全球国防支出创新高 中国军费世界第二

(德国之声中文网) 2019年全球军费支出达到1.9万亿美元（约合1.7万亿欧元），为1988年以来的最高。根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的最新数据显示，这一数额比2018年增长了3.6%，是2010年以来最大的年度增幅。

根据SIPRI的报告，2019年美国的军费支出占全球军费支出的38%，共计7320亿美元。仅其2018年预算增加的资金就相当于德国2019年的总支出。

这些资金用于支付约1.6万名额外的军事人员，以及其常规武器和核武库的现代化建设。但专家也认为，增加军费开支是对中国的一种回应，因为中国在军费开支方面排名第二，仅次于美国。2019年，北京的预算占全球军费开支14%，增长超过5%，达到2610亿美元。

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印度军费超越沙特

在亚洲，中国的竞争对手、核武大国印度的军费开支也相当可观，去年增长了近7%，达到711亿美元。

SIPRI资深研究员韦兹曼(Siemon Wezeman)说:「与邻国巴基斯坦和中国的紧张关系是印度政府大幅增加开支的主要原因。」

此外，尽管沙特比去年减少了16%的军费，相关支出仍远远超过其他中东国家，在2019年的支出为619亿美元。SIPRI的报告称，沙特在也门持续的军事行动以及与伊朗的紧张关系日益加剧之际，数字减少是令人惊讶的发展。

德国军费增幅大

在德国，军费支出增长了10%，达到493亿美元，是军费支出排名前15国中，国防预算增幅最大的国家。

波恩国际变化中心（BICC）的穆特西勒 (Max Mutschler) 说:「特朗普政府执政前，德国就开始有压力要增加军费开支.......这种影响现在越来越明显。然而，不得不说，支出仍远低于2%的大关。」

2014年在威尔士举行的北约峰会上，各成员国同意在未来10年内实现国防开支至少占GDP的2%的目标。去年，德国的军费开支占GDP的1.38%。

除对北约承诺外，SIPRI研究员达席尔瓦 (Da Silva)也将德国国防预算的增加归因于欧洲地缘政治局势，以及 「俄罗斯再次被视为威胁」。2019年，俄罗斯有近4%的GDP用于军费开支，达651亿美元。

达席尔瓦指出，德国并不孤单，许多其他北约国家都在警惕地监视着俄罗斯的事态发展。

北约国家军费占世界一半

在世界上国防预算最多的15个国家中，有6个是北约成员，加拿大、法国、德国、意大利、英国和美国。这些国家的军费支出之和几乎占了世界总数的一半。2019年，北约29个成员国的军费开支总额约为1.04万亿美元。

这个数字并没有让穆特西勒感到意外。他告诉德国之声:「军费是基于最坏的情况下来支列。」他解释说，虽然大众往往看到的是国家间的经济冲突，但军事冲突的威胁仍然真实存在。

他说:「关于中美之间的紧张关系，我们不知道会不会发生武装冲突。所以两国军方都在为这种可能发生的情况做准备。在遊说的时候，他们也很会以此争取更多的资金。」

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新兴经济体支出少

其他国家的军费开支与前面提到的国家比起来是相形见绌。南美国家在2019年的军费支出只有530亿美元，其中仅巴西就占了一半。

东南亚国家总计约为410亿美元，整个非洲大陆的军费支出约为420亿美元，不过不同国家之间的波动较大。例如，乌干达的预算增加了52%，而布基纳法索的支出则减少了22%。

SIPRI报告的作者将支出的差异归因于撒哈拉以南非洲地区目前的地缘政治局势，以及与各国是否直接卷入军事冲突有关。