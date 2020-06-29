全球化：德国需要重新自我定位吗？

（德国之声中文网）世界好像突然停止了摆动--贸易，供应链和整个全球经济也是如此。不是所有的地方都是如此。但是一个小小病毒正一步一步的告诉我们，谁才是世界的主导。反正不是中国、美国、德国这样的工业强国。

现在呢？

但是，几十年以来充满活力的全球化其实在新冠大流行出现之前就已经停摆了，至少德国巴伐利亚州银行和Prognos咨询公司的经济学家们在最新发表的文章中是这样认为的。他们对国际贸易，投资互动和全球资本流动进行了深入的分析。

经济学家们发现：2000年前后的全球化浪潮已经不再，甚至还有倒退的迹象。2008年金融危机过后长期萎靡不振的全球化，如今终于走到了终点。

瓦解中的基石

尤其是从每况愈下的货物贸易数据统计中就可以发现：全球货物出口额与经济总量的比例在过去大约10年的时间里一直没有出现很大的变化。

服务业虽然表现出一定程度的增长。但与货物出口总量相比，服务业仍然是配角。

全球资本市场的互联也展现了类似的场景。2008年世界金融经济危机来到之前，全球金融市场不断升温。之后，尤其是在欧洲陷入欧元危机的情况下，各大银行的跨境融资项目都出现大幅度下滑。

全球化的时代

"所有的这一切展现了一副清楚的画面：我们所知道的全球化时代如今已经寿终正寝"，这份报告如此写道。许多领域的经济全球化止步不前，甚至还有部分领域出现了萎缩。

当然，也有一些领域实现了欣欣向荣的发展--在经济数字化的不断推动下，全球各国的经济互联也越来越多的包括可兑现的数据流和专业知识。但是"在这一领域的营业收入目前还很低，从中期的角度来看不足以抵消货物贸易停滞不前所带来的影响。"也就是说，非常依赖出口贸易增长的德国经济在包括欧洲、北美洲和中国在内的传统销售市场上，面临巨大的挑战。报告的结论是，德国经济到目前为止的业务模式的核心基础正在逐渐瓦解，不能构成未来增长的基础。

另外的思路

但是巴伐利亚州立银行和Prognos公司不仅在报告中分析了目前的情况，他们也展示了德国经济未来可以大展拳脚的领域，不仅是在境外，也还包括德国本土。

经济学家们提出了三个思路，他们认为这些思路可以独立或者以组合的方式展示出最可能让企业获得成功的道路。

1：新的地理位置上的市场

研究模型显示，德国应该更加关注发展中的高密度人口国家，这些国家对于企业境外业务的增长会变得愈发重要。属于这类市场的包括印度、菲律宾或者尼日利亚。"全球货物贸易停滞不前，乍一看对于德国企业来说是个问题。但是许多发展中和新兴国家在经济上迎头赶上，却也带来了一种机会"，Prognos咨询公司的首席经济师波莫尔（Michael Böhmer）如是说。因为从长远的角度上来说，这些地方的进口需求正不断高速增长。

"世界上有许多市场呈现出了一种极具吸引力的组合，那就是人口增长--也就是说经济总量会变大--和人均收入--也就是说经济还在不断发展。会有越来越多的需求出现"，波莫尔在接受德国之声采访时如是说。

Prognos咨询公司首席经济师波莫尔

但是他也强调："不是说我们会看到第二个中国"。而且许多业务非常的碎片化，对于企业寻找市场切入点来说会有一定的困难。所以说，他认为这些国家不会替代中国等传统市场，更多的是会成为重要且有意义的补充。

但是，为了真正能够撬动其中的潜力，需要出口型企业按照那些新兴国家的特殊需求生产产品，分析每个国家不同客户群的需求。

比如：在这些新兴国家里，构造简单并且耐用的设备可能比技术复杂的高端设备更受欢迎。

"德国厂商在制造廉价，简单的产品时经常会更具抵触情绪，但是凭着正确的策略，德国制造这块标牌也可以在新兴市场上大显身手。"

2：新的产品

此外，经济学家们认为在开发创新的出口产品方面也蕴藏着许多潜力，尤其值得关注的是：

混合式的业务模式，也就是说能够结合传统工业和数字技术思维的业务模式。这让嵌入围绕核心产品的服务成为可能。

也就是说：企业卖的不仅是机器，而且还包括提供不断的维护和运营成本优化方面的支持。"许多德国企业如今虽然更加重视平台经济，但是还是有一大部分企业没有思考过这个话题，或者认为它根本就不重要；这样的想法非常致命"，巴伐利亚州银行的首席经济学家米歇尔斯（Jürgen Michels）如是说。

3：关注国内市场

在巴伐利亚州立银行和Prognos咨询公司认为境外市场仍然大有潜力可挖的同时，它们也在研究报告中指出出口贸易的难度会越来越大。

但对于国内需求来说就并非如此。经济学家们认为在接下来的10年内，德国的内需会有所提振。"在德国，那些与老年人一代需求有关的产品和服务会明显增加。其中除了为老年人量身定做的产品之外，还包括医疗健康上的服务和旅游产品"，波莫尔说。

报告撰写双方还认为，尤其是在新冠疫情的影响下，德国政府推出了数十亿的经济促进措施后，公共投资领域也会成为德国企业在国内的业务增长点。

波莫尔指出："考虑到过去相对较低的投资水平，我们可以预计政府会加大对基础设施建设的投资，比如在交通或数字化基础设施建设领域。"

可持续发展不是必须

报告中还不断提及了可持续性。"德国应该以其专业技术知识为基础，继续稳固它在欧盟内部的领导角色，利用好全球更多注重可持续性的这一趋势"。米歇尔斯相信："如果政治层真的有削弱气候变化的决心，那就不得不向环境科技领域加以大规模投资，然后还会开启一系列有创新性的业务模式。"

在相关领域里的几个业务范例包括回收利用风力发电设备的螺旋叶片，纺织品原材料和电动汽车以及电动自行车的电池。凭借出口材料归类或回收工艺，也可以开发新的市场。

取长补短

然而，所有的这些思路都是建立在德国经济目前的强项之上的。

"德国作为工业和服务业强国，没有必要重新定义，我们要做的是如何能够利用好自身目前的长处"，波莫尔说。对于德国来说意味着利用好起跑线上的优势，凭借着专业能力，经验和创新能力继续发展。而这其中最重要的是"继续发展"。

德国作为出口大国，将要也必须要有所转变。这是Prognos咨询公司和巴伐利亚州州立银行对数据分析后达成的共识："过去几十年我们所熟悉的那个全球化，将不复存在。"