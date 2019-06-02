（德国之声中文网）法国人的批评性态度尤其突出：85%的受访者表示"完全或相当赞同"关于"在我的国家，全球化已达到了能接受的极限"这一观点。这是在所有120个接受调查国家中的最高值。在捷克（70%）、奥地利（69%）、英国（68%）以及德国（64%），被问者也认为，国内对全球化的批评态度占上风。

反向运动

尤其是过去数十年里大大受惠于跨境贸易贸易的那些国家，对全球化的接受心理似乎达到了上限。正是在这些国家，反向运动也特别明显：英国的退盟公投、美国的特朗普及其"让美国再度伟大"、法国的黄背心。该调查报告共同撰稿人之一、Ifo研究所专家加尔尼茨（Johanna Garnitz）表示，"在这些国家，民众说，全球化已达至上限，到此为止，不能再下去了。"在接受德国之声采访时，加尔尼茨指出，涉及全球化，发达国家民众总体上比新兴国家和发展中国家更持批评性态度。不过，她补充道，从全球范围看，"正面的和负面的看法正相持平" 。

加尔尼茨指出，在中国这个世界出口冠军和长期的"世界工厂"，对全球化持积极看法的人占多数（77%），菲律宾、马来西亚和许多其它发展中国家或新兴国家，情行相同。她认为，这些国家仍将巨大希望与全球化连系在一起，"富裕国家的人们则相信，极限已经达到，不再能从全球化更多受惠。"

不过，也有例外。在印度、孟加拉国、印度尼西亚和泰国，对全球化持积极看法的人相对较少（少于40%）；而在工业国家中，韩国人对全球化的态度最积极（83%），在欧洲，也有不少国家，其国民对全球化多持积极看法：葡萄牙、瑞典、卢森堡、丹麦以及芬兰，其比例均在60%至70%之间。

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来自中国的投资

Ifo经济信息研究所专家们也询问了各国对来自中国的直接投资的看法。中国参与了众多发展中国家基础设施建设。在德国和其它工业国家，中国人也收购高科技企业，因为，这些企业的技术知识与"中国制造2025"国家战略正相契合。

这些调查结果与对全球化的态度完全一致。加尔尼茨指出，美国、欧盟，还有日本，对中国直接投资尤其持批评性立场，"大多数新兴国家和发展中国家则乐见中国投资，或至少不比对来自其它国家的直接投资持更为消极的看法" 。不过，也有例外：与其它新兴国家相比，中国各邻国对来自北京的直接投资的态度更具批评性。

受问者

不过，Ifo经济信息研究所的专家们未能征询大的、具代表性的国民群体的意见，原因在于，那会过于繁琐、昂贵。作为替代，他们请120个国家的约1200位经济学家和景气研究专家提供其对各自国家国民态度的估计。

自1981年起，Ifo经济信息研究所每3个月向全球各地专家们征询他们对各自国家的景气发展的看法，并以此为基础撰写《世界经济概览》。有关对全球化及中国投资的看法是首次列入相关征询范围。