全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险

（德国之声中文网）美联储11月8日发表了新一期《金融稳定性报告》（Financial Stability Report），其中特别关注了中国房地产企业和地方政府债务问题可能给美国金融系统带来的负面性影响。尤其是在全球经济依然受新冠病毒大流行影响的情况下，

报告指出：尽管最近情况有所改善，但在新冠大流行的过程中，不确定性的增加可能会给美国和全球的资产市场、金融机构和放贷方带来风险。此外，部分由于中国监管部门对杠杆机构的持续关注而造成的中国房地产行业的压力，以及全球金融环境的急剧收紧，特别是在高度负债新兴市场经济体（EMEs）的收紧，可能会对美国金融体系构成一些风险。

全球投资者加注中国

关注仍然处于高压下的中国房地产行业，美联储的报告指出：中国房地产行业的压力可能会给中国的金融体系也带来紧张情绪，并可能波及到美国。报告称：在中国，企业和地方政府的债务仍然庞大，金融领域的杠杆率很高，特别是中小型银行；房地产的估值也过高。在这种环境下，监管部门对杠杆机构的持续关注有可能对一些高负债企业造成压力。如最近对中国恒大集团的担忧，就是一个例子。

但同时，全球投资者对中国股票和债券市场的未来预期愈发看好。根据英国《金融时报》的最新报道，尽管中国政府最近加强了对私营经济的监管打击力度，但2021年全球投资者持有的中国股票和债券总数增加了大约1200亿美元。据《金融时报》的计算，截至2021年9月底，国际投资者持有以人民币定价的股票和固定收益证券总值为7.5万亿人民币（1.1万亿美元），比2020年底增加约7600亿人民币。

中国带来的风险

尽管如此，美联储在最新的《金融稳定性报告》中还是认为，针对中国房地产行业的担忧会给中国的金融领域带来压力。尤其是在房地产价格突然调整，或者投资者承担风险意愿降低的情况下。鉴于中国经济和金融体系的规模，以及它与世界其他国家的广泛贸易联系，中国的金融压力可能通过风险情绪的恶化而使全球金融市场紧张，对全球经济增长构成风险，并影响到美国。

为此，美联储在26家专业投资机构、基金和政策顾问机构进行了调查，结果显示，在2021年8月至10月期间，受访者认为中国政府的监管和房地产市场的风险是未来一年至一年半时间里全球金融市场的第三大风险。紧随其后的是美中的紧张关系。受访者最大的担忧是顽固的通货膨胀压力和政府的货币紧缩政策。排名第二的担忧则为新冠变种病毒对疫苗的抗药力。排名第13的才是对中国经济整体降速的担忧。这与2021年春天美联储进行的同类调查结果不太相同，当时只有一个直接和中国有关的担忧登上前14名排行榜：对美中关系紧张的担忧。

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