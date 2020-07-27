全球多国爆新疫情 航空旅游业做最坏打算

(德国之声中文网) 为了对抗新一波新冠疫情，亚洲国家周一 (7月27日) 纷纷施行新的禁令，而英国则突然要求来自西班牙的旅客进行隔离，这也打乱欧盟过去几个月积极策划的夏日重启旅游计画。多个原先疫情得到控制的国家，近日纷纷传出新一波疫情。

澳大利亚周一出现疫情爆发以来，单日最高的确诊数，而越南则是因中部城市岘港出现新的疫情，被迫疏散8万名旅客。中国周一也出现3月初以来，单日最高的本土确诊数。此外，香港则是把限聚令收紧至两人，规定餐厅7月29日起全面禁止内用，并强制室内戴口罩。

另一方面，西班牙近日传出的新疫情，也迫使英国於上周六 (7月25日) 宣布要求所有从西班牙来的旅客入境後要隔离两周，打乱了欧洲过去几个月来试图重启观光的进度。此外，英国外交部周一 (7月27日) 进一步扩大至西班牙旅游禁令的范围，将巴利阿里群岛与加纳利群岛也纳入旅游禁令的范围内。

西班牙总理桑切斯（Pedro Sánchez) 周一表示英国的做法是个「错误」，并强调西班牙国内的新疫情集中於两个区域。他说：「西班牙境内大部分地区的新确诊数比英国的确诊数还低。」

对於撑过第一波疫情的航空公司与旅游业来说，他们现在担心原本寄望在夏天能重新展开的旅游，可能会受到这波新疫情的影响。欧洲最大的航空公司瑞安航空周一将他们的年度乘客目标下修了四分之一，并警告第二波新冠疫情可能使他们继续下修年度乘客目标。

世卫表示，旅游禁令并非长期抗疫的理想作法，各国应该持续施行保持社交距离与遮住面部才能有效防止病毒传播。世卫组织突发卫生事件规划执行主任莱恩（Mike Ryan) 説：「对大多数国家来说，要他们在可预期的未来持续关闭边境是不太可能的，因为商业活动已逐渐重启，人们需要工作而贸易也必须重新启动。」

美国大联盟恐受疫情冲击

美国原本上周展开了延迟已久的大联盟赛季，但本周迈阿密马林鱼队在前往费城比赛的路途中，传出有12名球员与2名教练证实感染新冠病毒，导致周一的赛事被延後。与此同时，将近200名联邦医疗人员被派至加州中部去协助当地医院对抗新一波新冠疫情。

佛罗里达州的疫情於7月进入高峰，几乎每天都出现1万起新的确诊案例，各地的医院也不断急需医疗人员协助，因为随着疫情升高，部分医疗人员也纷纷病倒。一名在迈阿密最大的公共医院工作的护士向路透社表示：「我入行10年来，从未帮另一名护士进行急救，我也从来不需要担心我的同事会染病而死。」

美国共和党的参议员周一推出一项与白宫达成共识的新振兴方案，希望在与民主党协商後，能尽快施行新的振兴方案。不过，该方案一推出，立即招来民主党与部分共和党成员的强烈反对。截至目前为止，美国已有将近15万人因感染新冠病毒丧命，另外有超过420万人感染了新冠病毒。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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