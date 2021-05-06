 全球健康峰會：日本首相替台灣發聲 | 科技环境 | DW | 22.05.2021

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科技环境

全球健康峰會：日本首相替台灣發聲

日本首相菅義偉在全球健康峰會上表示，支持台灣以世衛觀察員身份參與WHA。德國總理梅克爾、中國國家主席習近平等則在峰會上许诺，會捐贈更多疫苗給有需要的國家。

Rom Weltgesundheitsgipfel G20

20國領導人商討如何合作對抗已經持續一年多的新冠疫情

（德國之聲中文網）G20全球健康峰會週五（5月21日）以線上會議形式舉行。義大利擔任本次會議主席國，與會的20國領導人商討如何合作對抗已經持續一年多的新冠疫情。

菅義偉：「在解決全球健康問題方面不應該有地域真空」

由於世界衛生大會（WHA）將於5月24日舉辦，但台灣截至目前仍未獲邀出席。產經新聞報導，日本首相菅義偉在全球健康峰會上，表示支持台灣以世衛觀察員的身份參與WHA。

菅義偉表示：「在解決全球健康問題方面不應該有地域真空」。他也強調世衛組織在應對公衛危機的重要作用，並強調了世衛組織改革的必要性：「（世衛組織）必須自由、透明和及時地分享來自世界各國和各地區的信息和知識」。

台灣外交部日前表示，會持續努力爭取台灣人民參與國際事務的權利。今年四月由美國參議院及眾議院外交委員會發起「#LetTaiwanHelp」活動，也獲得各國不少政治人物和組織支持台灣參與WHA。

Schweiz Genf WHO Treffen

2020年的世界衛生大會在日內瓦舉辦

DW.COM

今年的世界卫生大会（WHA）将于5月24日至6月1日采取虚拟线上形式召开。台湾尚未获得邀请。台湾卫福部表示，如果确定不会受到邀请，将会在大会开幕首日通过驻日内瓦办事处递交抗议信。

在台湾未受邀参加世卫大会後，12日传出世卫在官方脸书的一则直播贴文下方，屏蔽含有「Taiwan」字眼的留言。专家向德国之声表示，这显示世卫刻意对台湾内容进行内容审查。世卫现做出回应。

被看作是全球防疫模范的台湾最近几天突然疫情大爆发，确诊病例迅速攀升。本周一新增本土确诊病例已多达333例。由于从今年3月开放疫苗施打至今，台湾的疫苗接种率十分低，不足1％，这也为台湾控制这一波疫情的进一步扩大带来了诸多问题和挑战。

台灣很可能會連續第五年缺席WHA

不過，根據《蘋果新聞網》去信世衛組織所得到的回覆，WHA邀請觀察員須透過所有會員國「簡單多數決」來決定，因此台灣很可能會連續第五年缺席WHA。

中國外交部發言人趙立堅也在昨日（5月21日）表示：「台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理。為了捍衛國家主權和領土完整，中方不能同意台灣地區參加今年世衛大會。」

德、中等表示將捐贈疫苗給較貧窮國家

德國總理梅克爾在峰會上提到，德國將提高對全球新冠疫苗倡議（COVAX）的資助，年底前捐贈3000萬劑疫苗給較貧窮國家。歐盟委員會主席馮德萊恩也代表歐盟宣布，年底前向較貧窮國家捐出至少1億劑疫苗。

中國領導人習近平則說，中國會在未來三年提供30億美元的援助，「以支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展」，此外也會持續出口更多疫苗，並表示願意轉讓疫苗技術給有需要的地區。美國副總統哈里斯（Kamala Harris，也译賀錦麗）稱，美國將繼續向他國捐贈多餘的新冠疫苗。

目前幾家疫苗的主要製造商輝瑞、BioNTech、莫德納和嬌生藥廠，也在峰會上承諾以成本價或折扣價向中低收入國家提供約35億劑疫苗。

（据產經新聞、蘋果新聞網等）

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