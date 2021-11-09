 全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 | 经济纵横 | DW | 09.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。

美联储：中国的房地产危机可能波及美国（资料图片）

美联储：中国的房地产危机可能波及美国（资料图片）

（德国之声中文网）美联储11月8日发表了新一期《金融稳定性报告》（Financial Stability Report），其中特别关注了中国房地产企业和地方政府债务问题可能给美国金融系统带来的负面性影响。尤其是在全球经济依然受新冠病毒大流行影响的情况下，

报告指出：尽管最近情况有所改善，但在新冠大流行的过程中，不确定性的增加可能会给美国和全球的资产市场、金融机构和放贷方带来风险。此外，部分由于中国监管部门对杠杆机构的持续关注而造成的中国房地产行业的压力，以及全球金融环境的急剧收紧，特别是在高度负债新兴市场经济体（EMEs）的收紧，可能会对美国金融体系构成一些风险。

全球投资者加注中国

关注仍然处于高压下的中国房地产行业，美联储的报告指出：中国房地产行业的压力可能会给中国的金融体系也带来紧张情绪，并可能波及到美国。报告称：在中国，企业和地方政府的债务仍然庞大，金融领域的杠杆率很高，特别是中小型银行；房地产的估值也过高。在这种环境下，监管部门对杠杆机构的持续关注有可能对一些高负债企业造成压力。如最近对中国恒大集团的担忧，就是一个例子。

但同时，全球投资者对中国股票和债券市场的未来预期愈发看好。根据英国《金融时报》的最新报道，尽管中国政府最近加强了对私营经济的监管打击力度，但2021年全球投资者持有的中国股票和债券总数增加了大约1200亿美元。据《金融时报》的计算，截至2021年9月底，国际投资者持有以人民币定价的股票和固定收益证券总值为7.5万亿人民币（1.1万亿美元），比2020年底增加约7600亿人民币。

中国政府的地方债是威胁中国经济的另一颗“大雷”（资料图片）

中国政府的地方债是威胁中国经济的另一颗“大雷”（资料图片）

中国带来的风险

尽管如此，美联储在最新的《金融稳定性报告》中还是认为，针对中国房地产行业的担忧会给中国的金融领域带来压力。尤其是在房地产价格突然调整，或者投资者承担风险意愿降低的情况下。鉴于中国经济和金融体系的规模，以及它与世界其他国家的广泛贸易联系，中国的金融压力可能通过风险情绪的恶化而使全球金融市场紧张，对全球经济增长构成风险，并影响到美国。

为此，美联储在26家专业投资机构、基金和政策顾问机构进行了调查，结果显示，在2021年8月至10月期间，受访者认为中国政府的监管和房地产市场的风险是未来一年至一年半时间里全球金融市场的第三大风险。紧随其后的是美中的紧张关系。受访者最大的担忧是顽固的通货膨胀压力和政府的货币紧缩政策。排名第二的担忧则为新冠变种病毒对疫苗的抗药力。排名第13的才是对中国经济整体降速的担忧。这与2021年春天美联储进行的同类调查结果不太相同，当时只有一个直接和中国有关的担忧登上前14名排行榜：对美中关系紧张的担忧。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

客座评论：中共加强平台金融资本监管的政治用意

自马云被中共当局点名批评，其旗下公司蚂蚁金服被暂停在沪港两地上市后，市场普遍预测，强化对互联网公司的金融监管，防范资本的政治风险会成为今后一个时期当局金融工作的主题。果不其然，年末召开的所谓中国最高规格的经济工作会议在确立的2021年八项工作重点中，第六项即是强化反垄断和防止资本无序扩张。  

墙外文摘：中美金融脱钩是一个正在发生的事实 

有评论认为，中国市场对于外资来说，已经不是什么不可或缺的成长引擎了；面对越来越偏执的中国监管者，外国投资者还必须要更大程度地考虑政治以及管制风险。随着美国对中国的制裁名单越来越长，可以说金融脱勾是一个正在发生的事实。   

中国领导人要重新分配财富 “调节过高收入”引热议

据中国媒体周三报道，习近平8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究促进共同富裕、防范化解重大金融风险。会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。中国网民却想知道，何为过高收入，政府又会如何调节。  

专访：出现第二个恒大是可能的

中国房地产巨头恒大集团陷入危机，供应商和购楼业主堵门讨债，中国房地产股乃至全球股市都受到震荡。这场危机是否会引发系统性金融风险？中国政府要如何应对这一难题？德国之声中文网本周二（9月21日）就这些问题采访了金融学者贺江兵。  

恒大集团前途未卜 政府可能“曲线救国”？

分析家们担心，一旦恒大集团破产，中国过去二十多年所形成的房地产泡沫也有可能会顷刻间破灭。同时，有消息显示中国政府可能出动国有企业对恒大的资产进行有选择性收购。  

相关音频视频

恒大危机 投资者上门讨债  

相关内容

US Federal Reserve Chairman Jerome Powell gives a press briefing after the surprise announcement the FED will cut interest rates on March 3, 2020 in Washington,DC. - The US Federal Reserve announced an emergency rate cut Tuesday, responding to the growing economic risk posed by the coronavirus epidemic and giving President Donald Trump the stimulus he has called for. In a unanimous decision, the Fed's policy-setting committee slashed its key interest rate by a half point to a range of 1.0-1.25. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

美联储忧恒大危机影响美国 09.11.2021

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。

A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

恒大危机：出售部分股权破局 中国称「风险可控」 21.10.2021

中国恒大取消了以约26亿美元出售部分股权的计划，代表原本的「救命钱」因此告缺，但中国政府对解决恒大危机表现得信心十足。与此同时，有消息指出，由恒大担保的2.6亿美元债务获得宽限。

A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务 26.10.2021

据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？

广告
澳大利亚猎人谷煤矿开采地

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  