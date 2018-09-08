全球儿童死亡率创新低

根据联合国近日公布的最新估计，全球儿童死亡率去年创下新低：540万儿童在五岁前死亡。1990年，这个数字为1260万。
（德国之声中文网）2017年，5至15岁的儿童中有近100万人死亡。联合国儿童基金会说，去年，总共有630万名15岁以下的儿童和青少年因可避免的原因而死亡,等于"平均每五秒发生一起死亡"。
联合国儿童基金会数据、研究与政策部主任劳伦斯·钱迪（Laurence Chandy）说："自1990年以来，我们在拯救儿童方面取得了显著进展"。然而，数百万儿童的生存机会仍然取决于他们出生的国家和环境。
钱迪警告说："如果不加强措施，从现在到2030年期间还将另有5600万五岁以下儿童死亡 - 其中一半是新生儿，"他指出，对此可以通过药物、清洁的水、电和接种疫苗等简单的方法来加以预防。
国际社会已确定了在2030年之前确保全世界新生儿和幼儿生存的目标。联合国儿童基金会表示，降低儿童死亡率的积极趋势继续存在，但进展显然太慢。
5岁以下儿童死亡的案例约有一半发生在非洲撒哈拉以南的地区，另有30％发生在亚洲南部。农村地区以及其母亲没有上过学的儿童尤其受到威胁。
根据联合国儿童基金的统计，索马里、乍得或中非共和国的婴幼儿生存机会最糟糕。这些国家中八分之一的儿童没有活到五岁生日。相比之下，德国五岁以下儿童的死亡率为二百五十分之一。
导致婴儿死亡的最常见原因是分娩并发症，肺炎，新生儿败血症和疟疾。在大多数情况下，可以通过相对简单和廉价的措施避免婴、幼儿的死亡，例如蚊帐，良好的卫生条件，及时的治疗和装备精良的产科病房。对于年龄大些的儿童和青少年来说，意外事故造成死亡的风险增加，特别是交通事故和溺水。
联合国儿童基金会与世界卫生组织、联合国人口司和世界银行共同发表了该报告。
李京慧/叶宣（法新社）