全球感染病例超24.5万 多国计划扶持经济

德国感染新型冠状病毒的人数已经超过14000人。病毒学家徳罗斯滕预计，疫情造成的社会生活特殊状况或许会持续一年，但并非所有的限制措施会一直保持。与此同时，多国筹划实施对国民经济的援助方案。
（德国之声中文网）截止至本周五（3月20日），新型冠状病毒在世界各地感染的总人数超过245000人，死亡人数超过10028人。
欧洲
德国罗伯特科赫研究所周五上午宣布，该国感染人数超过14000人。周四一天便增加了2958人。
柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）向《时代周报》在线版表示，因疫情造成的特殊处境或许会持续一年。但他预计并非所有的限制措施都会一直保持。"我们必须做好准备，社会生活可能会在一年时间里处于特殊的状况之下。但很可能不会一直采取所有措施。"
与此同时，德国城市联合会反对实施出门禁令。该联合会是德国地方政府面对联邦以及欧盟层面的利益代表团体。该联合会认为，德国公民基本上遵守了联邦、各州以及市政机构的规定。该联合会会长朗兹伯格（Gerd Landsberg）表示，首先要进行的是不断地向民众告知相关信息和重要性，而不是实施难以进行全面管控的强制措施。他说，大范围的出门禁令是对个人自由权的严重侵犯，"尚无必要性"。
德国财政部长朔尔茨计划对汉莎航空这样的大型康采恩进行一段时间内的国家参股资助。另据《明镜周刊》报道，德国政府计划针对在疫情中陷入困境的企业设立一个5000亿欧元的援助基金。
意大利新型冠状病毒死亡人数超过中国。过去24小时有427个死亡病例，全国死亡病例总数自2月21日以来达到3405人。
法国卫生部门宣布，周四有108个新增死亡病例，死亡总人数达到372人。
英国将2万名军事人员列入准备状态，与此同时，伦敦数十个地铁站关闭。女王伊丽莎白二世离开伦敦，前往温莎城堡。德国也计划动用预备役人员，国防部称目前已有超过2000人报名。不过尚须预备役人员的雇主同意。
美洲
美国超过13000人确诊感染，200人死亡，其中主要是在华盛顿州、纽约和加州。
美国参议院寻求实施1万亿美元的援助方案，包括对美国人的直接财政帮助以及对小企业和雇员的减负。
加拿大首相特鲁多周四表示，预计周五夜间美加边界关闭令将生效。
亚洲
中国输入性病例达到228人。周四新增39个输入性病例。其中，14例在广东，8例在上海，6例在北京。
香港周五宣布新增48例感染病例，为一日内最高纪录。这一全球金融中心的感染总人数达256人。
台湾政府周五发表声明，称新增27例感染病例，总病例数达到135例，死亡病例共2例。
韩国周五报告新增87例感染病例，总病例数达到8652例。
中日韩外长周五将举行视频会议，就疫情中的协调合作举行磋商。日本国内共有970个确诊病例和34个死亡病例，这一数字不包括不久前在东京附近停靠的邮轮上的病例数。
马来西亚报告新增130个确证病例，总病例数达到了1030例。
澳大利亚对外国公民关闭边境，并注资1000亿澳元（约合560亿美元）扶持经济。
中东和非洲
伊朗卫生部一名发言人周四在推特上表示，该国每10分钟就有一人因新型冠状病毒死亡。该国死亡病例总数已达1284例。
沙特阿拉伯迄今有274个确诊病例，无死亡病例。该国暂停所有国内航班、公共汽车、出租车和火车，自本周六起实施14天。
非洲疾病控制中心周四表示，由于一些病例尚未发现，未来数周，病例数可能会上升。
苗子/洪沙（路透社等）
中国初步遏制新冠疫情，但付出重大代价；病毒在欧美仍在蔓延，明日未卜。无论如何，世界经济为此遭受重创已经是铁定事实。经济学者沈凌分析疫情对不同经济领域的冲击，以及可能对未来世界经济格局的影响。 (20.03.2020)