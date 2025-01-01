全球各地如何庆祝2025年新年
随着2024年的缓步离开，全世界已经走进了崭新的2025年。从澳大利亚到叙利亚 ，世界各国都是怎样来庆贺新年的呢 ？
最早一批跨入2025的国家
可能每个人都熟悉悉尼歌剧院上空燃放新年烟花的画面。因为澳大利亚是最早迎接新年的国家之一。它比中欧时间早10小时。不过全世界最先跨进2025年的是太平洋岛国基里巴斯。
色彩缤纷的台北101大楼
有些城市会选择在极具标志性的建筑物燃放新年烟花，例如台北著名的101大楼。楼高508米。在台北101燃放并观赏新年烟花已经成为一项传统。
迪拜新年
这是比台北101还要高出300多米的迪拜摩天大楼——哈利法塔（Burj Khalifa）。在这里观看跨年烟花也成为一道独特的城市景观。
似是圣诞来
这里看着像圣诞市场，其实是跨年晚会。印度孟买的人口超过2800万。除夕夜，在这座城市举办许多场跨年晚会活动。
祥和的新年
叙利亚人民迎来了阿萨德政权垮台后的第一个新年聚会。首都大马士革显得格外热闹。烟花在夜空中炸开。我们仍然希望叙利亚2025年会比往年更加和平。
除夕夜的抗议活动
在格鲁吉亚首都第比利斯，数万人在除夕夜走上街头抗议政府并要求加入欧盟。一些人在议会前挥舞着欧盟旗帜。11月底，格鲁吉亚政府宣布暂停入盟谈判至2028年。此后，该国爆发了大规模抗议活动。
人在画中游
跨年夜漫步于德国东部萨克森州城市德累斯顿，就会有一种人在画中游的感觉。古老的街道，高耸的教堂和在夜空中绚烂绽放的烟花。
“防火墙”
烟花前的黑色曲线其实是山脉，由此可见烟花燃放的面积有多大。这里是巴西第二大城市（仅次于圣保罗）里约热内卢。超过600万人居住在这里。250万人参加了除夕晚会。
柏林的新年派对
这一城市地标对于世界各地的许多人来说应该都很熟悉。它展示了柏林勃兰登堡门后面的新年前夜烟花，更准确地说是勃兰登堡门上的四马车后面。德国最大的除夕派对每年都会在这里举行。
被点燃的不只是烟花
世界各地都有庆祝新年的传统和风俗。在塞内加尔隆普尔沙漠，人们穿着传统的狮子服，点燃用纸折成的2025字样，以此来庆祝新的一年的到来。
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文化全球
Marco Müller2025年1月1日
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