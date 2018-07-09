全球创新指数 中国首次挤进前20

（德国之声中文网）全球创新指数是由联合国世界产权组织 （WIPO）、康乃尔大学、欧洲工商管理学院（INSEAD）及世界各国知名商学院联合发布的一份年度报告。今年，瑞士连续第8年夺冠，随后依序是荷兰、瑞典、英国、新加坡。美国从去年的第4名落到第6名。

亚洲经济体在此报告中进入前50名的依序为：新加坡第5、韩国第12、日本第13、香港第14、中国第17、马来西亚第35、越南第45。

2016年，中国首次成为进入前25名的中等收入经济体。2017年上升到第22名，而今挤上第17名。

报告中提到：「中国的创新能量在诸多领域变得不容忽视。」在全球性的研发机构、高科技产业进口、期刊质量、研究生的注册率上，中国都有显着的成长。

「某些项目中国可以排得上一、二名，例如研发支出、研究人员数量、专利与期刊发表数等，都使其他国家相形见绌。」

报告指出，过去几年中国的排名快速上升，成绩斐然，为其他中收入经济体引路。

联合国世界智慧财产权组织理事长葛瑞（Francis Gurry）表示，中国的排名上升显示出该国日益提升研发地位，带动经济突破。「中国的快速进步反映出领导层的策略方向转移，致力发展世界级的创新能量，也更注重需要创意来维持竞争力的知识密集产业。」

全球创新指数从2007年发布第一份报告开始，今年是第11次发表。该报告纳入世界126个经济体，参考多达80项指标，包括手机app开发量、教育支出、科学期刊、智慧财产权诉讼案等。

罗法/李芊（综合报导）