨。1月30日，世界卫生组织宣布将新冠疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。武汉封城持续了76天，直至4月8日才解封。根据湖北省的官方统计数字，当地确诊病例为6.8万人，而港大则在国际医学期刊《刺针》发表研究报告推算，湖北在疫情期间可能有220万人曾经感染新冠病毒。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 确认病毒可“人传人” 1月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新型冠状病毒 专家起初排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到“不明原因肺炎”。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。 作者: 张筠青



李京慧 / 任琛（路透社、德新社、法新社）

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