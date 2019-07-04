全球哪个城市监控最严密？10城中国占8

（德国之声中文网）英国科技研究网站Comparitech发布的这项调查对每1000人被多少摄像机数量监视进行了排名，在全球监控最严密的10个城市中，中国就占了8个城市。其余两个城市是伦敦（第6位）和亚特兰大（第10位）。

Comparitech指出，如果中国按照现有速率安装监控摄像头，预计到2020年，在中国，平均每2个公民就被1个摄像头的监控。

闭路电视(CCTV)摄像机有很多用途，从预防犯罪到交通监控，人们也可以利用它观察工业活动是否对人类的居住环境造成影响。数字时代促进了闭路电视监控的普及。摄像头的技术越来越完善，价格也越来越便宜，随着科技的进步，现在可以远程遥控摄像头，而人脸识别技术则可以辨别每一个经过CCTV摄像头的行人身份。

报告指出，被访者对监控闭路的态度不一，有人觉得这会让社会更加安全，也有人觉得侵犯了个人隐私权和行动自由。

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研究人员并未发现摄像头数量与犯罪或安全之间有任何显著的相关联系。他们在报告中指出："一般来说，更多的摄像头并不一定会让人们感到更安全。"

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



报告显示，全球范围内，重庆市的摄像头数量最多，近260万个，相当于每1000人被168.03个摄像头监控。深圳紧随其后，每1000人被159.09个摄像头监控。乌鲁木齐排名第14位，平均1000人被12.4个摄像头监控。

值得注意的是，深圳计划将会在未来几年再安装约1600万个摄像头。

Comparitech的编辑比肖夫（Paul Bischoff）接受《南华早报》采访时说："中国正在大面积地限制民众的行动自由。摄像头和人脸识别在其中扮演着重要角色。"他认为这在世界各地都是日益增长的趋势，因为CCTV越来越便宜，安装和使用也越来越容易。最重要的是，互联网提供了摄像头联网的基础。

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来自重庆的王女士对重庆居于榜首感觉复杂，不过觉得摄像头也有好处："虽然我觉得有点反感，但是我更想知道，谁在外面偷了我的手机。"

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深圳居民杨先生认为摄像头的一大好处是，交通违规行为会被拍到，他说，他觉得走斑马线很安全，不再害怕在城市里被汽车撞到："只要监控摄像头只在公共场所，我就觉得没问题。"

其他进Top20的亚洲城市还包括排在第11位的新加坡，每千人被15.25个摄像头监视，以及印度的新德里，每1000千人被9.62个摄像头监视，排在第20位。除了亚特兰大外，另外一个美国城市也进入前20，260万人口的芝加哥有大约3.5万个摄像头。澳大利亚的悉尼排在15位，莫斯科第18位，紧其随后的是柏林，平均每一千人受到11.18 个摄像头的监控。

以下为前十名城市：

1. 重庆：1000人被168.03个摄像头监视

2. 深圳：1000人被159.09个摄像头监视

3. 上海：1000人被113.46个摄像头监视

4. 天津：1000人被92.87个摄像头监视

5. 济南：1000人被73.82个摄像头监视

6. 伦敦：1000人被68.40个摄像头监视

7. 武汉：1000人被60.49个摄像头监视

8. 广州：1000人被52.75个摄像头监视

9. 北京：1000人被39.93个摄像头监视

10. 亚特兰大：1000人被15.56个摄像头监视

文木 / 李鱼（Comparitech、《南华早报》等）

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