全球新冠患者突破3000万 专家：口罩还得接着戴

（德国之声中文网）本周五，英国和法国都开始实施防疫新规，两国的新冠确诊人数继续上升。英格兰东北部，包括纽卡斯尔和桑德兰在内，大约200万居民不能在家中接待外人，酒吧只能提供餐桌服务，娱乐场所最晚在晚上10点关闭。本周一，英国已经宣布禁止6人以上聚集。

法国每日新增病例超过1万。里昂和尼斯正准备采取进一步的限制措施，此前波尔多和马赛已于本周实施了限制措施。世界卫生组织欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）指出，欧洲各地的创纪录激增“是一个警钟”。他在哥本哈根的一个在线新闻发布会上表示：“虽然这些数字也反映了测试的全面性，但也可以看到，病毒在欧洲地区的传播速度令人担忧。”

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德国联邦议院周五做出决定，给近2000家医院投入30亿欧元的资金，让这些医院更好地应对新冠危机，这笔资金用于购买更先进的设备，给急诊病人提供更好地治疗，扩大医疗系统的数字化。

德国权威病毒学家、柏林夏里特医院病毒所所长德罗斯滕(Christian Drosten)接受德国之声采访时指出，对疫情进行预测非常困难，因为欧洲各地的情况各有不同：“接下来的冬天并不会轻松度过。明年疫苗将会出炉，我认为，要到明年年底，一部分民众才能接种上疫苗。”

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他还补充说，口罩还是得接着戴。因为即便是开始接种疫苗，大部分人还是需要戴口罩。在像德国和其他欧洲国家，相对来说感染率较低，没有群体免疫力。

德罗斯滕觉得疫情状况最为堪忧的国家是印度：“该国人口密度大。我不会说病毒的传播不受控制，但它几乎是以这种状况正在传播着。”他还表示：“一些有着不少确诊病例的国家已经进入寒冷季节，那里人们对医疗结构和医疗服务的信心不足。我相信包括欧洲在内的一些国家，很快会采取更严格的措施。”

今年柏林灯光节 不见去年人如织 勃兰登堡门 这是柏林的地标建筑，也是灯光节活动的中心。为了确保观众只作短暂停留，避免人群聚集，今年的装置作品将“看人亮灯”：访客人数太多就会关闭，减少到一定数量再度亮起。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 博物馆岛和电视塔 本城最高地标建筑——柏林电视塔也沐浴在灯光之中。9月17日，它将披上橙色灯光，这是世界卫生组织全球患者安全计划的一部分。图中还可以见到博物馆岛上的博德博物馆，红黄蓝构成的艺术作品投影于前门。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 柏林大教堂 和往年一样，灯光节少不了柏林大教堂。从这里穿过博物馆岛，沿着菩提树下大街，你可以走到今年柏林灯光节的另外一个亮点——倍倍尔广场。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 倍倍尔广场 倍倍尔广场上的灯光装置凸显了今年的节日口号：我们一起发光。在宽敞的广场上，游客成为180度艺术装置作品的一部分。从柏林州立歌剧院到圣赫德维希大教堂，从罗马酒店到洪堡大学法学院，环绕广场的建筑物都被照亮。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 柏林州立歌剧院 为纪念德国和以色列建交55周年，以色列大使馆用灯光将柏林州立歌剧院外墙装饰成色彩斑斓的壁画。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 罗马酒店 罗马酒店是柏林的豪华酒店之一，灯光节再次鲜艳夺目。该大楼始建于19世纪末，原来是德累斯顿银行总部，自2006年以来改作酒店。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 洪堡大学法学院 洪堡大学法学院也在倍倍尔广场180度艺术装置范围之内。这座历史建筑可以溯源到18世纪，由普鲁士国王腓特烈大帝指派建造。在1969年成为知名学府洪堡大学的法学院之前，它是一座图书馆。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 外交部 多个政府部门也参与了柏林灯光节。在德国外交部，摄影家桑德（Carsten Sander）展示了在德国担任欧盟理事会主席国之际拍摄的数百个欧洲人的肖像——主题是宽容和坚守共同价值观。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 夏洛滕堡宫 为了避免人群过度聚集于市中心，柏林灯光节还将作品分散于城市各处。在光彩迷人的贝格鲁恩博物馆对面，夏洛滕堡宫也熠熠生辉。

今年柏林灯光节 不见去年人如织 波茨坦广场 今年灯光节的另外一个主要景点是波茨坦广场。这里的亮点是澳大利亚艺术家帕斯菲尔德（Zara Pasfield）制作的超大心脏装置，闪闪发光的天鹅舞动画以及在科尔霍夫塔（Kollhoff Tower）和论坛塔（Forum Tower）上的巨大投影。 作者: Andreas Kirchhoff



自去年年底疫情爆发以来，新冠病毒导致的累计死亡人数已经超过94万。根据美国约翰霍普金斯大学周五发布的统计数字，受到疫情影响最严重的国家是美国，有超过665万个确诊病例，其次是印度，有511万人感染，接下来是巴西，共有大约441万个病例。



文木 / 达扬（德新社，美联社，法新社等）

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