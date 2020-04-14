全球反中情绪高涨 中国军官:非武统台湾最佳时机

(德国之声中文网) 根据路透社周一(5月4日)独家报导，中国的一份内部报告警告说，在冠状病毒爆发后，全球对北京的敌意不断上升，中美可能出现武力冲突。

熟悉该文件的人告诉路透社，上月初中国国家安全部向包括国家主席习近平在内的北京最高领导人提交一份报告提到，全球反中情绪来到1989年天安门事件以来的最高点。

熟悉该报告内容的人士称，鉴于此事的敏感性，他们拒绝透露姓名，并说报告提到，北京面临着美国主导的反中情绪浪潮，需要在最坏的情况下，为两个全球大国之间的武装对抗做好准备。

该报告是由中国国家安全部下属的智库，中国最高情报机构的中国当代国际关系研究院（CICIR）所起草。这个智库一直隶属于国家安全部，为中国政府提供外交和安全政策方面的建议，但目前没有最新回应。

武统台湾最佳时机?

中国国防大学教授、著名军事专家乔良接受《紫荆》5月号杂志专访。记者问他:「有舆论认为现在美国疫情严重无暇自顾，是解决台湾问题最佳时机」。

他以反问的方式问道:「这个时点中国面对的是现代世界从未有过的复杂局面，特别是美国全力压制中国的这样一种态势下，如果我们分身去解决台湾问题，有无可能顾此失彼，中断中国的复兴进程？」

他认为台海会否开战，主要取决于中国对国际局势以及对国内形势的判断，而不是「美国在台湾问题上搞多少动作」。他强调，「不应该跟着美国的节奏跳舞」，并说《台北法案》是美国给中国挖的最新的一个坑，不应跳坑。

乔良也提到，在中美较量还没分出高下前，武统台湾可能会让中国付出相当大的代价，像是让美国联合西方世界封锁制裁中国。而中国目前仍依赖海外资源和市场，必须审慎考量。他说:「如果在错误的时间做正确的事，仍然是一种错误。」

但他认为，可以采取「非战争军事行动」，适度动用武力阻遏「台独」，发展和保持随时武力解决台湾问题的战略实力。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 大选结果出炉 台湾2020年总统大选结果出炉，民进党在此次选举中表现亮眼。总统候选人蔡英文得票率超过57%，以逾817万票高票连任，民进党在立法院中也抢下过半席位。民进党竞选总部外，大量年轻选民为选举结果欢呼。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 “选举的结果就是最清楚的答案” 蔡英文在此次选举中获得超过817万张选票，这是台湾有史以来民选总统获得的最高票数。蔡英文在国际记者会上表示，希望北京能够理解，民主的台湾跟民主的政府不会屈服于恫吓，选举的结果就是最清楚的答案。她也呼吁北京，“和平、对等、民主、对话”是两岸重启良性互动、长久稳定发展的关键。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 韩国瑜宣布败选 国民党候选人韩国瑜在正式开票结果公布前已自行宣布败选。一些支持者在韩国瑜竞选总部前失望落泪。他在发表感言时表示已经致电蔡英文总统表达祝贺。他也呼吁蔡英文：“获得未来四年执政的授权后，能一心一意为台湾人民开创幸福快乐、安居乐业的好日子。”他表示，下周一便会回到高雄市政府上班，执行肩膀上的责任。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 民进党再次完全执政 民进党此次获得立委总席次61席，国民党38席。蔡英文在开票两小时后已经领先超过170万票。《联合报》引述蔡英文台中竞选总部发言人陈世凯表示，台湾人掀起这场民主海啸，告诉世界对国民党的国家定位不能接受，国民党站在这波海啸的对立面，被台湾民意给冲倒。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 台湾总统候选人 台湾1月11日举行中华民国第15任总统副总统及立法委员选举。上午8点正式开始投票，投票时间至下午4点截止，选出总统、副总统以及立法委员共113名。此次登记参与总统选举的共有三名候选人，分别为宋楚瑜（亲民党）、韩国瑜（国民党）和现任总统蔡英文（民进党）。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 每人三张选票 年满20岁的台湾选民一人会拿到3张选票，包括总统副总统的选票、区域或原住民立法委员的选票、以及选出不分区及侨居国外国民立法委员的政党票。总统副总统选举选民总数为1931万人。据中央选举委员会表示，此次共有19个政党提出不分区名单，政党票长度创下历年记录。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 投票人潮 周六上午，台湾各大投票站外出现排队投票的人潮。政治人物也在媒体的关注下前往个人户籍所在地投票。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 “让台湾民主更强大” 现任总统蔡英文上午9点前往投票并接受媒体联访。她呼吁台湾民众出来投票，“行使自己的权利，让台湾的民主更强大”。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 韩国瑜前往投票所 国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，上午8点10分左右到高雄林园投票。韩国瑜完成投票后直接离去，并未多表示意见。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 返乡投票 下午4点，投票正式结束。直至各大投票站关闭前，不少地区仍有许多民众排队投票。根据中央社报道，此次返乡投票踊跃，投票前一日的高铁南下人数创下历史新高。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 中国“是一个不放弃武力犯台的邻国”” 在高雄国民党开票现场，台湾屏东大学社会发展学系副教授邱毓斌接受德国之声采访。他表示，台湾社会贫富差距越来越大，老龄化问题越来越明显，这些都让民众在生活中感受到的压力越来越大，焦虑感十足。另外还有一个令民众焦虑的原因就是“中国并不是一个普通的邻国，是一个不放弃武力犯台的邻国”。邱毓斌认为，民众心中有焦虑是合理的。接下来不管谁当选都应该谨慎处理这些问题。

台湾总统大选结果出炉 蔡英文继续当家 等待结果 据中选会公布的数据，此次选举的首投族约118万人，返回台湾行使选举权的公民共5143人。中选会在全台湾设置17226个投开票所，预计晚间10点完成开票。图片中，台北民进党竞选总部开票现场下午3点已经陆续有民众开始等候开票。



邹宗翰/杨威廉 (路透社等)