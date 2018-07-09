 全球创新指数 中国首次挤进前20 | 经济纵横 | DW | 11.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

全球创新指数 中国首次挤进前20

报告显示，中国首次进入世界创新经济体前20名，美国则掉出前5名。

Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

（德国之声中文网）全球创新指数是由联合国世界产权组织 （WIPO）、康乃尔大学、欧洲工商管理学院（INSEAD）及世界各国知名商学院联合发布的一份年度报告。今年，瑞士连续第8年夺冠，随后依序是荷兰、瑞典、英国、新加坡。美国从去年的第4名落到第6名。

亚洲经济体在此报告中进入前50名的依序为：新加坡第5、韩国第12、日本第13、香港第14、中国第17、马来西亚第35、越南第45。

2016年，中国首次成为进入前25名的中等收入经济体。2017年上升到第22名，而今挤上第17名。

报告中提到：「中国的创新能量在诸多领域变得不容忽视。」在全球性的研发机构、高科技产业进口、期刊质量、研究生的注册率上，中国都有显着的成长。

「某些项目中国可以排得上一、二名，例如研发支出、研究人员数量、专利与期刊发表数等，都使其他国家相形见绌。」

报告指出，过去几年中国的排名快速上升，成绩斐然，为其他中收入经济体引路。

联合国世界智慧财产权组织理事长葛瑞（Francis Gurry）表示，中国的排名上升显示出该国日益提升研发地位，带动经济突破。「中国的快速进步反映出领导层的策略方向转移，致力发展世界级的创新能量，也更注重需要创意来维持竞争力的知识密集产业。」

全球创新指数从2007年发布第一份报告开始，今年是第11次发表。该报告纳入世界126个经济体，参考多达80项指标，包括手机app开发量、教育支出、科学期刊、智慧财产权诉讼案等。

罗法/李芊（综合报导）

相关内容

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen

中德总理柏林会谈 美国总统隔岸叫骂 09.07.2018

特朗普总统的贸易保护主义行径，既惹恼了中国人，也惹恼了德国人。在这种背景下，中国与德国或者欧洲，是否会展开更加紧密的合作？正在柏林举行的第五次德中政府间磋商会议，也许会给出一个答案。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

中国：不会先于美国加征关税 04.07.2018

7月6日是个关键的日子：这一天是美中宣布对数百亿美元产品互相加征关税的生效日期。本周三，中国财政部发布一条消息：中国在加征关税措施上“决不会打第一枪”。

China Börse

汇率股市“跌跌不休” 官媒呼吁股民镇定 03.07.2018

人民币汇率以及股市连续数周下跌，已经在中国引发了不安情绪。中国央行今天发布安民告示，试图让投资者保持镇定。

New York City Apple Logo (Reuters/M. Segar)

前苹果员工窃机密 自驾车技术险外流

美国当局指控一名苹果前员工窃取商业机密，称这名员工带走自驾车有关的机密档案，试图将其带到中国公司。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 