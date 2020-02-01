全球哪些国家对中国游客实施了入境管制？

（德国之声中文网）朝鲜是第一个针对中国肺炎疫情采取严厉入境管制措施的国家。早在1月22日，也就是在中国工程院院士钟南山20日向媒体透露"肯定出现了人传人现象"后两天，朝鲜就对外国游客关闭边界，也禁止旅外朝鲜居民入境。朝鲜的具体措施包括禁止外国人和朝鲜居民搭乘从北京飞往平壤的航班，对往来朝中的火车、轮船和通关采取限制措施，对包括朝鲜公民在内的所有近期入境人员进行30天隔离观察。2003年非典肆虐时，朝鲜也曾采取类似措施，成为未受非典影响的极少数亚洲国家之一。

1月27日，马来西亚宣布立即禁止来自武汉市及湖北省的中国公民入境。该国迄今还陆续出台了禁止一个月内有到访湖北省记录者入境等措施。

乍得从1月27日在国际机场对抵达该国的旅客进行体温检查和双手消毒，对来自武汉的旅客进行14天医学观察。

1月28日，哈萨克斯坦决定暂停对中国公民72小时过境免签政策至7月1日。从1月30日起，该国又决定暂停向中国公民发放签证。之后还出台了暂停与中国的客运列车、航空等措施。

北马里亚纳群岛联邦（塞班岛）宣布从1月29日起30日内，暂停所有来自中国大陆的旅客入境，无论国籍，也无论直达或中转。

菲律宾1月29日宣布暂停向中国公民发放落地签。

在世卫组织1月30日将新型冠状病毒疫情列为"国际关注的突发公共卫生事件"之后，更多国家也相继采取对中国游客的入境管制措施则。

捷克从1月30日不受理中国公民签证申请。

马绍尔群岛1月30日宣布任何来自中国或从中国过境的旅客必须在不受新型冠状病毒影响的国家停留至少14天才能入境，不足14天抵马者将被拒绝入境。

科威特从1月30日停飞该国往来中国内地和香港的航班，禁止从中国内地和香港出发的中港游客入境科威特，禁止过去14天过境或停留中国内地或香港的其他国籍人员入境。

巴布亚新几内亚1月30日宣布从立即禁止所有来自亚洲的外国旅客从机场及海港入境，同时关闭巴布亚新几内亚与印尼巴布亚省（Papua）接壤的唯一陆地边境。

文莱从1月30日起禁止护照显示是湖北省的中国公民，或在过去14天曾到过湖北省或武汉者游客入境。在过去14天曾经在中国逗留（除了湖北省和武汉）的公民或游客，包括中国游客可以进入汶莱，条件是必须自行隔离14天，确保没有感染新冠肺炎后才可自由活动。

意大利1月31日宣布该国进入国家紧急状态，计划持续六个月，取消中意直飞航班。

赤道几内亚宣布自1月31日起，所有自中国机场出发的旅客将不被允许入境，并由原航班送回。

马尔代夫自1月31日，暂停中马两国直航航班。

越南宣布从1月31日，暂停给近两周在中国生活的外国人签发旅游签证，暂停中越间往返航班，暂停办理经东兴-芒街口岸出入境的人员手续。

阿塞拜疆宣布自2月1日起，对持普通护照的中国公民暂停办理电子签证及巴库国际机场落地签业务。

澳大利亚自2月1日起禁止所有从中国大陆出发的人员入境（澳大利亚公民、永久居民以及其直系亲属、法定监护人或配偶除外）。

吉尔吉斯斯坦自2月1日其临时关闭吉中边境口岸，暂停所有吉中两国间航班运营，并暂停向中国公民发放赴吉签证。

日本自2月1日起，对如果申请日前14日以内在湖北省逗留过的外国人，及持有湖北省发放的中国护照的中国人拒绝入境。

蒙古国宣布自2月1日到3月2日期间，禁止中国公民及经过中国前往蒙古的第三方国家旅客进入蒙古。

乌兹别克斯坦自2月1日起暂停全部往返中国航班。

亚美尼亚自2月1日至3月31日暂停执行中亚全面互免签证协定。

俄罗斯自2月1日暂停为中国公民发放工作签证和旅游签证，暂停中国旅游团免签旅游，暂时关闭所有俄中边境口岸，并禁止中国公民经蒙古抵达俄罗斯。在多个国际机场、边疆区边防展对所有入境人员加强卫生检疫并测量体温，发现可疑症状者即予隔离。

亚美尼亚自2月1日至3月31日暂停执行中亚全面互免签证协定。

萨摩亚2月1日宣布，所有访问该国人员入境时必须填写特别健康声明卡，出示出发前三天医院开开具的无传染病证明。来自受新冠病毒影响国家的人员，在抵萨前须在未发现新冠病毒的国家停留14天并出具有关体检证明方能入境。

美国从美东时间2月2日下午5时起，暂时禁止过去14天内访问过中国的外国人（美国公民和永久居民的直系亲属除外）入境。来自中国的航班只能在纽约等七个机场入境，以便对旅客进行甄别。美国驻华使馆宣布取消从2月3日到2月7日的所有移民、非移民签证预约面谈，恢复时间待定。

新加坡自2月2日起，禁止中国公民及在过去14天曾去过中国大陆的旅客入境，永久居民和长期准证持有者可入境并自行主动申请14天休假，暂停给中国护照持有者发放各类签证，之前签发的短期签证和多次入境签证暂停适用。

印度尼西亚2月2日宣布禁止中国护照持有者入境或者转机印尼，禁止14天内到过中国的外国人入境或转机印尼，暂停向中国大陆公民授予落地签证和免签政策。

新西兰自2月3日起，禁止所有从中国大陆出发或中转的非新西兰人入境，有效期14天，之后重新评估。

以色列自2月3日起，暂停所有往返于中国内地和以色列的商业航班，禁止过去两周内访问国中国且非以色列永久居民的外国人通过任何陆路或海路口岸入境，直至另行通知。

韩国从2月4日起禁止湖北户籍以及去过湖北省的外国人入境，暂停济州岛免签制度，14日内所有访问或滞留湖北的外国人禁止入境。

除以上国家外，还有约40个国家出台了要求中国公民入境填写并提交健康状况申请表或在入境口岸对旅客进行体温检测和疫情筛查，发现疑似病例将进行隔离观察等措施。这些国家包括德国、法国、波兰、冰岛、希腊、英国、乌克兰、阿尔巴尼亚、保加利亚、格鲁吉亚、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋、印度、阿富汗、塔吉克斯坦、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、巴林、缅甸、加拿大、多米尼牙、斐济、巴西、智利、墨西哥、马达加斯加、毛里塔尼亚、埃及、埃塞尔比亚、南非、加纳、吉布提、加蓬、津巴布韦、科摩罗、尼日利亚、特立尼达和多巴哥等。