全球各国说”不“ 西方国家垃圾该怎么办？

（德国之声中文网）据法新社报道，自从北京方面2018年1月正式向"洋垃圾"关闭大门以来，焚化炉或垃圾填埋场成了两种快速解决问题的手段。但是专家表示，从长期来讲，更好的对垃圾回收利用才是解决方案，或者说最好一开始就应该少产生垃圾。

2017年7月18日，中国在世界贸易组织于日内瓦举行的会议上宣布减少进口塑料和纸类垃圾。过去中国每年进口全球56%的塑料垃圾，以及美国6成和欧洲7成的纸类垃圾，用以回收加工。这一切突然被叫停。中方的理由是为了改善环境并保护人民健康。

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这项决定让全球的回收系统陷入停滞，并迎来了一个新时代。美国、欧洲、日本、韩国等国家开始为其垃圾寻找新的接收者以及垃圾掩埋场。

无法应对的新形势

许多亚洲国家原本想要取代中国在接受处理外来垃圾上位置，后来都逐个放弃。全球垃圾回收网络也还没有找到办法适应这一新的形势。

总部位于布鲁塞尔的国际回收事务办公室（BIR）负责人布鲁内（Arnaud Brunet）告诉法新社，"问题在于所涉及的（垃圾 ）数量巨大。"潜在能够替代中国的垃圾处理国已经不堪重负。

同时，这些国家也正在变成非法进口垃圾的重灾区，尤其是那些很难回收或者根本就无法回收的垃圾，布鲁内如是说。

根据世界银行发表的一份报告，富裕国家向低工资国家所出口的垃圾中，只有10%真正被回收加工。90%的垃圾被烧毁或抛弃在非法垃圾掩埋场，造成环境污染。当地回收业者的垃圾处理业务蒸蒸日上的同时，也制造了传染病病源、引发当地居民肺部疾病或动植物死亡。

"不幸的是。有些国家将成为世界上新的垃圾堆，最贫穷的国家将以进口垃圾换取资金，但却会为此付出环境和社会上的成本"，安永咨询公司的循环经济专家奥勒茨（Vincent Aurez）指出。

北京的一处垃圾焚烧场

垃圾处理：中国由"进"变"出"

非政府组织"全球焚烧炉替代品联盟（GAIA）"在最近公布的一份报告中指出，欧洲国家在回收一部分塑料制品--包括聚对苯二甲酸乙二醇酯或PET制透明塑料瓶的同时，也会将一些"质量和价值较低"或是根本就无法回收的塑料制品出口到国外。

中国也将难以加工再利用的垃圾出口至其它国家。长期以来，向马来西亚输出塑料垃圾的前十名单中，香港一直位列第一。

马来西亚政府虽然已经授权进口清洁，均质的塑料，但已警告称它将向世界各国运回数百吨受污染的塑料。

美国废料回收工业协会（ISRI）的艾德勒（Adina Renee Adler）向法新社表示："马来西亚政府采取的行动突出了负责任的回收垃圾，执行规范和下游流程管理的重要性。"

据全球焚烧炉替代品联盟报告，泰国也已经对塑料进口加以限制。部分塑料垃圾因此被转运至印度尼西亚或者土耳其这种进口标准相对宽松的国家。

没有现成方案

对于那些回收成本昂贵的塑料垃圾来说，西方国家几乎没有解决问题的现成解决方案。他们缺乏这种回收材料的本地用户，中国人则经常将其变成新的产品。 面对越来越多的垃圾堆积，除了燃烧或掩埋，西方国家现在也没有太多选择。

布鲁内表示，西方国家必须"投入研发更精细，更高效的分拣系统"，这样才能够生产出有用的原材料。与此同时，"制造商必须努力生产更多着眼于回收利用的产品"他补充说，鉴于塑料行业在受到批评和限制的情况下仍然经营良好，这可能很难。

德国之声早先报道，今年4月，欧盟28个成员国曾经针对挪威的一项提议进行讨论，考虑修改《巴塞尔公约》，提高难以回收加工的混合塑料的出口难度。据当时一名欧洲理事会的消息人士透露，虽然各方对挪威的提议表示欢迎，但还是必须考量现实面。"我们担心对塑料垃圾的出口禁令，会对部分成员国及其环境带来不利后果。"并非所有欧盟国家都有足够能力回收某些特定种类的塑料制品。

时间紧 任务重

根据欧洲塑料业联合会（PlasticsEurope）的最新数据，在十年左右的时间里，全球塑料产量从2018年的2.45亿吨增加到3.59亿吨。

专家们表示，企业在设计产品时就必须考虑如何处理废旧的产品，应使用更多的再生材料来制造产品。理想情况下，只应在包装中使用一种可再生材料。

各国对塑料垃圾的回收率各不相同。例如欧洲是31%，而美国为10%。虽然通过研发可能会提高回收利用率，但环保人士表示，人们的消费习惯也必须发生改变。