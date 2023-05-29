 全球可用核彈頭增 瑞典智庫：中國增最多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

全球可用核彈頭增 瑞典智庫：中國增最多

瑞典智庫SIPRI最新報告顯示，全球可用的核彈頭庫存增加，可能終結過去30多年來削減核武的外交努力。原因為何？

圖為朝鮮今年3月進行核武器試驗。

圖為朝鮮今年3月進行核武器試驗。

（德國之聲中文網）斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一（6月12日）指出，隨著地緣政治緊張局勢加劇，部分國家，特別是中國的核武庫去年有所增長，其他擁核國也在繼續現代化其核武庫。

「全球作戰可用的核彈頭，削減的情況似乎已經停滯，數目又開始上升。」報告寫道：「與此同時，美國和俄羅斯都花費巨資展開全面計劃，對其核彈頭、導彈、飛機、潛艦運載系統，還有其核武生產設施進行更換、現代化。」

過去30多年來，全世界核武數量穩定下降，主因是俄國和美國在逐步拆除核彈頭。SIPRI所長史密斯（Dan Smith）表示，此一下降過程即將結束：「現在我們越來越接近、或者也許已到達此時期的終點。」

根據SIPRI的年度報告，英國、中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯和美國等9個核武國，核彈頭總計從去年初的1萬2710枚，下降到今年初的1萬2512枚。然而，其中有9576枚屬於「可能派上用場的軍事儲備」，比前一年多了86枚。SIPRI的數字把總庫存跟可供使用的儲備區分開來，前者包含將被拆除的老舊核彈頭。

史密斯說可用的核彈頭數目開始上升，但同時也指出其總數仍遠低於1980年代的7萬多枚。增加的數量主要來自中國，其核彈頭儲備從350枚增加到410枚。印度、巴基斯坦和朝鮮的核彈頭也有所增加，俄羅斯的增長幅度較小，從4477枚增加至4489枚；其餘的擁核國核武庫規模則不變。

圖為巴基斯坦2008年發射導彈。

圖為巴基斯坦2008年發射導彈。

目前全球核武數目最多的國家是俄羅斯和美國，加起來佔了約90%，第三名則是中國。SIPRI研究員克里斯滕森（Hans M. Kristensen）指出，中國的核武庫在大幅擴張，這種趨勢越來越不符合中國聲稱的目標，即只會擁有維持國安的最低限度核武。

史密斯說：「可以看到的是，中國正以世界強權之姿崛起，那是我們這個時代的現實。」

俄烏戰爭挫敗了削減核武努力

史密斯指出，全球核武庫存增加的事實本身，無法用俄烏戰爭來解釋，因為要開發新的彈頭需要較長的時間，而且庫存主要的增加是發生在未受戰爭直接影響的國家。

不過，俄烏戰爭帶來的地緣政治緊張，加上全球安全局勢惡化，讓專家感到憂慮。

自2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭之後，全球針對核武控制、裁軍的外交努力面臨挫敗。舉例來說，美國因此暫停與俄國的「雙邊戰略穩定對話」。今年2月，俄國宣布暫停了2010年與美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）；此前，這是雙方僅存的重要限制核武條約。

SIPRI研究員科達（Matt Korda）表示，大多數的核武國家都在強化核武重要性的論調，「有些國家甚至在明示暗示，威脅要使用核武」。「核武競爭升級，大幅增加了核武可能在一氣之下被動用的風險，這是自從二戰以來第一次發生的情況。」

圖為俄羅斯去年10月試射洲際彈道導彈。

圖為俄羅斯去年10月試射洲際彈道導彈。

（法新社、德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

相关内容

FILE PHOTO: Henry Kissinger, chairman of Kissinger Associates, attends the annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, January 24, 2013. REUTERS/Pascal Lauener/File Photo

百岁基辛格如何评价自己与世界？ 29.05.2023

基辛格在他百岁生日之际接受了德国《时代周报》采访。这位美国前国务卿谈到了俄乌战争、中美关系、人工智能等多个当下的热门话题，也回应了“是否应该让乌克兰加入北约”、“拜登和习近平是否拥有足够的智慧、解决美中对抗”等问题。

Chinese Defense Minister Gen. Li Shangfu delivers his speech on the last day of the 20th International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue, Asia's annual defense and security forum, in Singapore, Sunday, June 4, 2023. (AP Photo/Vincent Thian)

德语媒体：中国应以实际行动证明自己是负责任的大国 05.06.2023

今年的新加坡香格里拉安全对话变成了中美交锋的"战场"：中国指责"某些大国"在亚太拉帮结伙，制造纷争和冲突。而美国则指责中方拒绝中美军方的沟通和会谈，并敦促中国军队停止危险的挑衅。

30/05/2023 *** This photo shows a part of an apartment building which was reportedly damaged by Ukrainian drone in Moscow, Russia, Tuesday, May 30, 2023. In Moscow, residents reported hearing explosions and Mayor Sergei Sobyanin later confirmed there had been a drone attack that he said caused insignificant damage. (AP Photo)

无人机袭击莫斯科 俄方指乌克兰发动恐袭 30.05.2023

俄罗斯首都莫斯科本周二（5月30日）清晨遭到无人机袭击，俄方称乌克兰对其发动“恐袭”。本周二，乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯新一轮大规模空袭。

广告

媒体看中国

在网络上攻击女性的“孙吧人”究竟是一些什么人？

墙外文摘：主张“批量宰杀女人”的网暴者为什么在中国不受审查？

有评论认为，在中国女权博主遭到大量删号和人身攻击的同时，主张“建立一个屠宰场批量宰杀女人”并组织网暴行动的仇女群组却没有遭到审查，因为网络平台审查的标准在于“是否危害社会稳定和国家安全”。