全球媒体辣评巴黎奥运会开幕式

法国媒体称这场开幕式“很棒，但有些部分用力过猛”，德国媒体盛赞“美丽而疯狂，连雨都被打败了”，意大利媒体则认为“很多法国，很多巴黎，几乎没有奥运会”，最感到沮丧的是韩国媒体，认为巴黎当局连基本功都没有做好。

（德国之声中文网）周五（7月26日），巴黎奥运会别开生面，打破传统，将开幕式变成了在塞纳河上的航行，而不是在体育场内的表演。

全球电视观众欣赏到了这场在巴黎的桥梁、河岸和屋顶上进行的表演。开幕式最终由法国运动员玛丽-乔泽·佩雷克和泰迪·里内点燃奥运圣火，加拿大歌手席琳·迪翁出现在埃菲尔铁塔的二层露台，动情地高唱《爱的颂歌》。

然而，大约6000名运动员、3000名表演者、30万名观众和数十位世界各国领导人不得不在活动的大部分时间里忍受大雨，有些人被淋成了落汤鸡，但也有媒体将此描述为“雨中的浪漫”。

以下是世界各地媒体对巴黎这场雄心勃勃的开幕式的评价。

法国：很棒，但有些部分用力过猛

《世界报》在一篇热评中写道，导演托马斯·乔利“成功地在变成巨型舞台的首都呈现了一场沉浸式的表演”。

《费加罗报》称这场表演“很棒，但有些部分用力过猛”。该报称观众“本可以省去”观看一些画面，包括时装秀表演再现《最后的晚餐》。

美国：更丰富也有臃肿

《纽约时报》发表的评论文章写道，河上的游行“让开幕式变得更大、更丰富多样和更有趣。但它也让开幕式变得更普通——只是又一个为电视制作的臃肿表演”。

《华盛顿邮报》则给了更多的赞赏，指出主办方的“大胆思维”让一场近年来受欢迎程度下降的活动重新闪耀。

中国：一场“流动的盛宴”

中国的新华社发表评论文章称，“浪漫之都”巴黎首次将现代奥运会开幕式从体育场搬到开放城市空间，在雨中的塞纳河上，复活了百年前海明威笔下“流动的盛宴”，为奥运史增添一页异彩。

文章说，开放办赛突破界限，让更多人参与赛会、感受奥林匹克荣光；践行“可持续”理念，众多巴黎地标性建筑与赛事完美结合；继续增加时尚新兴项目，霹雳舞成为奥运“新兵”。更开放更包容，奥林匹克运动顺应时代之势，创新突破，主动求变。

韩国：有想象力但缺乏基本功

韩国媒体注意到使用整个城市作为背景的“令人印象深刻的”想象力，这场开幕式却因为韩国国家队被错误地介绍为朝鲜队而黯然失色。

韩国CBS电台表示，尽管这一事件无疑是一个诚实的错误，但巴黎主办方在应该是活动的基本功部分失败了，令人失望。

德国：美丽又疯狂，连雨都被打败了

德国《法兰克福汇报》写道：“它既美丽又疯狂。法国彻底改革了开幕式……到最后连雨也被打败了”。

德国《图片报》对席琳·迪翁时隔四年重返舞台表示惊叹，称她战胜病魔，“像状态最好的时候一样歌唱。她的表演值得给一枚金牌”。

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英国：冗长而奇怪的民族主义办公室派对

英国《太阳报》在其头版上开玩笑说“湿湿的游戏开始了！”，并配有被激光包围的埃菲尔铁塔的图片，形容开幕式为壮观。

《每日邮报》的标题为“闹剧！”，主要是指当天早些时候的火车中断，也认为巴黎当局在天气上的赌注“彻底失败”。

《卫报》的撰稿人将塞纳河上的船只游行形容为“像在看一系列冗长而奇怪的民族主义办公室派对”，但总结说席琳·迪翁以“令人瞠目结舌”的表演拯救了这场活动。

意大利：很多法国，很多巴黎，几乎没有奥运会

《米兰体育报》称这场开幕式“前所未有，甚至是非凡的。是一场伟大的表演还是一部冗长乏味的作品，取决于你的观点和感受。”

《晚邮报》将表演比作一场当代艺术表演，但指出“有些观众感到无聊，有些感到有趣，许多人觉得这场表演令人失望”。

《共和国报》称开幕式掩盖了运动员的光芒，“很多法国，很多巴黎，几乎没有奥运会……一面镜子，不朽的巴黎顾影自怜，发现自己如此丰富，太过丰富而且全身湿透”。

（路透社等）

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