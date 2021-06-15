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德国之声全球媒体论坛（Deutsche Welle Global Media Forum）
首届德国之声全球媒体论坛举办于2008年，自此每年6月在德国波恩举行，由德国之声主办，德国教育与科研部，德国外交部等机构协办支持。论坛每年围绕一个主题，邀请全世界各国媒体代表、非政府组织成员、政界、经济界、文化界等各界名流出席各类探讨活动，成为提供交流合作的平台。
本届德国之声全球媒体论坛在“颠覆与创新“的主题下探讨新冠危机后的新闻报道之路。德国总理默克尔宣布了论坛的开幕。
使用无人机以及用手机讲述故事怎么能同贫富不均联系起来？的确，无人机空中拍摄的镜头可以让人身临其境地感受到不平等的存在。
在“全球媒体论坛”的会场上，突然响起歌声。这是怎么回事？
全球范围内的不平等现象是第11届德国之声全球媒体论坛的主题。来自世界各地的2000名与会者齐聚波恩，探讨媒体应该如何应对这个问题，以及如何以身作则逆转这种不平等。
传媒在全球危机、新闻检查、虚假信息增加的高度紧张背景下应扮演何种角色? 以及对建制派的疑虑情绪在增加--这是第9届德国之声全球媒体论坛（GMF）的主题。
搞外交用推特，这到底行不行？周一开幕的德国之声全球媒体论坛上，数字化传媒对国际关系的影响成为了一个重要议题。
社交媒体什么时候会在政治上发挥作用？数字时代下奔流不断的信息大潮如何改变媒体？这些都是今年波恩第八届全球媒体论坛所关注的主要话题。
互联网监控软件的自由买卖和所谓的“无管制空间”加强了危机地区独裁者以及强权者的势力。在德国之声举办的全球媒体论坛上，和平问题研究者就此提出了解决方案。
阿拉伯之春、土耳其盖齐公园的抗议、基辅独立广场的示威——互联网在其中都扮演了怎样的角色？在互联网2.0时代，面对监控、审查、信息安全等问题时，媒体应该如何应对？德国之声2014全球媒体论坛（GMF）正在寻找答案。
德国之声主办的第六届全球媒体论坛本周三落下帷幕。为期三天的会议期间，2500名与会者参与了各种气氛活跃的讨论。
第六届德国之声全球媒体论坛周一在波恩正式拉开帷幕。此次论坛的主题是"增长的未来--经济、价值与媒体"。来自约100个国家的与会者将在为期3日的会议中就各色议题展开讨论。
第六届德国之声全球媒体论坛将于下周一拉开帷幕。逾2000位来自媒体、政治、经济等不同领域、不同国家的人有机会在论坛期间畅所欲言、相互交流。今年论坛的主题是"增长的未来--经济、价值与媒体"。
德国之声本年度全球媒体论坛于2012年6月25日至27日召开。今年论坛的主题围绕“文化，教育，媒体-打造有生活质量的未来”。德国之声在论坛召开前夕开启一个摄影作品有奖征集活动。
全球化、人权和媒体是为期三天的"德国之声全球媒体论坛"的主要议题。来自100多个国家的约1600名代表出席了在波恩举行的论坛，在会议闭幕式上，德国之声台长埃里克·贝特曼（ Erik Bettermann）呼吁所有与会者组成一个全球范围的人权联盟。
人权和媒体自由是今年德国之声全球媒体论坛的主题。全球媒体论坛将在6月20日至22日在波恩举行。鉴于全球发展状况，德国联邦政府今后也将把保护人权的义务放到更为中心的位置。
德国之声的全球传媒论坛每年都会在波恩颁发"最佳博客"奖，来自中国的获奖博客是维权人士胡佳的妻子曾金燕以及维权律师刘晓原。但这两位获奖者均因未得到护照无法前往波恩出席颁奖仪式。全球传媒论坛颁发的“最佳博客”奖目的在于对各国勇敢的信息传播者进行嘉奖。在伊朗和古巴，批评政府的博客也要冒着生命危险进行写作。
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