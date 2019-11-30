全球宽松：中国央行表态不让票子变“毛”

（德国之声中文网）代表着中国货币政策的最高执行机构，中国央行行长易纲于2019年最后一个月之初在党报《求是》上发表题为"坚守币值稳定目标 实施稳健货币政策"的文章，详细阐述了在全球经济下行压力不断增大，中美贸易战给全球经济带来负面影响的同时，中国未来货币政策的发展方向。

易纲在这篇相对口语化，比较通俗易懂的评论文章中指出：货币是金融体系的血液。货币政策与每一家企业、每一个家庭息息相关，关乎大家手中的"票子"，关乎广大人民群众的切身利益。他强调称："千招万招，管不住货币都是无用之招"。

欧美日韩宽松大趋势下的另一种声音

在中美贸易战第一阶段谈判结果迟迟未出，全球经济下行压力持续的背景下，欧洲和美国的央行继续奉行货币宽松政策。在特朗普多次敦促美联储加息，让美国经济"火箭式腾飞"的同时，欧洲已经从2014年开始就处于负利率状态，也就是说商业银行需要为存放在央行的资金支付惩罚性利息。德国已经有银行推出了负利率贷款，目前商业房地产贷款的普遍利率也远远低于1%。

负利率贷款 德国复兴信贷银行已经走出了第一步（资料图片摄于法兰克福）

与此同时，日本、韩国这两个亚洲重量级经济体最近也不断释放出"宽松"的信号，据《日经新闻》日前报道，日本政府考虑推出总值超过830亿欧元的经济促进计划，包括加大对救灾、基础设施和帮助企业增产等领域的投资。同时，韩国央行日前（11月29日）将本国今年经济增长率下调至2%。这将是10年来最低增长率。为了刺激经济增长，今年以来，韩国央行已两次宣布降息，并将主导利率继续维持在1.25%低水准。

分析美、欧、日发达国家和主要发展中国家的货币政策在未来几年的取向，中国央行行长在最新发表的文章中做出判断：未来几年，还能够继续保持正常货币政策的主要经济体，将成为全球经济的亮点和市场所羡慕的地方。中国经济增速仍处于合理区间，通货膨胀整体上也保持在较温和水平，加之中国有社会主义市场经济的制度优势，应尽量长时间保持正常的货币政策。

中国央行：不搞竞争性的零利率

这位中国央行行长表态称：即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近，我们也应坚持稳中求进、精准发力，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。同时他透露，中国人民银行已退出常态化干预，人民币汇率的市场化水平和弹性显著提高。下一阶段，中国人民银行将继续推动人民币汇率市场化形成机制改革，保持汇率弹性。

一年多来，中国房地产市场的疯狂涨势虽然已经消失，但和民众生活息息相关的必需品价格，包括水果和猪肉价格却不断攀升。虽然中国官方称其背后有自然环境，动物疾病蔓延等不可抗因素的短期影响，民众对餐饮食品物价上涨速度加快的趋势仍感觉甚深。易纲表示：保持币值稳定，并以此促进经济增长，是货币政策的使命。不能让老百姓手中的票子变"毛"了，不值钱了。保持正的利率，保持正常的、向上倾斜的收益率曲线，总体上有利于为经济主体提供正向激励，符合中国人储蓄有息的传统文化。