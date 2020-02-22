全球"抗疫"：各地如何补助隔离群体

(德国之声中文网) 因隔离14天而无法上班, 这当然会影响经济收入, 对於一些低收人士来说更是雪上加霜, 近日多国政府都对隔离人士进行补贴。

意大利总理孔特（Giuseppe Conte）於2月24日表示, 政府将出台措施, 补偿民众因隔离而蒙受的经济损失。

香港01在2月13日的一则报导提到越南卫生部门对疫区---山雷社区内1万名居民提供食物和免费供应口罩, 而政府亦向被隔离的村民提供生活补助费。

而根据韩联社2月8日的报导, 南韩政府宣布, 四口之家只要有一名成员居家隔离, 政府将每月补偿123万韩元（约1041美元）。南韩卫生部说, 生活费津贴将提供给所有已经居家隔离14天以上的国人和境内外籍人士。如果居家隔离者没有跟家人同住, 而且已隔离14天, 南韩政府将提供45万4900韩元（约385美元）的补助。

香港经济日报在2月7日报导, 新加坡政府宣布所有由中国内地返国的雇员必须休假14天作隔离, 另外政府会因应上述放假的员工向雇主作出补偿, 按每名休假员工计每日发放100新加坡元（约71美元）的津贴。

根据中央通讯社报导, 台湾立法院於昨天 (2月25日) 出台新法规, 企业应给予居家隔离者应「防疫隔离假」, 且不得视为旷职、扣全职奖金或解聘。同时隔离人士可在隔离期间申请防疫补偿; 家属为了照顾生活不能自理的受隔离者而请假者, 亦可申请补助。

香港《大公报》在2月18日的报导, 目前香港只有针对建造业工友的隔离补偿。注册工人若被卫生署要求强制隔离检疫, 每日可获300港元生活费, 上限4200港元。

同是被隔离 待遇大不同 南法小村 距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

同是被隔离 待遇大不同 悠长假期 与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

同是被隔离 待遇大不同 孤独的偏僻小岛 与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

同是被隔离 待遇大不同 离开武汉也担忧 澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

同是被隔离 待遇大不同 军机来接 德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

同是被隔离 待遇大不同 中规中矩的德国风 他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

同是被隔离 待遇大不同 房车住住看 新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

同是被隔离 待遇大不同 娱乐设备齐全 英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

同是被隔离 待遇大不同 被隔离的邮轮 停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

同是被隔离 待遇大不同 撤离无门 在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。



中国内地的隔离补贴政策不同, 如央视网在2月13日转述, 海南省财政厅将预拔4800万人民币, 用於工人隔离期间的补贴; 而中国经济周刊在2月20日报导, 在粤职工因疫情接受治疗或被隔离, 现由广东省政府补贴一半本应由企业支付的工资待遇; 同日 (2月20) 新华社报导, 温州将对需在酒店隔离的外来职工提供每天不高于100元人民幣的住宿补助。





实习记者: 周正豪 (综合报导)



