全球投入新冠疫苗开发竞赛

（德国之声中文网）米歇尔·皮昂特克（Michael Piontek）脱下灰色外衣换白袍，穿过一排光线明亮的房间，走向一台俨然成为ARTES生物科技公司（ARTES Biotechnology）实验室核心的设备：在这台冰箱中摆满了培养皿，他相信里头的菌种将能使团队研发出抗新冠病毒的疫苗。实验室中有一名警卫和监视器专门保护酵母。

现年60岁的微生物学家皮昂特克说："这是我们的宝物。我们将毕生所学都倾注在里头。这里的东西足够在全世界展开生产。"

皮昂特克和25名同事自4月开始便着手研发新冠疫苗，而皮昂特克本人则是从大学时代开始就研究酵母细胞。总部位于北威州朗根费尔德市的ARTES生物科技公司曾成功利用酵母细胞研发出乙型肝炎疫苗并上市。ARTES利用菌种制造能用于诱发人体制造新冠病毒抗体的蛋白质。

全球竞赛

开发疫苗上市的过程一般需要5到10年。然而，一些公司已经声称会在2020年底生产出疫苗。皮昂特克认为那是非常乐观的说法。他计划今年夏天在动物身上测试该公司的疫苗，年底可能会进行初步临床试验。ARTES已经开始为该测试阶段征集伙伴。皮昂特克表示:"这是一个拥有近80亿人口的销售市场，非常庞大。需要许多不同的公司及大量不同的手段，才能满足这样的需求。"



位于美因茨的BioNTech公司已经开始进行第一阶段的临床试验。德国研究型制药企业协会对德国之声表示，图宾根的CureVac公司六月也会展开第一阶段试验。





全球各地有约150个疫苗研发项目正在进行中。中国天津的康希诺生物股份公司是目前进度最为领先的公司之一，已经进入第二阶段试验：测试疫苗是否能激发人体免疫系统，研究人员同时还要监控可能的不良副作用。第三阶段则是针对更大规模的人群进行试验。第二和第三阶段试验是研发疫苗时最"烧钱"的阶段。完成三阶段试验后，疫苗才能上市。



国际制药商协会联合会（IFPMA）总干事奎尼（Thomas Cueni）在近期的一次新闻发布会上表示，IFPMA正"致力于实现加速开发、生产和公平取得安全有效及可负担的新冠疫苗的目标"。



这段声明暗示，这名说客和他的组织已经听取各国领导人要将疫苗视为公共物品的意见。与此同时，多家公司在世界卫生组织的论坛上齐聚合作，旨在加速研究。



共同努力？



五月初，多国政府、机构和个人向世卫组织的项目捐款约74亿欧元。不久前，全球疫苗免疫联盟（Gavi）筹办了国际捐助者会议，为非新冠项目筹集了78亿欧元的资金。GAVI是一个公私合作的全球卫生合作组织，比尔与梅琳达·盖茨基金会也是其成员之一。

欧委会有意与多家制药公司签订初步合约，以确保在疫苗上市时欧盟公民的迅速获得充足的供应。欧盟将从紧急资机制种拨款27亿预算来支付绝大部分的费用。

德国卫生医药促进组织（BUKO Pharma-Kampagne）的约尔格·沙倍尔（Jörg Schaber）表示，接受公共款项作为疫苗研发资金的公司理应同意开发出人们能负担得起的产品。但他担忧，这些公司所作的承诺最后只是一场空。



"如果产业希望以实际行动来履行承诺，企业必须在国际药品专利联盟（MPP）中公开其专利。"国际药品专利联盟的系统令仿制药得以被用于HIV等病毒。

观看视频 00:55 分享 美國挖角德國疫苗公司 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3ZYic 美國挖角德國疫苗公司

"我们需要的蛋白质"

ARTES并不生产自己的疫苗，而是通过贩售许可证营利。皮昂特克表示，该公司并不需要政府对新冠病毒研究进行资助，但"我们必须确保可以收回投资成本"。



在ARTES实验室的楼下，空气中散发者一股香甜的味道。皮昂特克口中的"菌种"就是在此处的玻璃烧杯和烧瓶中被酿造。他表示，该公司只需四到五日内就能从15升的材料中培养出1.5公斤的转基因酵母。"有了这个就能制造出1.5克我们需要的蛋白质。"



皮昂特克说，这个数量足以制造出10万剂疫苗。ARTES公司制作的乙肝疫苗目前在美国、印度、印尼、泰国和越南生产。他表示，这些国家的工厂能很容易地将生产线转投入新冠疫苗生产中。

距离监管审批还有漫长的道路，各公司必须应付许多财务风险。"如果我们的想法奏效，下回需要新疫苗时，我们会再此参与竞争。"他又补充说："我们总会一直需要新疫苗。"