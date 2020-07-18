全球感染人数创记录 德国肉联厂再传疫情

（德国之声中文网）德国总理府部长布劳恩(Helge Braun)在接受《周日版图片报》（Bild am Sonntag）采访时称，新冠疫情在德国已经获得控制，但疫情仍未消失，随时都有再次爆发的可能性。布劳恩表示，预计从秋季起将允许民众参与大型艺文活动及足球赛事。至于是否需要继续要求在公共场合戴口罩，布劳恩认为，戴口罩是有效的防疫手段，若取消相关措施，感染人数每三天就会翻倍，因此将继续执行"口罩令"。

德国周日增加了202起新确诊病例，一家家禽肉联厂则传出员工集体感染的情况。据德国罗伯特·科赫研究所（RKI）统计，德国的累计确诊人数至少为201574人，9084死亡。此外，位于下萨克森州勒讷（Lohne）的威森霍夫（Wiesenhof）禽肉屠宰场爆发疫情，厂内1000多名员工接受检测，已有66人确诊。

全球1400万人感染新冠病毒，60万人死亡

与此同时，全球新冠肺炎单日确诊人数连续两日创新高。世界卫生组织通报，全球一天之内的新增感染案例近26万例，是新冠疫情爆发以来的最高记录。此前一日的全球单日感染人数超过23.8万例。根据美国约翰霍普金斯大学截至周日（7月19日）上午8时的统计，迄今全世界已有逾60万人死于新冠肺炎，确诊总数超过1400万人。

世界卫生组织称，新增感染案例主要发生在美国、巴西、印度和南非。不过死亡人数目前相对稳定，平均每天大约5000人。

美国的新增确诊人数不断增加

美国日增感染人数直逼8万

美国的新增病例不断上升。根据约翰·霍普金斯大学的统计数据，截至当地时间17日，连续三天单日新增感染人数传记录，24小时内新增感染案例77638例。此前一天，美国已经创下一天内有68400多人感染的最高纪录。截至周五，又有927人因受到感染死亡。目前美国的新冠疫情死亡人数已经超过14万人。

新冠疫情令德克萨斯州的联邦监狱受到严重影响。据美国全国广播公司NBC周五报道，该州北部西戈维尔监狱的1798名囚犯中，有1072人受到感染，其中一人死亡。据媒体报道，该监狱是美国受疫情影响最严重的联邦监狱，看守人员中也有10人测试结果为阳性。

几周来，新冠病毒在美国迅速传播。南部和西部的联邦州疫情尤其严重。约翰·霍普金斯大学公布的数据显示，目前美国有371.1万人被感染。

无论是从感染还是死亡人数来看，迄今美国疫情之严重远远超过其它国家。

美洲疫情最严重

在拉丁美洲，疫情导致的死亡人数目前已超过15万，其中巴西的感染人数占据了一半以上。

巴拿马试图通过继续采取封锁措施控制疫情。民航局宣布国际航班停飞再次延长一个月。该规定自三月份开始实施。迄今为止，在这个人口400万的中美洲国家，已有至少5万人被感染。

印度是仅次于美国和巴西感染案例排名第三的国家。官方公布的感染人数超过一百万。据印度卫生部称，该国已经有25万多人死于新冠病毒。

张筠青/李京慧/李鱼（路透社、德新社、法新社）

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