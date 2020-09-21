全球关押记者人数创新高 中国最危险

(德国之声中文网) 根据总部在纽约的保护记者委员会 (Committee to Protect Journalists)12月15日发布的报告，2020年全球因工作而被监禁的记者人数创下新高，截至2020年12月1日，至少有274名记者因工作缘故入狱，超过了2016年272人的最高纪录。

报告提到，这是因为专制国家逮捕了许多报道新冠疫情或政治动乱的记者。雪上加霜的是，由于疫情严峻，各国政府推迟审判，限制探视，并无视监狱中增加的健康风险，至少有两名记者在拘留期间感染疾病而死亡。

根据这份报告，中国逮捕了几名报道疫情的记者，让中国连续第二年成为关押最多记者的国家。保护记者委员会说，中国关押的47名记者中，许多人长期服刑，或被关押在新疆地区，当局也没有披露任何对他们的指控。

今年新冠疫情在湖北武汉爆发后，北京当局逮捕了几名记者，因为他们的报道威胁到了北京官方的应对说法。截止12月1日，仍被关押的3人包括独立视频记者张展，她2月初开始在Twitter和YouTube上发布来自武汉的报道，5月14日被捕。她的视频包括对当地企业主和工人的采访，讲述疫情的影响和政府的应对措施。

报告另外提到外国记者在中国的风险大增，主因是北京与其政府的外交争端。内容说明在这一年里，为美国工作的十几名记者被驱逐，以及中国环球电视网的商业新闻主播成蕾被捕。

成蕾是澳大利亚公民，在中澳关系紧张之际，她因涉嫌危害国家安全于8月被捕，成为继博主杨恒均之后第二名被拘押的澳大利亚记者，后者自2019年1月起因间谍罪被关押。

而除了外籍记者外，一名中国籍彭博社员工也因「危害国家安全」在近日被捕。

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强人领导滥用「假新闻」标签

紧追在中国之后的是土耳其。土耳其除了继续审判假释的记者，也逮捕新的记者。再来是埃及，报告形容其不遗余力地羁押未被定罪的记者。沙特阿拉伯被监禁的记者人数则是大幅上升，同样情况的还有政治动荡的白俄罗斯以及埃塞俄比亚。

全球遭关押记者已连续5年超过250名，报告认为这与世界缺乏全球性的民主领导力量有关，并特别指出美国总统特朗普诋毁新闻界的做法与埃及总统塞西等独裁者并无二致，把对他们不利的报导贴上「假新闻」的标签。

在埃及，因「假新闻」罪名而入狱的记者数量不断增加，2020年有34名记者 ，去年则为31人。

保护记者委员会表示，虽然在美国没有记者入狱，但根据美国新闻自由追踪系统，2020年有110名美国记者被逮捕或受到刑事指控，且约有300名记者遭到殴打，其中大部分是被执法人员殴打，至少还有12人仍面临刑事指控，其中一些人可能面临牢狱之灾。

邹宗翰/张慈 (保护记者委员会)

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