 全球各国说”不“ 西方国家垃圾该怎么办？ | 科技环境 | DW | 09.06.2019

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科技环境

全球各国说”不“ 西方国家垃圾该怎么办？

西方国家发现，如今想要处理塑料垃圾的难度越来越大。原因是中国和许多东南亚国家不再想要这些垃圾。如今，虽然这些垃圾流向了政策相对宽松的国家，但基本问题仍亟需得以解决。

China Plastikmüll (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

（德国之声中文网）据法新社报道，自从北京方面2018年1月正式向"洋垃圾"关闭大门以来，焚化炉或垃圾填埋场成了两种快速解决问题的手段。但是专家表示，从长期来讲，更好的对垃圾回收利用才是解决方案，或者说最好一开始就应该少产生垃圾。

2017年7月18日，中国在世界贸易组织于日内瓦举行的会议上宣布减少进口塑料和纸类垃圾。过去中国每年进口全球56%的塑料垃圾，以及美国6成和欧洲7成的纸类垃圾，用以回收加工。这一切突然被叫停。中方的理由是为了改善环境并保护人民健康。

观看视频 02:57

垃圾成灾！ 未来海洋中塑料或比鱼还多

这项决定让全球的回收系统陷入停滞，并迎来了一个新时代。美国、欧洲、日本、韩国等国家开始为其垃圾寻找新的接收者以及垃圾掩埋场。

无法应对的新形势

许多亚洲国家原本想要取代中国在接受处理外来垃圾上位置，后来都逐个放弃。全球垃圾回收网络也还没有找到办法适应这一新的形势。

总部位于布鲁塞尔的国际回收事务办公室（BIR）负责人布鲁内（Arnaud Brunet）告诉法新社，"问题在于所涉及的（垃圾 ）数量巨大。"潜在能够替代中国的垃圾处理国已经不堪重负。

同时，这些国家也正在变成非法进口垃圾的重灾区，尤其是那些很难回收或者根本就无法回收的垃圾，布鲁内如是说。

根据世界银行发表的一份报告，富裕国家向低工资国家所出口的垃圾中，只有10%真正被回收加工。90%的垃圾被烧毁或抛弃在非法垃圾掩埋场，造成环境污染。当地回收业者的垃圾处理业务蒸蒸日上的同时，也制造了传染病病源、引发当地居民肺部疾病或动植物死亡。

"不幸的是。有些国家将成为世界上新的垃圾堆，最贫穷的国家将以进口垃圾换取资金，但却会为此付出环境和社会上的成本"，安永咨询公司的循环经济专家奥勒茨（Vincent Aurez）指出。

Brennender Plastikmüll (Getty Images/AFP/Liu Jin)

北京的一处垃圾焚烧场

垃圾处理：中国由"进"变"出"

非政府组织"全球焚烧炉替代品联盟（GAIA）"在最近公布的一份报告中指出，欧洲国家在回收一部分塑料制品--包括聚对苯二甲酸乙二醇酯或PET制透明塑料瓶的同时，也会将一些"质量和价值较低"或是根本就无法回收的塑料制品出口到国外。

中国也将难以加工再利用的垃圾出口至其它国家。长期以来，向马来西亚输出塑料垃圾的前十名单中，香港一直位列第一。

马来西亚政府虽然已经授权进口清洁，均质的塑料，但已警告称它将向世界各国运回数百吨受污染的塑料。

美国废料回收工业协会（ISRI）的艾德勒（Adina Renee Adler）向法新社表示："马来西亚政府采取的行动突出了负责任的回收垃圾，执行规范和下游流程管理的重要性。"

据全球焚烧炉替代品联盟报告，泰国也已经对塑料进口加以限制。部分塑料垃圾因此被转运至印度尼西亚或者土耳其这种进口标准相对宽松的国家。

Kanada schickt Plastikmüll auf die Philippinen (Reuters/Ban Toxics)

菲律宾海关正在检查一个来自加拿大的垃圾集装箱（摄于2014年11月10日）

没有现成方案

对于那些回收成本昂贵的塑料垃圾来说，西方国家几乎没有解决问题的现成解决方案。他们缺乏这种回收材料的本地用户，中国人则经常将其变成新的产品。 面对越来越多的垃圾堆积，除了燃烧或掩埋，西方国家现在也没有太多选择。

布鲁内表示，西方国家必须"投入研发更精细，更高效的分拣系统"，这样才能够生产出有用的原材料。与此同时，"制造商必须努力生产更多着眼于回收利用的产品"他补充说，鉴于塑料行业在受到批评和限制的情况下仍然经营良好，这可能很难。

德国之声早先报道，今年4月，欧盟28个成员国曾经针对挪威的一项提议进行讨论，考虑修改《巴塞尔公约》，提高难以回收加工的混合塑料的出口难度。据当时一名欧洲理事会的消息人士透露，虽然各方对挪威的提议表示欢迎，但还是必须考量现实面。"我们担心对塑料垃圾的出口禁令，会对部分成员国及其环境带来不利后果。"并非所有欧盟国家都有足够能力回收某些特定种类的塑料制品。

时间紧 任务重

根据欧洲塑料业联合会（PlasticsEurope）的最新数据，在十年左右的时间里，全球塑料产量从2018年的2.45亿吨增加到3.59亿吨。

专家们表示，企业在设计产品时就必须考虑如何处理废旧的产品，应使用更多的再生材料来制造产品。理想情况下，只应在包装中使用一种可再生材料。

各国对塑料垃圾的回收率各不相同。例如欧洲是31%，而美国为10%。虽然通过研发可能会提高回收利用率，但环保人士表示，人们的消费习惯也必须发生改变。

  • Muss es eigentlich ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonalds und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhälme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Tupperware und umweltfreundliche To-go-Becher sind in. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um aktiv zu werden – ob zu Hause oder auf einem Festival. Hier ein paar Tipps.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    你消费着多少塑料？

    非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

  • Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um zu Hause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen in einen Biergarten setzen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    为了环境，不要懒惰

    从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

  • Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern, aber auch in Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen ist rein finanziell schon wenigen Leuten möglich. Es gibt aber eine Alternative für alle.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    涤纶、尼龙和聚丙烯酸

    微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

  • Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den Guppyfriend Washing Bag entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, das künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus der Wäsche und soll die auffangen, die sich im Wasser lösen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und einfach in den Müll werfen, wirbt das Unternehmen.

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    停止微塑料污染！

    柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

  • Mikroplastik aus Autoreifen Mikroplastik kommt hauptsächlich aus Kosmetika? Stimmt nicht! In Deutschland stammt der höchste Anteil aus dem Abrieb von Autoreifen. Laut TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen und vergiften die Organismen manchmal sogar. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

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    轮胎带来的污染

    微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

  • Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. Rock am Ring beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es massig Alternativen zum Einmal-Wegwerf-Becher.

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    拒绝一次性塑料杯

    我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

  • Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Nachhaltigere Optionen für den Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt solche Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben. Solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    Coffee to go，告别一次性

    在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

  • Das Ende der Plastikflaschen? Einweg-Plastikflaschen aus PET sind gut recycelbar. Eine absolut nachhaltige Lösung sind sie trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik würde sich mit dieser Innovation erübrigen, werben ihre Londoner Erfinder. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird?

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    和塑料瓶说再见？

    PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？

    作者: Leonard Proske


 

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