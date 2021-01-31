全球政府廉洁指数出炉：中国略有进步

（德国之声中文网）今年度的全球廉洁度得分排名榜上，德国得分80，排在第10位。同去年相似，得到最高88分的是丹麦、新西兰和芬兰，垫底的南苏丹（11）、叙利亚（13）和索马里（13）。满分为100分，共有180个国家参与了这项调查。

根据调查结果，中国2021年度得到45分，排名第66。透明国际公开的图表显示，自2014年以来，中国从36分增加到现在的45分，提升了9分。透明国际的作者认为，这与习近平主席强烈的反腐言论相一致，他加强了自上而下的控制，打击了一些阻碍投资和经济增长的最无耻的腐败形式。但作者同时指出，因为中国政府限制人权和基本自由，公民社会以及媒体无法扮演监督腐败的角色。

纵观过去4年以来透明国际的调查，中国从2018年开始截至到2021年，每年的得分在稳步上升（39，41，42，45），排名也在逐渐靠前（87，80，78，66）。美国在同一时间段的表现则正好相反，政府廉洁得分和全球排名都呈下降趋势，得分分别为71，69，67，67，排名依次下滑为22，23，25，27。

德国在政府廉洁方面保持了一贯的稳定行，得分80，排名第10位。香港得分76分，排名第12，同一年前比较，降低了1分，排名跌了一位，但香港在亚太地区仍是仅次于新西兰（88）和新加坡（85）公共行业最廉洁的地方。台湾得分68，排在第25位，同去年相比略有进步（65，28）。

变化最大的国家包括澳大利亚，该国自2012年以来廉洁指数从85分跌至目前的73分，排名从第当时第7位变成现在的第13位。该调查的作者对此的评论写道，"澳大利亚的言论自由脆弱，侵蚀着公共舆论以及透明监督。"

本次调研的作者指出，各国得分高低的重要性超过排名次序，因为后者也取决于有多少个国家参与了这项统计。2021年透明国际在对180个国家的政府进行了调查后，将其结果综合整理成为"全球清廉指数"（Corruption Perceptions Index，直译为腐败感知指数）。作者们对打击腐败的前景不抱乐观态度，因为本次131个国家没有在这个问题上取得明显进步，相反，27个国家正滑向历史新低。

每年统计数据的基础均来源于对全球各地商界人士以及各国、各地区专家的问卷调查，因为调查关注的是对受访者国家或地区公共领域腐败程度的主观感知，所以调查所呈现的结果未必同一个政府真实的腐败程度百分之百地相吻合。

最清廉的25个国家

（综合报道）

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