全球可用核彈頭增 瑞典智庫：中國增最多

（德國之聲中文網）斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一（6月12日）指出，隨著地緣政治緊張局勢加劇，部分國家，特別是中國的核武庫去年有所增長，其他擁核國也在繼續現代化其核武庫。

「全球作戰可用的核彈頭，削減的情況似乎已經停滯，數目又開始上升。」報告寫道：「與此同時，美國和俄羅斯都花費巨資展開全面計劃，對其核彈頭、導彈、飛機、潛艦運載系統，還有其核武生產設施進行更換、現代化。」

過去30多年來，全世界核武數量穩定下降，主因是俄國和美國在逐步拆除核彈頭。SIPRI所長史密斯（Dan Smith）表示，此一下降過程即將結束：「現在我們越來越接近、或者也許已到達此時期的終點。」

根據SIPRI的年度報告，英國、中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯和美國等9個核武國，核彈頭總計從去年初的1萬2710枚，下降到今年初的1萬2512枚。然而，其中有9576枚屬於「可能派上用場的軍事儲備」，比前一年多了86枚。SIPRI的數字把總庫存跟可供使用的儲備區分開來，前者包含將被拆除的老舊核彈頭。

史密斯說可用的核彈頭數目開始上升，但同時也指出其總數仍遠低於1980年代的7萬多枚。增加的數量主要來自中國，其核彈頭儲備從350枚增加到410枚。印度、巴基斯坦和朝鮮的核彈頭也有所增加，俄羅斯的增長幅度較小，從4477枚增加至4489枚；其餘的擁核國核武庫規模則不變。

圖為巴基斯坦2008年發射導彈。

目前全球核武數目最多的國家是俄羅斯和美國，加起來佔了約90%，第三名則是中國。SIPRI研究員克里斯滕森（Hans M. Kristensen）指出，中國的核武庫在大幅擴張，這種趨勢越來越不符合中國聲稱的目標，即只會擁有維持國安的最低限度核武。

史密斯說：「可以看到的是，中國正以世界強權之姿崛起，那是我們這個時代的現實。」

俄烏戰爭挫敗了削減核武努力

史密斯指出，全球核武庫存增加的事實本身，無法用俄烏戰爭來解釋，因為要開發新的彈頭需要較長的時間，而且庫存主要的增加是發生在未受戰爭直接影響的國家。

不過，俄烏戰爭帶來的地緣政治緊張，加上全球安全局勢惡化，讓專家感到憂慮。

自2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭之後，全球針對核武控制、裁軍的外交努力面臨挫敗。舉例來說，美國因此暫停與俄國的「雙邊戰略穩定對話」。今年2月，俄國宣布暫停了2010年與美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）；此前，這是雙方僅存的重要限制核武條約。

SIPRI研究員科達（Matt Korda）表示，大多數的核武國家都在強化核武重要性的論調，「有些國家甚至在明示暗示，威脅要使用核武」。「核武競爭升級，大幅增加了核武可能在一氣之下被動用的風險，這是自從二戰以來第一次發生的情況。」

（法新社、德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究