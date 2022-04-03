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随着全球各地新的博物馆落成或扩建，2022年成为博物馆建筑年。6月11日，新建的挪威国家博物馆开馆。我们也借此机会来看看世界各地其他新建的博物馆。
2022年6月11日，新的挪威国家博物馆（Nasjonalmuseet）在奥斯陆开馆。它将成为北欧地区最大的艺术博物馆，拥有5000多件藏品，涵盖不同世纪，横跨设计、建筑和艺术——镇馆之宝包括蒙克的《呐喊》。它还拥有北欧最大的艺术图书馆和档案馆。
迪拜并不缺乏“超级”称谓，在2月22日又多了一个。这座椭圆形的建筑被设计得像一只眼睛，游客可以通过它看看未来。博物馆总共有七层楼里，游客可以在这里体验未来生活——重点是人工智能、空间研究、适应气候变化和未来生活。
位于巴黎拉丁区中心的克吕尼中世纪博物馆曾关闭多年。5月，它重新向公众开放。其展览被重新设计，并增加了一个新的入口建筑。它建于前罗马温泉建筑群的废墟上，与现代建筑相得益彰。此外， 它是一座完全无障碍建筑。
经过五年时间的筹备，香港故宫文化博物馆将于2022年7月在维多利亚港的西九龙新文化区开馆。这里将展出约900件中国传统展品，如皇室珍宝和珍稀图书，以及多媒体项目。共有9个展厅，占地30,500平方米。
于2004年落成的土耳其第一个致力于现代和当代艺术博物馆——伊斯坦布尔现代博物馆即将乔迁新居。新居靠近海岸，由意大利建筑师皮亚诺（Renzo Piano）设计的建筑。它还将容纳一个图书馆、一个设计精品店、一个电影院和若干活动空间。
一个专门介绍纽约戏剧历史的博物馆将于2022年夏天在时代广场开馆。视频和装置设计将使这些历史更加栩栩如生。顺便说一下，同样令人兴奋的是迈阿密水下雕塑公园ReefLine，也将在这个夏天开馆。该馆旨在促进生物多样性，同时吸引潜水爱好者。
位于吉萨金字塔旁边，由玻璃和石头组成的外墙绵延近一公里，占地 48万平方米。这里将展出约10万件物品，包括来自图坦卡蒙墓的文物。这将是世界上最大的单一文明博物馆。预计开馆时间为今年11月22日。
印度艺术和摄影博物馆计划于今年年底在印度南部的班加罗尔开馆。来自商人Abhishek Poddar私人收藏的18000多件作品将在五个楼层展出，包括纺织品、雕塑和绘画。该博物馆还将在其网站上提供数字展览。这里还将有一个艺术研究图书馆。
为了纪念其诞辰150周年，悉尼的新南威尔士州美术馆将在2022年12月进行扩建为悉尼现代美术馆。绿色屋顶、太阳能电池板和雨水的使用将使其成为澳大利亚最具可持续性的建筑之一。同时，新的画廊空间将收藏原住民和托雷斯海峡岛民的作品。
机器人科学博物馆将于2022年底在韩国首尔开馆。它将由机器人和无人驾驶机建造，人类只需要监视这个过程。该博物馆将聚焦于虚拟现实、机器人技术、人工智能和全息图技术。
又有一名外籍驻港记者的工作签证续签被拒。就在香港新闻媒体自由受到国安法冲击的同时，艺术表达自由也未能幸免。
随着搬迁结束，洪堡论坛（Humboldt Forum）内又有两个展区开馆。论坛希望能以更透明的方式处理展品的殖民主义来源问题。此举是否能让批评者心悦口服？
“台湾总统府”的建筑雏形是德国柏林的“红色市政厅”？真的吗？这种联结并非不可能，因为台湾早期在接受西方文化时，经常透过第三地的转介，特别是日本殖民台湾五十年的期间。
巴黎的卢浮宫宣布约50万件珍藏的艺术品免费网上展出。与此同时，卢浮宫正在加强鉴定藏品的来源，尤其是纳粹时期入馆的艺术品。
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