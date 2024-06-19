全球媒体论坛：中东冲突和“正确措辞”

（德国之声中文网）这也许是记者间目前最热门的话题：该如何报道加沙战争和中东冲突？这场冲突导致的两极分化不仅发生在中东地区，也在西方主要城市的街头和大学里上演。德国之声在波恩举办的全球媒体论坛（GMF）第二日，讨论主题是“在中东冲突中努力做到客观、具同情心和措辞正确”。

与会者包括美国有线电视新闻网（CNN）的娜达·巴希尔（Nada Bashir）；生活在柏林的两名以色列人：德国之声记者罗扎内斯（Shani Rozanes）和德国爱因斯坦论坛负责人内曼（Susan Neiman）；印度记者杜特（Barkha Dutt）和从加沙连线与会的记者巴卢沙（Hazem Balousha）。

语言的力量

谈到“正确的措辞”，与会者立即沉浸在语言这个微妙的话题中。语言可以描述，也可以评价，还能有意无意地传达思想和内涵。例如，记者在谈论2023年10月7时，应该称其为哈马斯对以色列的袭击、恐怖袭击还是大屠杀？以色列军队在加沙地带的所作所为是战争、报复，甚至是对巴勒斯坦人的种族灭绝吗？最后，在柏林等地举行的反以色列加沙行动的示威，是否属于反犹主义？

加沙的废墟 图像来源: Dawoud Abo Alkas/Anadolu/picture alliance

与会者普遍认为，记者的首要任务是尽可能客观地描述所见所闻。CNN 记者巴希尔表示：“我们的工作不是作出判断。但我们应该提供10月7日的背景，解释其来龙去脉，即使这无法为其辩护。”

内曼则持不同观点。她在谈到哈马斯的袭击时说：“这是一场大屠杀，是战争罪。”但这并不妨碍她看到另一方的痛苦；无论是哪一方的一个婴儿被杀害都一样糟糕。内曼表示，令她不安的是，有些人会偏袒某一方，如同在体育赛事中一样。“这不是足球比赛！”

印度记者杜特尤其不乐见人们在谈论“以色列人”和 “巴勒斯坦人”时, 错误地将所有巴勒斯坦人等同于哈马斯，将所有以色列人与内塔尼亚胡政府画上等号。

德国的不同

德国和其他国家对中东冲突的报道显然有很大不同。内曼说，当她阅读美国、英国或德国媒体时，几乎感觉是在谈论不同的冲突。她认为“德国的报道相当片面”, 犹太人的生命看似比巴勒斯坦人的生命更有价值，而这又助长了德国的反犹太主义。

DW记者内曼认为德国对于中东冲突的报道过于偏向于以色列 图像来源: Philipp Böll/DW

那么德国之声呢？DW记者罗扎内斯表示，德国之声是一家德国机构，人们可以感受到这一点。“我们从不在真空中工作。” 德国之声对10月7日事件的报道中明确使用了“恐怖袭击”一词，而以许多英语系媒体为例，其表述更为中立。

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编辑团队的多样性有所帮助

罗扎内斯表示，她注意到她在以色列的同事几乎不报道加沙的情况。以色列仍未从10月7日的创伤中走出来。过去讨论的是1967年的边界问题，现在讨论的是以色列的生存问题。“以色列人感觉全世界都在反对他们。”国际压力进一步加剧了以色列的孤立。然而，在以色列确实也有示威者走上街头反对内塔尼亚胡政府的政策。

驻加沙记者巴卢沙表示，在巴勒斯坦一方，对哈马斯和10月7日的袭击也有不同的看法。许多人虽然庆祝了哈马斯对以色列的袭击，但“在社交媒体上也有谴责哈马斯的人”。

支持巴勒斯坦的示威游行——是否算“反犹” 图像来源: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

CNN的巴希尔认为，媒体内部也应该有不同的视角。她提到了她在伦敦的编辑团队：“更多的多样性有助于从不同角度看问题，这能丰富我们的工作内容。”

所有参与讨论者一致认为，记者不应偏袒任何一方。印度记者杜特说：“痛苦没有等级之分，冲突也没有等级之分。”对于目前几乎没有关于阿富汗的报道，以及妇女在当地的艰难角色，他表示非常遗憾。对于世界各地的冲突，应该遵循的原则是：“我们的任务是让那些没有发言权的人发声。”



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