全球哪个城市监控最严密？10城中国占8

最新的一项统计数据显示，中国是世界上监控最严密的国家。最新公布的这项分析还显示，美国、英国、阿联酋、澳大利亚、德国以及印度的一些城市也安装了大量监控器。
（德国之声中文网）英国科技研究网站Comparitech发布的这项调查对每1000人被多少摄像机数量监视进行了排名，在全球监控最严密的10个城市中，中国就占了8个城市。其余两个城市是伦敦（第6位）和亚特兰大（第10位）。
Comparitech指出，如果中国按照现有速率安装监控摄像头，预计到2020年，在中国，平均每2个公民就被1个摄像头的监控。
闭路电视(CCTV)摄像机有很多用途，从预防犯罪到交通监控，人们也可以利用它观察工业活动是否对人类的居住环境造成影响。数字时代促进了闭路电视监控的普及。摄像头的技术越来越完善，价格也越来越便宜，随着科技的进步，现在可以远程遥控摄像头，而人脸识别技术则可以辨别每一个经过CCTV摄像头的行人身份。
报告指出，被访者对监控闭路的态度不一，有人觉得这会让社会更加安全，也有人觉得侵犯了个人隐私权和行动自由。
研究人员并未发现摄像头数量与犯罪或安全之间有任何显著的相关联系。他们在报告中指出："一般来说，更多的摄像头并不一定会让人们感到更安全。"
报告显示，全球范围内，重庆市的摄像头数量最多，近260万个，相当于每1000人被168.03个摄像头监控。深圳紧随其后，每1000人被159.09个摄像头监控。乌鲁木齐排名第14位，平均1000人被12.4个摄像头监控。
值得注意的是，深圳计划将会在未来几年再安装约1600万个摄像头。
Comparitech的编辑比肖夫（Paul Bischoff）接受《南华早报》采访时说："中国正在大面积地限制民众的行动自由。摄像头和人脸识别在其中扮演着重要角色。"他认为这在世界各地都是日益增长的趋势，因为CCTV越来越便宜，安装和使用也越来越容易。最重要的是，互联网提供了摄像头联网的基础。
来自重庆的王女士对重庆居于榜首感觉复杂，不过觉得摄像头也有好处："虽然我觉得有点反感，但是我更想知道，谁在外面偷了我的手机。"
深圳居民杨先生认为摄像头的一大好处是，交通违规行为会被拍到，他说，他觉得走斑马线很安全，不再害怕在城市里被汽车撞到："只要监控摄像头只在公共场所，我就觉得没问题。"
其他进Top20的亚洲城市还包括排在第11位的新加坡，每千人被15.25个摄像头监视，以及印度的新德里，每1000千人被9.62个摄像头监视，排在第20位。除了亚特兰大外，另外一个美国城市也进入前20，260万人口的芝加哥有大约3.5万个摄像头。澳大利亚的悉尼排在15位，莫斯科第18位，紧其随后的是柏林，平均每一千人受到11.18 个摄像头的监控。
以下为前十名城市：
1. 重庆：1000人被168.03个摄像头监视
2. 深圳：1000人被159.09个摄像头监视
3. 上海：1000人被113.46个摄像头监视
4. 天津：1000人被92.87个摄像头监视
5. 济南：1000人被73.82个摄像头监视
6. 伦敦：1000人被68.40个摄像头监视
7. 武汉：1000人被60.49个摄像头监视
8. 广州：1000人被52.75个摄像头监视
9. 北京：1000人被39.93个摄像头监视
10. 亚特兰大：1000人被15.56个摄像头监视
文木 / 李鱼（Comparitech、《南华早报》等）
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