法国克吕尼博物馆

位于巴黎拉丁区中心的克吕尼中世纪博物馆曾关闭多年。5月，它重新向公众开放。其展览被重新设计，并增加了一个新的入口建筑。它建于前罗马温泉建筑群的废墟上，与现代建筑相得益彰。此外， 它是一座完全无障碍建筑。