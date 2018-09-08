 全球儿童死亡率创新低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2018

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时政风云

全球儿童死亡率创新低

根据联合国近日公布的最新估计，全球儿童死亡率去年创下新低：540万儿童在五岁前死亡。1990年，这个数字为1260万。

Symbolbild Mutter mit Baby Buch lesen vorlesen Natur (Fotolia/Oksana Kuzmina)

（德国之声中文网）2017年，5至15岁的儿童中有近100万人死亡。联合国儿童基金会说，去年，总共有630万名15岁以下的儿童和青少年因可避免的原因而死亡,等于"平均每五秒发生一起死亡"。

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联合国儿童基金会发出警报：成千上百万儿童生活在战争、性暴力和肢体暴力的阴影之下。孩子是否能够在和平环境下成长，出生地点并非唯一决定因素。 (01.11.2017)

研究人员警告，虽然从世界范围来看儿童的死亡率明显下降，但在一些贫穷国家情况依然相当严重。据《柳叶刀》杂志周五发表的一份报告，去年有近六百万五岁以下儿童死亡，其中60%来自十个最不发达国家。 (13.11.2016)

联合国儿童基金会数据、研究与政策部主任劳伦斯·钱迪（Laurence Chandy）说："自1990年以来，我们在拯救儿童方面取得了显著进展"。然而，数百万儿童的生存机会仍然取决于他们出生的国家和环境。

钱迪警告说："如果不加强措施，从现在到2030年期间还将另有5600万五岁以下儿童死亡 - 其中一半是新生儿，"他指出，对此可以通过药物、清洁的水、电和接种疫苗等简单的方法来加以预防。

国际社会已确定了在2030年之前确保全世界新生儿和幼儿生存的目标。联合国儿童基金会表示，降低儿童死亡率的积极趋势继续存在，但进展显然太慢。

5岁以下儿童死亡的案例约有一半发生在非洲撒哈拉以南的地区，另有30％发生在亚洲南部。农村地区以及其母亲没有上过学的儿童尤其受到威胁。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    分身无术

    罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    恶劣的生活环境

    中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    课间操

    学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    手电筒下的学子

    图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    对未来的希望

    放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

  • China Arbeiter im Anzug vor Bauarbeitern (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    被“遗忘”的留守儿童

    二等公民

    鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

  • China Schule Unterricht Schül in Peking (Getty Images)

    被“遗忘”的留守儿童

    农民工子弟学校

    救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    缺失父母的爱

    因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。


根据联合国儿童基金的统计，索马里、乍得或中非共和国的婴幼儿生存机会最糟糕。这些国家中八分之一的儿童没有活到五岁生日。相比之下，德国五岁以下儿童的死亡率为二百五十分之一。

导致婴儿死亡的最常见原因是分娩并发症，肺炎，新生儿败血症和疟疾。在大多数情况下，可以通过相对简单和廉价的措施避免婴、幼儿的死亡，例如蚊帐，良好的卫生条件，及时的治疗和装备精良的产科病房。对于年龄大些的儿童和青少年来说，意外事故造成死亡的风险增加，特别是交通事故和溺水。

联合国儿童基金会与世界卫生组织、联合国人口司和世界银行共同发表了该报告。

李京慧/叶宣（法新社）

     

 

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被“遗忘”的留守儿童

中国农村地区有上千万之多的留守儿童。他们的父母作为农民工在大城市打拼，以维持一家老小的生活。而通常，留守儿童的抚养任务则交给家乡的祖父母。 (05.03.2017)  

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