全球新冠患者突破3000万 专家：口罩还得接着戴

全球新冠病毒感染总人数已超过3000万。面对疫情的蔓延，法国和英国都实施了新的防疫措施。美国依然是受疫情影响最严重的国家。柏林权威病毒学家德罗斯滕接受德国之声采访时敦促民众遵守防疫规则并指出，抗疫将迎来一个艰难的冬天。
（德国之声中文网）本周五，英国和法国都开始实施防疫新规，两国的新冠确诊人数继续上升。英格兰东北部，包括纽卡斯尔和桑德兰在内，大约200万居民不能在家中接待外人，酒吧只能提供餐桌服务，娱乐场所最晚在晚上10点关闭。本周一，英国已经宣布禁止6人以上聚集。
法国每日新增病例超过1万。里昂和尼斯正准备采取进一步的限制措施，此前波尔多和马赛已于本周实施了限制措施。世界卫生组织欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）指出，欧洲各地的创纪录激增“是一个警钟”。他在哥本哈根的一个在线新闻发布会上表示：“虽然这些数字也反映了测试的全面性，但也可以看到，病毒在欧洲地区的传播速度令人担忧。”
德国联邦议院周五做出决定，给近2000家医院投入30亿欧元的资金，让这些医院更好地应对新冠危机，这笔资金用于购买更先进的设备，给急诊病人提供更好地治疗，扩大医疗系统的数字化。
德国权威病毒学家、柏林夏里特医院病毒所所长德罗斯滕(Christian Drosten)接受德国之声采访时指出，对疫情进行预测非常困难，因为欧洲各地的情况各有不同：“接下来的冬天并不会轻松度过。明年疫苗将会出炉，我认为，要到明年年底，一部分民众才能接种上疫苗。”
他还补充说，口罩还是得接着戴。因为即便是开始接种疫苗，大部分人还是需要戴口罩。在像德国和其他欧洲国家，相对来说感染率较低，没有群体免疫力。
德罗斯滕觉得疫情状况最为堪忧的国家是印度：“该国人口密度大。我不会说病毒的传播不受控制，但它几乎是以这种状况正在传播着。”他还表示：“一些有着不少确诊病例的国家已经进入寒冷季节，那里人们对医疗结构和医疗服务的信心不足。我相信包括欧洲在内的一些国家，很快会采取更严格的措施。”
自去年年底疫情爆发以来，新冠病毒导致的累计死亡人数已经超过94万。根据美国约翰霍普金斯大学周五发布的统计数字，受到疫情影响最严重的国家是美国，有超过665万个确诊病例，其次是印度，有511万人感染，接下来是巴西，共有大约441万个病例。
文木 / 达扬（德新社，美联社，法新社等）
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