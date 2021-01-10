全球感染人数近亿 欧洲大陆疲于应对

（德国之声中文网）去年十月，全球新冠感染人数为4500万。而霍普金斯大学周日发布的数据显示，目前全球新冠感染人数已达90005787例。世界卫生组织发布的数据显示，美国以2220万感染病例高居全球感染人数榜首，比排名第二的印度高出一倍。印度目前感染人数为大约1050万例。

欧洲国家历来以医疗体制健全、医疗资源丰富而闻名于世，但是，面对突如其来的新冠疫情，一些国家也显得措手不及，防疫措施漏洞百出。

德国

第一波疫情期间，德国高效的防疫措施受到国际社会普遍好评。然而，时至今日，德国在防疫领域的好名声，也早已烟消云散。

去年九月，当德国总理默克尔发出警告，宣称圣诞期间每日新增感染人数有可能会高达192000例，很多人对此报之一笑，认为这纯属痴人梦呓。

有鉴于此，尽管默克尔总理呼吁尽快采取严厉的限制措施，但德国各联邦州州长十月中旬仍只就一项“轻度停摆”达成共识。十一月初，德国疾控中心罗伯特科赫研究所宣布，德国单日新增病例已经突破两万大关。于是，十二月中旬开始，德国全境被迫采取了更为严厉的防疫措施。

在疫情最为严重的图林根和萨克森州，州长不得不承认他们当初低估了疫情的危险程度。图林根州长拉姆洛夫（ Bodo Ramelow）接受《法兰克福汇报》采访时表示：“总理说的是对的，我对形势判断有误。”萨克森州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）也对当地媒体表示，即便民间肯定会有抵触情绪，但我们还是应当更早地采取严厉的限制措施。

官方的错误不仅表现在没有及时采取应对措施，防疫准备工作也做得很不充分。事实上，病毒专家一直都在不厌其烦地强调，进入冬季后，疫情会加重，将会出现第二波感染高潮。

令反对党和医学家极为不满的是，整个夏天，政府并没有为即将到来的第二波疫情做好防范准备。无论是地方卫生防疫部门，还是中小学校，网络设施都极其不完备，以至于面对第二波疫情，数据传输和网络授课方面都遇到了难以克服的困难。

丹麦

第一波疫情期间，丹麦的表现也相当出色。去年夏季，皮尤中心的一项民调显示，95%的丹麦人对政府的防疫举措感到满意。

然而，水貂事件却使政府的名誉扫地。丹麦拥有大量的水貂养殖场，一些水貂体内发现变异的新冠病毒后，有关当局下令宰杀全部人工养殖的水貂，以遏制这一病毒传染给人类。于是乎，一千五百万只水貂瞬间遭到宰杀。

然而，匆忙掩埋的水貂尸体很快腐烂膨胀，顶出了地面。且不说空气中弥漫的臭味，居民们更担心，地下水也会受到污染。现在，当局已经决定今年五月将水貂尸体再次挖掘出来，然后进行火化处理。

丹麦阿尔豪斯大学生物医学研究所的帕鲁丹（ Søren Riis Paludan）教授担心，宰杀水貂的行动可能会给丹麦带来严重后果。去年12月，他对《金融时报》表示，水貂事件吸引了全部注意力：“我们有三个星期没有讨论感染病例正在迅速上涨的事实，疫情和感染人数一度成了次要的事情。”

12月中旬开始，丹麦关闭了学校，餐饮以及绝大多数的店铺。近日来，防疫措施又被进一步收紧。

荷兰

在相当长的时期内，荷兰政府并没有要求民众在公共场合佩戴口罩，只有搭乘公共交通时才是例外。因为，政府并不认为佩戴口罩有利于防疫。直到去年九月底，政府才发出佩戴口罩的建议。12月1日起，在封闭时的公共场所，佩戴口罩已经成为义务。然而，早在去年七月，世界卫生组织就已发出佩戴口罩的防疫建议。

荷兰政府的疫苗政策也招致强烈批评。反对派和医务人员以“杂乱无章”“丢人显眼”等激烈措辞批评政府的举措。直到一月6日，荷兰才迟迟开始接种疫苗的工作，比德国等欧盟邻国整整晚了十天，尽管订购的疫苗早已运抵荷兰境内。

荷兰当局在采取防疫措施方面总是慢半拍，确实令人不解。毕竟第一波疫情来袭时，荷兰的医院就已不堪重负，不得不将部分病号送到德国接受救治。

比利时

不得不说，即使是在疫情爆发之前，比利时医疗系统的名声就无法和其他欧洲国家相提并论。而疫情对比利时的冲击也就可想而知。该国卫生部长范德布鲁克（ Frank Vandenbroucke）去年十月就已坦承：“我们即将经历一场海啸。” 当时，比利时的医院已经人满为患，大量患者被送往邻国救治。由于人手短缺，很多已经感染病毒的医务人员仍不得不继续工作。

欧盟医疗机构的统计显示，依照人口比例，比利时的感染率一度曾高居欧盟榜首。十月底，十四天内十万居民的感染病例曾高达1774人。由于政府采取了严厉的防疫措施，目前局势已经有所缓解。

瑞典

在相当长的时期内，瑞典采取了与欧洲其他国家截然不同的防疫策略，并因此引起广泛争议。该国拒绝采取强硬的防疫措施，而是呼吁民众理性防疫，希望通过病毒的自然传播，达到群体免疫的效果。然而，今年秋季，感染人数突然暴增。

古斯塔夫国王发表的圣诞讲话中，批评该国迄今为止的防疫措施已经失败。他说：“我国的死亡人数非常之高，这太可怕了。”上周五，瑞典议会通过决议，授权政府可以在必要情况下发布关闭店铺的命令。

奥地利

一年前，奥地利滑雪胜地伊施戈尔因发生聚集性新冠感染，一度成了整个欧洲的关注热点。事后独立的专家调查显示，奥地利政府在伊施戈尔疫情传播问题上存在失职和失误。目前这一滑雪胜地再次对公众开放，但是由于冬季体育爱好者大量涌入，有关当局不得不收紧了防疫措施。

疫情引发的危机仍在不断升温。去年12月初，全民检疫措施并未能激发民众的参与热情，更何况政府的准备工作也相当不充分。总理库尔茨有关外来移民将病毒带入奥地利的言论引发一派批评声，因为相关的数据显示他的言论毫无根据。接种工作开始后，尽管库房里存贮着大量疫苗，但接种工作的进展却异常缓慢。有鉴于此，现在要求卫生部长安舒波尔（Rudolf Anschober）辞职的呼声越来越高。

法国

按照霍普金斯大学发布的数据，法国是继英国之后，感染人数最多的欧洲国家。因此，法国也采取了极其严厉的防疫措施，比如宵禁和限制活动范围。由于医疗系统面临瘫痪，去年春季和秋季，法国都曾向德国转移重症患者。

由于接种疫苗的工作进展缓慢，法国地方政治家不断批评巴黎当局防疫无能。法国北部奥特洛地区的医生洛朝伊（ Michaël Rochoy）对德国之声表示：“我们法国简直成了国际笑话，一个医疗体制如此发达的国家，怎么一切进展的都如此缓慢呢？”

新冠疫情也带来了一些意想不到的影响：一家供电公司致电用户，呼吁大家节约用电。由于法国多数家庭使用电暖气，目前已经出现了电力不足的问题。这一方面是由于气温下降，另一方面也是由于疫情造成的线路检修缺失。

不过，疫情阴影笼罩下的欧洲大陆上，也有个别国家基本做到了独善其身。第二波疫情来袭之后，挪威和芬兰并没有受到很大的冲击。

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