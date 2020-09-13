全球单日病例创新高 生活何时重归正常？

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）公布，截至周日（13日）的前24小时，全球新冠肺炎单日新增病例破纪录，增加逾30.79万宗，累计确诊个病例超过2863.79万宗。

单日新增最多的国家是印度，超过9.43万例；其次是美国，新增4.55万例；巴西排第三，新增4.37万例。

世卫先前通报，上一个单日新增病例最高纪录发生在9月6日，当天录得30.68万例。

据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，目前全球累计确诊总数已经突破2,888万例，病亡人数累计超过92万例。

辉瑞疫苗有望年底上市

各国疫苗研发与时间竞赛，继英国牛津及阿斯利康制药（AstraZeneca）公布恢复疫苗第三期临床试验后，美国药厂辉瑞（Pfizer）也表示，该公司与德国生物科技药厂BioNTech合作研发的新冠疫苗，後期临床测试关键数据可能在10月底前提交美国食品及药物管理局（FDA）。

辉瑞行政总裁布拉（Albert Bourla）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时透露，集团已开始生产数十万剂疫苗，一旦获FDA及顾问委员会批准，可在今年底前上市。美国政府早在7月与辉瑞及BioNTech签约，斥资19.5亿美元购买一亿剂疫苗。

然而，疫苗问世不代表疫情结束，不少专家都预料，社交距离措施将持续至明年底。

美国传染病专家福奇（Anthony Fauci）周六（12日）接受微软国家广播公司（MSNBC）访问时指出，目前疫情数据「令人担忧」，即使疫苗有望今年底上市也普及需时，「如果回复到疫情爆发前的正常生活，要一路到2021年，甚至到2021年底」。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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