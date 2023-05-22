全球变暖会让巴拿马运河断航吗？

（德国之声中文网）巴拿马运河连接大西洋和太平洋。它的创建对全球航运来说是一个巨大的福音。在运河建成之前，船只不得不绕行南美洲的南端--那是一条更长、更危险的路线。

在长达几个世纪里，风高浪急的合恩角周围的海域是名副其实的船只墓地。成千上万的水手在那里丧生，难以计数的船只在那里沉没。但是穿过巴拿马运河将行程缩短了 13,000 多公里，大量地节省了金钱和时间。

然而，如今气候变化似乎正在威胁这条路线。每次运河的船闸打开时，都会有数百万升的淡水流入大海，让运河中的水位降低。随后，新的降雨流入补充水源。然而，如今居民、环保主义者和气象学家都观察到气候变化导致中美洲的降雨量减少。这意味着运河的水量减少了。而如果从运河船闸流出的淡水无法再得到补充，那么大型船只将越来越难以通过。

降雨量减少以后怎么办？

巴拿马运河之所以使用如此多的淡水，是因为船只必须通过十几个船闸，使其上升或下降26米。根据代表国际公司监测和评估供应链的咨询公司初创公司（Everstream）的数据，每艘船通过运河都需要大约2亿升的水。

负责运河运营的巴拿马运河管理局近几个月发布了严格的吃水限制。船的吃水深度是吃水线和船底之间的距离。这种测量决定了一艘船需要多少水才能安全航行。如果一艘船装载过重，它会下沉得更深，从而产生更大的吃水深度。

该运河的正常运行吃水为15.24 米。5 月初，当局根据预计水位发布了新巴拿马型船闸调整咨询草案--该术语指的是通过运河的最大船只的尺寸限制。从 5 月 24 日开始，通过运河的最大船只的吃水深度不得超过 13.56 米。一周后的 5 月 30 日，将再次减少到 13.4 米。

更糟糕的是，初创公司的分析师预计整个春季的情况都不会好转。事实上，航运业的情况可能会变得更糟。

总部设在德国汉堡的航运公司赫伯罗特(Hapag-Lloyd)和其他国际托运人采取了应对措施，减少了集装箱的装载量，以降低船舶的吃水。

为了补偿收入的损失，赫伯罗特将从6月开始对通过巴拿马运河的每个集装箱收取500美元的附加费。贸易专家担心供应链的中断和更长的运输时间会影响物价。

并不是每个人都在恐慌

斯塔默(Vincent Stamer) 对巴拿马运河的水位及其对全球贸易可能造成的后果持更为轻松的看法。这位来自基尔世界经济研究所的经济学家告诉德国之声："目前这对供应链来说并不是真正的关键。"

他认为，不会发生2021年那样的事情：长赐号（Ever Given）集装箱船被卡住，堵塞了苏伊士运河。"巴拿马运河对全球经济的重要性不如苏伊士运河。"斯塔默解释道。

此外， 通过海洋运输的全球90%的贸易近年来表现出相对明显的耐力。他说："在经历了近年来船舶拥堵、港口关闭和封锁造成的多重压力后，供应链已经明显恢复。"

2022年德国杜塞尔多夫附近的莱茵河遭遇低水位的影响

气候变化的全球后果

近年来，在欧洲，低水位问题让当局感到头疼。去年夏天，莱茵河，一条重要的内陆航运动脉，在部分地区的水位达到了历史最低点。这损害了航运和对工厂的物资交付。它还导致汽油和取暖油的价格上涨。今年，阿尔卑斯山的缺雪有可能再次造成同样的问题。

负责海上航行的部门正在考虑为莱茵河采取对策，比如在某些地方加深河流。另一个更昂贵的解决方案是建造水坝，用来维持或提高河道重要地段的水位。

对于巴拿马运河，人们正在考虑其他解决方案。它们包括节水闸，可以将淡水收集起来，以便重复使用。为此，正在研究开发和利用运河附近其他水源的可能性。水库和海水淡化厂的建设也在考虑之中。为此，正在研究在运河附近开发和利用其他水源的可能性，也在考虑建造水库和盐水淡化厂。

一艘船进入巴拿马运河的12个船闸之一

更多替代方案

如果所有这些反制措施来得太慢，通过运河变得不经济，欧洲是否会受到类似于苏伊士运河关闭崩溃的威胁？

"不，绝对不会。" 斯塔默肯定地说。

他说："只有 2% 的德国海运贸易流向美洲大陆的太平洋沿岸。与美国东海岸的海上连接以及与欧洲邻国的公路贸易发挥了更大的作用。"

在找到巴拿马运河的长期解决方案之前，这位经济学家看到了解决中美洲缺水问题的其他方法。"对于航运公司来说，减少负荷当然是最简单的方法。而使用更小的船也是可能的。"

斯塔默还看到了其他替代方案。"从亚洲通过巴拿马运河到美国东海岸的运输路线可以部分改道通过苏伊士运河。"他说，"在欧洲和美国西海岸之间的航线上，替代方案还不太成熟。但可以想象，能够将上述措施与更多地使用穿越美国的空中或陆路运输相结合。"

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