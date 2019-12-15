 全球冰川消融速度正在加快 | 科技环境 | DW | 02.05.2021

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科技环境

全球冰川消融速度正在加快

根据一项国际研究结果显示，全球总共约22万个冰川中，几乎所有冰川都在融化，而且速度在加快。海平面升高有20%以上是由于冰川融化造成的。

岌岌可危：冰岛的冰川洞

岌岌可危：冰岛的冰川洞

（德国之声中文网）过去20年，冰川融化在全球范围明显加快，发表在《自然》杂志上的一项研究指出，2000年至2004年期间，冰川年均消融量达到2270亿吨；从2015年到2019年，年均更增至2980亿吨。  

根据该项国际研究结果，总共约22万个冰川中，几乎所有冰川都在融化，它们当中通常只有几百个受到持续观察。该研究报告的主要撰写人于高内（Romain Hugonnet）指出，"有众多地区，我们不知道它们是如何发展的。"他在苏黎世联邦理工学院和图卢兹大学作研究。  

来自太空的观察  

于高内和同事扪分析了50万张以前基本未使用过的卫星图像，并以此方式，成功制出了 "世界上第一份完整的冰川融化清单"。该清单显示，一些特别受影响的冰川分别位于阿尔卑斯山、冰岛、喜马拉雅山和阿拉斯加

"一滴不剩  

于高内解释说，新的、地理上更准确的数据也有助于在人口稠密地区规划适应战略，让冰川水在农业和供水方面扮演重要角色。在短期内，融化的冰川可以弥补一些地区的水短缺，如印度或安第斯山脉。不过，这位专家警告说，高峰期一过，水量便将 "迅速减少，直到一滴不剩"。 

观看视频 01:25

喜馬拉雅冰川斷裂 咆哮的山洪沖垮印度大壩

 

（德新社，路透社  

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