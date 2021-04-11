全球军费未受疫情影响 中国连26年增长

（德国之声中文网）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一(4月26日)表示，尽管新冠疫情影响全球经济，2020年全球军事开支上升到近2万亿美元。

该报告指出，当全球GDP缩减了4.4%时，2020年全球军事支出增加了2.6%，达到19810亿美元。报告的其中一名作者洛佩斯达席尔瓦（Diego Lopes da Silva）告诉法新社，这一发展是出乎意料的，他说：「因为大流行病，人们会认为军事开支会减少。」

目前为止，世界上最大的两个军事支出国是美国和中国，华盛顿占总支出的39%，北京则占13%。中国军费开支随着其经济的增长而上升，并且已经连续26年增加，估计在2020年达到2520亿美元; 美国在经过7年的削减后，在2020年连续第3年增加其支出。

SIPRI高级研究员Nan Tien博士说，由於2020年中国的GDP呈正增长，它成为世界上唯一一个去年的军费开支增加丶其军事负担却没有增加的主要军费支出国。「中国支出的持续增长，部分是由于该国长期军事现代化和扩张计划，这符合其追赶其他主要军事大国的愿望。」

在经济下滑的一年里，军事开支继续增加，这也意味着「军事负担」，或军事开支在国内生产总值（GDP）中份额的增加。其总体份额从2.2％上升到2.4％，这是2009年金融危机以来最大的同比增长。

因此，有更多的北大西洋公约组织（NATO）成员达到了联盟的指南目标，即军费开支提升至国内生产总值的2％，2020年有12个国家做到了这一点，而2019年只有9个。

洛佩斯达席尔瓦说：「我们可以有把握地得出结论，至少在2020年，新冠疫情并没有对全球军事支出产生重大影响。」不过他提醒，由于军费开支的性质，各国可能需要时间「适应这种冲击」。

新冠疫情影响

然而，有迹象表明，这种大流行病已经影响到一些国家。智利和韩国等国家决定重新分配军事资金以应对大流行病。洛佩斯达席尔瓦说：「其他国家，比如巴西和俄罗斯，没有明确说他们的军事资金是因为疫情而重新分配的，不过他们的支出远低于2020年的原始预算。」

另一种方式，则是以增加军事开支作为应对疫情的振兴经济方案的一部分，比如匈牙利。

洛佩斯达席尔瓦指出，许多国家通过采取紧缩措施来应对2008年至2009年的经济危机，但「这一次可能不是这种情况」。

报告的另一位作者马克史坦勒（Alexandra Marksteiner）在一份声明中指出，这反映了美国对来自中国和俄罗斯等战略竞争对手带来的威胁之担忧，以及特朗普政府为了加强它所认为资源耗竭的军队所做的努力。洛佩斯达席尔瓦还说，新的 「拜登政府没有表现出将减少军费开支的任何迹象」。

（法新社等）

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