全球军费支出增加 中国增幅趋缓

(德国之声中文网)瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）4月29日发表年度报告表示，全球军费支出在美国与中国的带领之下，达到三十年来新高，总计1.8兆美金，比2017年又再提高了2.6个百分比。这个数字平均下来，相当于在地球上每个人在军事方面花费239美元。

以下为报告的几个重点:

1. 美国独占鳌头: 美国跟之前一样，是世界上军费支出最高的国家，花了6490亿，相当于全世界总开支的36%，几乎等于第二名到第九名的总和。美国的军费比去年提高了4.6%，SIPRI的武器与军费开支计划主持人奥德•弗勒朗(Aude Fleurant)表示，主要原因是特朗普政府在2017年开始实施新型武器的采购计划。

2. 中国增长率趋缓: 中国以估计约2500亿美金的军费开支位居第二，佔全世界军费开支的14%。中国2018年的军费支出跟前一年相比，只提升了5%，是1995年至今，军费开支增幅最小的一次。这使得中国与美国的军费开支差距比去年拉大了23%。「中国的军费开支跟随着它的经济成长幅度，」SIPRI研究员田南(音译)表示，「从2013年起，中国固定提拨1.9%的GDP给国防。」

3. 沙地阿拉伯排名第三，虽然已经比前一年削减了6%的军费，却仍然花费676亿美金。

4. 第四名到第五名分别是印度与法国。

5. 俄罗斯则从去年的第四名掉到今年的第六名。这是俄罗斯从2006年以来第一次滑出前五名。

全球军费GDP占比下降

SIPRI 表示，从1999年至今，军事开支占GDP比重在世界各地都逐年下降。军费负担最重的10个国家当中，有6个国家位于中东。

例如，沙地阿拉伯的GDP占比是8.8%，阿曼是8.2%，以色列是4.3%。虽然SIPRI无法取得某些国家如叙利亚、卡达与叶门的资料，但是根据现有资料，可以估计中东地区的平均军费负担为GDP的4.4%，比其他地区的1.4%~1.6%高出许多。

SIPRI的全球军费开支报告考虑了薪资、营运成本、武器采购、设备等以及研发支出。

另外，由于中国政府没有公开特定项目的数据，SIPRI报告中的数字是以每年军费递减的前提下，考量当今趋势、解放军的商业所得、官方公布的开支增减幅度來估计结果。计算方式参考王绍光《中国的军费支出：1989 ～1998 》书中的研究方法。

斯德哥尔摩国际和平研究所专门从事与国际安全局势，军备和裁军有关的研究。每年公布的研究报告都以当期价格为基准，调整历史数据的相对价格。

罗法/杨威廉 (德新社)