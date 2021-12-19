全球大部分新冠疫苗在哪里生产？

（德国之声中文网）研究全球供应的科学分析公司Airfinit同国际药品制造商协会联合会（IFPMA）共同统计分析得出的数据显示，目前全球使用的新冠疫苗中大部分都是在中国和欧洲生产的，截至目前总产量已经达到68亿剂。紧随其后的是印度和美国。

Airfinit公司估测，今年单是在12月，全球新冠疫苗的产量总计可达到14亿剂。今年年初以来，全年的疫苗产量大约为111.5亿剂。

全世界人口数量接近80亿。按照目前的疫苗产量，理论上世界上每个人都可以接种一剂。但实际上，全球疫苗分配却在地区间，特别是在富裕国家和贫穷国家之间存在着巨大差别。

今年全球疫苗总产量的110多亿剂中，大约有45亿剂产自中国，近23亿剂产自欧洲，大约16亿剂和近9.5亿剂分别产自印度和美国。

2015年在英国成立的Airfinit公司专门负责分析企业和科学数据。

该公司分析认为，到明年6月底，现有的疫苗全球还会继续生产87亿剂。如果疫苗生产商需要根据奥密克戎（omikron）变种对疫苗进行改进，那么产量就会减少37亿。

在疫苗生产最初阶段，将生产出的绝大多数疫苗用于本国使用，较少出口给贫困国家的富裕国家，相较于今年年初已经开始为贫困国家提供更多数量的疫苗。世卫组织（WHO）推出的冠状病毒病疫苗实施计划（Covax）现在也可以为贫穷国家提供更多疫苗。截至11月底，可供贫穷国家使用的疫苗总量达到了7.84亿剂。根据Airfinity的估算，即便富裕国家的所有国民都接种了加强针，到明年3月，富裕国家依旧还有14亿剂疫苗盈余。

根据统计，目前全球大约有57%的人口都已经至少接种过两剂疫苗。但是在疫苗分配上存在着严重的不均衡。WHO指出，全球有41个国家，接种过一剂疫苗的人口比例尚不足10%。这些国家大多位于非洲。

国际药品制造商协会联合会总干事库尼（Thomas Cueni）说："在疫苗公平分配的问题上，我们失败过，2022年我们必须做得更好。"他表示，必须在非洲大陆生产疫苗。

批评人士指责医药企业不肯放弃疫苗专利，由此阻碍了疫苗在全球生产。但是生物科技创新组织（Biotechnology Innovation Organization）主席麦克马利-希斯（Michelle McMurry-Heath）说，制药商们已经和全球范围内和300个或作伙伴建立起合作。她强调说，专利对于鼓励医药企业创新十分重要。

麦克马利-希斯说，在很多国家很多人未能接种到疫苗，原因不是疫苗数量太少。她说，许多国家在大规模启动疫苗接种计划时遇到了问题。对疫苗接种持怀疑态度也是一个问题。

（德新社）

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