全球供应短缺 德国9月份通胀率达4.1%

（德国之声中文网）计划最近购入新车的德国人，不得不把钱包掏得更深一点，因为汽车行业价格上涨，车辆平均价格比几个月前提高了360欧元。

杜伊斯堡汽车研究中心(CAR)的专家杜登霍夫(Ferdinand Dudenhöffer)告诉德国之声："市场上的二手车越来越少，制造商的回扣也越来越少，导致最近30种畅销的汽车、电动和混合动力汽车的价格飙升。"他说，汽车销售价格的提高主要是成本暴涨的结果，因为全球半导体的短缺正在缩减各地的汽车制造商的利润。

杜登霍夫解释说："芯片短缺正在抬高汽车的净价，并限制了销售商向客户提供折扣的能力。“

全球芯片危机不仅抬高了汽车的出厂价格，它甚至还在大幅削减汽车产量。过去几周，一些汽车制造商被迫减班减产。意大利-美国汽车巨头斯特兰蒂斯（Stellantis）——前意大利-美国公司飞雅特克莱斯勒汽车与法国公司标致雪铁龙集团的联合体——是一个引人注目的例子。周四（9月30日），该公司宣布其德国子公司欧宝将不得不让艾森纳赫的汽车工厂停工，至少在今年之内复工无望。该公司表示，那里的工人将被纳入零工时计划，直到芯片紧缺得到缓解。

通货膨胀率达到1993年以来的最高水平

除了汽车之外，德国各个行业都普遍出现零部件短缺，交货延迟，价格飙升。根据初步数据，德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。

德国联邦统计局（Destatis）将这一上升部分归因于政府在2020年7月为对抗疫情期间经济低迷而采取的3%的销售税削减所产生的所谓基数效应，以及此间能源价格的降低。但统计学家说，全球供应瓶颈也是造成通胀飙升的原因。

虽然半导体短缺对汽车制造和电子行业的影响特别大，但建筑业也正因木材、钢铁和塑料的短缺而蒙受巨大损失，其价格也涨到了最高点。

摇摆不定的经济重启

全球经济问题的背后是新冠疫情造成的供需大规模失衡。随着各工业国家的疫苗普遍接种，封锁也在放宽，经济正在反弹，对材料和货物的需求急剧增加。

与此同时，许多制造商仍然处于危机模式，只是刚刚开始提高产量。让离职的雇员返工的困难和一些新兴市场经济体仍然存在的封锁，使眼前的问题变得更加复杂。

例如，运动服装制造商阿迪达斯在越南的供应商仍在停产。这个东南亚国家仍然处于防治疫情的严密控制之下，而且感染率再次上升。由于急于交货，阿迪达斯已经宣布它正在考虑将部分生产暂时迁出越南。

阿迪达斯的竞争对手耐克公司也面临越南制造商停产的同样问题。耐克公司首席财务官（CFO）弗兰德（Matt Friend）表示，重启生产并恢复到疫情前的生产水平，还需要数月时间。德国公司彪马（Puma）公司也感同身受，在最近一份新闻稿中说，全球纺织业都受到了越南疫情的影响。

媒体报道说，苹果公司可能面临最新型号iPhone 13的交货瓶颈。

暂时的还是长期的？

几个月前，美国和欧洲的央行官员仍然乐观地认为，疫情引发的通胀只是暂时的，正如美国联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在7月声称的那样。

现在，他们似乎不再那么肯定。欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周三（9月29日）在欧洲央行的一个论坛上说，她 "担心 "瓶颈的结束——经济学家曾经认为只有几周时间——是 "不确定的"。

"供应瓶颈和供应链的中断……似乎仍在继续，而且在某些方面还在加速。我在这里想到的是航运、货物处理和诸如此类的事情。"她说。

与拉加德同台发言的鲍威尔说，供应链问题 "没有得到任何改善"，甚至变得“有点糟糕"，这是 "令人沮丧的"。

"我们认为，这种情况可能会持续到明年，并通胀期比我们想象的要长。"鲍威尔说。

根据德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)最近进行的一项调查，德国约有77%的制造公司在原材料等方面遇到瓶颈问题，这比8月份同比高出了7%。该项调查负责人沃拉贝（Klaus Wohlrabe）在9月份的报告中指出："供应方面的瓶颈越来越紧"。不过，他说，德国建筑业出现了一线生机，情况已有所缓解。

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