全球感染病例超24.5万 多国计划扶持经济

（德国之声中文网）截止至本周五（3月20日），新型冠状病毒在世界各地感染的总人数超过245000人，死亡人数超过10028人。

欧洲

德国罗伯特科赫研究所周五上午宣布，该国感染人数超过14000人。周四一天便增加了2958人。

柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）向《时代周报》在线版表示，因疫情造成的特殊处境或许会持续一年。但他预计并非所有的限制措施都会一直保持。"我们必须做好准备，社会生活可能会在一年时间里处于特殊的状况之下。但很可能不会一直采取所有措施。"

柏林病毒学家德罗斯滕

与此同时，德国城市联合会反对实施出门禁令。该联合会是德国地方政府面对联邦以及欧盟层面的利益代表团体。该联合会认为，德国公民基本上遵守了联邦、各州以及市政机构的规定。该联合会会长朗兹伯格（Gerd Landsberg）表示，首先要进行的是不断地向民众告知相关信息和重要性，而不是实施难以进行全面管控的强制措施。他说，大范围的出门禁令是对个人自由权的严重侵犯，"尚无必要性"。

德国财政部长朔尔茨计划对汉莎航空这样的大型康采恩进行一段时间内的国家参股资助。另据《明镜周刊》报道，德国政府计划针对在疫情中陷入困境的企业设立一个5000亿欧元的援助基金。

意大利新型冠状病毒死亡人数超过中国。过去24小时有427个死亡病例，全国死亡病例总数自2月21日以来达到3405人。

法国卫生部门宣布，周四有108个新增死亡病例，死亡总人数达到372人。

英国将2万名军事人员列入准备状态，与此同时，伦敦数十个地铁站关闭。女王伊丽莎白二世离开伦敦，前往温莎城堡。德国也计划动用预备役人员，国防部称目前已有超过2000人报名。不过尚须预备役人员的雇主同意。

美洲

美国超过13000人确诊感染，200人死亡，其中主要是在华盛顿州、纽约和加州。

美国参议院寻求实施1万亿美元的援助方案，包括对美国人的直接财政帮助以及对小企业和雇员的减负。

加拿大首相特鲁多周四表示，预计周五夜间美加边界关闭令将生效。

华尔街股市遭到新冠疫情重创

亚洲

中国输入性病例达到228人。周四新增39个输入性病例。其中，14例在广东，8例在上海，6例在北京。

香港周五宣布新增48例感染病例，为一日内最高纪录。这一全球金融中心的感染总人数达256人。

台湾政府周五发表声明，称新增27例感染病例，总病例数达到135例，死亡病例共2例。

韩国周五报告新增87例感染病例，总病例数达到8652例。

中日韩外长周五将举行视频会议，就疫情中的协调合作举行磋商。日本国内共有970个确诊病例和34个死亡病例，这一数字不包括不久前在东京附近停靠的邮轮上的病例数。

马来西亚报告新增130个确证病例，总病例数达到了1030例。

台湾防疫人员在进行消毒工作

澳大利亚对外国公民关闭边境，并注资1000亿澳元（约合560亿美元）扶持经济。

中东和非洲

伊朗卫生部一名发言人周四在推特上表示，该国每10分钟就有一人因新型冠状病毒死亡。该国死亡病例总数已达1284例。

沙特阿拉伯迄今有274个确诊病例，无死亡病例。该国暂停所有国内航班、公共汽车、出租车和火车，自本周六起实施14天。

非洲疾病控制中心周四表示，由于一些病例尚未发现，未来数周，病例数可能会上升。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



苗子/洪沙（路透社等）