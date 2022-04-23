全球多国出现不明儿童肝炎

（德国之声中文网）过去数周内，多个欧洲国家及美国出现原因不明的儿童肝炎。这些病例之间没有已知的联系，专家正调查是否与可导致感冒的一种病毒有关联。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）周二表示，全国各地近期通报了约190起无法解释的儿童重症肝炎病例，其中多集中于欧洲。英国的首宗病例出现在今年1月。英国本月通报了111起不明原因儿童肝炎，多数染病儿童年龄在10岁以下。继英国之后，全球至少12个国家也发现此类病例。ECDC主任阿蒙（Andrea Ammon）在线上简报会上表示，欧盟及欧洲经济区内统计到约40起不明原因儿童肝炎。

丹麦、英国、法国、爱尔兰、以色列、荷兰、挪威、苏格兰、西班牙和英国都通报了不明儿童肝炎的病例。美国和以色列也发现病例。

日本厚生劳动省本周也报告，日本国内发现一例不明原因儿童肝炎，目前正住院接受治疗。“日经中文网”报道，该名患者未接受过肝移植，新冠病毒及腺病毒检查为阴性。

与此同时，中国互联网上有传言称，北京出现不明原因儿童肝炎病例。北京市卫生健康委核实后指传言不实，“北京市没有发生不明原因儿童肝炎病例及因此导致死亡的事件“。

ECDC正与多国当局及世界卫生组织进行调查。一般情况下，健康儿童感染严重肝炎的情况相当罕见。

原本健康的儿童突然出现肝炎的情况通常是由病毒引起。黄疸、腹泻和腹痛是此次不明儿童肝炎的症状之一，感染患者的年龄介于1个月到16岁之间。不同寻常的是，已通报的不明儿童肝炎病例中没有检验出通常导致急性肝炎（A型至E型肝炎）的病毒。

据世界卫生组织表示，已有17名感染不明肝炎的儿童需要接受肝脏移植，其中一人死亡。

ECDC主任阿蒙称，截至目前为止的调查显示，不明肝炎与腺病毒感染有关。腺病毒是一种常见病原体，可以引起类似流感或胃肠道症状。

阿蒙指出，一种理论认为，新冠疫情的封锁措施可能导致儿童免疫力被削弱，因为儿童在隔离期间较少接触到常见的病原体。

科学家同时也在调查相关腺病毒是否发生变异，或与另一种感染（可能是新冠病毒）发生交互作用。毒素也可能是致病原因，但从通报病例的地理分布来看，专家认为可能性较低。此外，科学家已排除新冠疫苗与不明肝炎的任何联系。

（路透社、美联社）

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