 全球军火贸易报告：美国仍是老大 中国稳居第五 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2019

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时政风云

全球军火贸易报告：美国仍是老大 中国稳居第五

最新公布的全球军售统计数据表明，美国仍是遥遥领先的头号军武出口大国，而且与第二名俄罗斯的差距不断加大。同时，中国在减少军武进口的同时，大幅度加大了出口力度；其最大的军武出口目的地是家门口的一个亚洲国家。

Minigun Stand MG Symbolbild Waffenexporte (picture-alliance/dpa/J. Lo Scalzo)

军火交易依然是全球各国热衷的事情

（德国之声中文网）根据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）最新发布的全球军火贸易统计报告，2014至18年期间的全球军火贸易总额比之前的5年（2009至2013年）增长了7.8% ，与2004至2008年期间相比增加了23%。在过去的5年中，全球最大的军火贸易出口商依然是美国，随后排名依次为俄罗斯、法国、德国和中国。这5个国家的军火出口贸易额占全球总量的75%。

斯德哥尔摩和平研究所在最新的军火贸易报告中指出，在过去10年的时间里，全球向中东地区的军火出口额呈持续增长的态势，与此对照的是，流入全球其它地区的军火装备有所减少。

美国巩固霸主地位

报告指出，如果对照2009至2013年以及2014至2018年这两个时间段，美国对外出口军火的总量增加了29%，在全球军火出口总额中的占比从30%增加至36%。同时，美国和俄罗斯作为两大全球军火出口大国，出口额差距逐渐拉大。在主要武器出口方面，美国在2014至2018年期间的出口额比俄罗斯高出75%。而这一数字在2009至2013年期间还只有12%。过去5年时间里，美国军火出口的最大目的地为中东地区，占美国总出口额的52%。

F-22 'Raptor' Kampfjet (picture-alliance/dpa/J. Heon-Kyun)

美国的F22隐性战机 仍然是各国馋涎欲滴的抢手货

斯德哥尔摩和平研究所所长弗罗依兰德（Aude Fleurant）表示："美国继续巩固了自己全球首大军火供应商的地位，在过去5年中曾至少向98个国家出口过武器。其中包括许多先进的武器，比如战斗机、短程巡航和弹道导弹，以及大量的制导炸弹。"

从全球来看，购买中国产军火的国家也越来越多。根据最近公布的数据，2004至08年期间，中国军火出口的目的地国家总数为32，这一数字在2009至13年间增长至41个，在过去的5年中更是增长至53个国家。斯德哥尔摩和平研究所的军费问题高级研究员魏泽曼（Siemon T. Wezeman）表示，"与此相对照的是，中国的军火进口数量有所减少，因为它在自主研发现代军火武器方面越来越成功。"

中国进口军火减少 出口稳健增长

在1989年6月中国大规模镇压民主运动事件爆发后，国际社会对中国施加的武器禁运令至今一直有效。尽管如此，在斯德哥尔摩和平研究所的数据库中，仍然可以找到向中国出口军武装备的国家，包括欧盟国家。因为对于欧盟来说，各个成员国对禁运令可以有不同的理解和落实。

在过去5年中，最大的出口商俄罗斯向中国出口了包括S-400型地对空导弹、苏-35战斗机及引擎、运输机、直升机、火控雷达等装备。除此以外，向中国出口军火装备的国家还包括德国、法国、瑞士、乌克兰、英国以及乌兹别克斯坦。其中在法国和德国向中国的军火出口中，可用于军舰的柴油发动机占很大比重。瑞士则向中国提供了 GDF 35厘米口径的防空机枪和天空卫士（Skyguard）型火控雷达。乌兹别克斯坦在过去5年中只向中国出售了一架翻新过的二手伊尔76M型运输机。

Chinesisches Kriegsgerät Anti-Piraten Einsatz Somalia (picture alliance/dpa/Z. Kun Qd)

不少中国产舰艇的柴油引擎都来自德国等欧盟国家（资料图片）

与进口武器装备清单相比，中国向全球出口武器的统计清单要长得多。斯德哥尔摩和平研究所的数据库记录了2014年至2018年中国对外出口武器装备的总体情况。在出口目的地国中，既有阿富汗、老挝、莫桑比克、叙利亚这样的较落后国家。也有巴基斯坦、泰国、阿联酋这样的发展中和发达国家。从武器装备的种类上来说，中国军火出口最主要的目的地国包括巴基斯坦、缅甸、印度尼西亚、伊朗、土库曼斯坦和委内瑞拉。其中巴基斯坦是中国最大的军火进口方，在过去的5年中购买了大量中国产地对空导弹和反舰导弹系统，以及FC-1枭龙战斗机和041型"元级"潜艇。

从最新公布的数据中，也可以详细看到世界各国向台湾出口军火装备的情况。在过去5年中，全球只有3个国家向台湾出售了军武，分别是美国、德国和意大利。其中美国所占比重最大，向台湾提供了包括反舰导弹、反坦克导弹、爱国者PAC-3型地对空导弹、阿帕奇AH-64型武装直升机，黑鹰军用直升机、P-3 猎户座巡逻机等军武装备。德国向台湾出口的装备也只有柴油引擎。同时台湾也在过去5年中向其曾经以及现在的邦交国布基纳法索和洪都拉斯总共提供了6架二手的美制贝尔UH-1型军用直升机。

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