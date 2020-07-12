全球单日确诊破23万 拉美确诊率飙升最快

(德国之声中文网) 世卫周日 (7月12日) 通报的全球新冠确诊数再创新高，在过去24小时内，全球增加了230,370起确诊案例。世卫数据显示，大部分的新案例仍来自美国丶巴西丶印度与南非等国。

此前，世卫通报过最高的单日确诊数是7月10日的228,102例，统计显示目前每天新增的新冠病亡案例约维持在5000例。目前全球累计已有将近1300万起确诊案例，与565,000病亡案例。法新社的数据统计则显示，新冠疫情在7月有加速扩散的趋势。自7月1日以来，全球已新增将近250万起确诊案例，而自7月9日起，全球确诊数连四天创新高。

法新社报导表示，全球新冠确诊数等於在过去一个半月内翻倍成长。美国丶巴西丶印度丶俄罗斯与秘鲁五国的确诊数加起来超过全球一半的确诊案例。然而从病亡数据来看，欧洲是全球新冠病亡数最高的区域，总共有202,399人死於新冠病毒，而疫情最严重的美国则有134,815人死於新冠病毒。

不过以疫情成长速率来看的话，拉丁美洲是确诊案例增加最快的区域，7月11日当天便通报了超过7万6千起确诊案例，美国与加拿大同一天则通报超过7万起确诊案例。

美佛州单日确诊案例超过1万5000起

与此同时，美国佛罗里达州周日通报超过15,299起新冠确诊案例，创下疫情爆发以来，美国国内最高的单日确诊数。法新社的统计显示，佛罗里达州过去五天增加了55,842起确诊案例，超过之前加州所创下的单日最高确诊数11,694。

佛罗里达州州长於5月4日率先放宽全州封锁令，而这个时间点比大部分的州都早。美国约翰霍普金斯大学的统计显示，佛罗里达州累计的新冠确诊案例数已接近270,000，新冠病亡数则是约4242。

港大专家：新冠病毒传播率比疫情初期高三成

此外，由於香港过去一周出现逾百起本土确诊案例，香港大学医学院院长梁卓伟周日表示，新冠病毒已变种，传播率也比疫情初期高出三成，并坦承香港目前正面临疫情发生以来，首次持续性的本地爆发，目前以东九龙与沙田的疫情最为严重。

梁卓伟预估，目前香港至少有50至60名社区隐形患者，而由於香港慈云山一个养老中心出现群聚感染的情形，梁卓伟也警告，长者染新冠病毒易成为重症患者，死亡率也较高，所以建议东九龙区的养老院都该进行病毒检测。

由於香港书展即将於周三 (7月15日) 开幕，梁卓伟表示书展应该取消，并直指他明白社会出现抗疫疲劳的状况，所以呼吁香港市民未来两周减少社交接触，一同对抗疫情。

杨威廉/张慈 (路透社丶法新社)